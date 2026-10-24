Nóng thế giới hôm nay 24/10: Ukraine phát triển hệ thống vệ tinh thay thế Starlink

Ukraine tìm cách thoát phụ thuộc Starlink bằng hệ thống vệ tinh riêng: Ukraine ký văn bản ý định hợp tác với hai tập đoàn công nghệ Phần Lan nhằm hướng tới phát triển hệ thống liên lạc vệ tinh riêng, trong bối cảnh những gián đoạn của Starlink làm gia tăng lo ngại về sự phụ thuộc vào nước ngoài.

Tình trạng gián đoạn dịch vụ Starlink ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự của Ukraine. Ảnh minh họa: Defense.

Hai tập đoàn công nghệ Phần Lan là ICEYE và Nokia ngày 22/10 đã ký văn bản ý định hợp tác với Bộ Quốc phòng Ukraine, chính thức hóa quan hệ đối tác nhằm phát triển hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh riêng cho Ukraine.

Ông Trump lên tiếng về việc khôi phục Starlink tại Ukraine: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/10 cho biết CEO SpaceX Elon Musk đã khôi phục quyền truy cập Starlink cho Ukraine, nhưng từ chối bình luận về việc liệu ông có trực tiếp trao đổi với tỷ phú này hay không.

Trước đó cùng ngày, Wall Street Journal đưa tin ông Trump đã gọi điện cho ông Musk, đề nghị dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng hệ thống vệ tinh Starlink.

Ukraine nói Starlink vẫn bị hạn chế sau tuyên bố của ông Trump: Ukraine cho biết các hạn chế đối với hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink phục vụ quân sự vẫn chưa được dỡ bỏ, trái với tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng dịch vụ này đã được khôi phục.

Ngày 23/10, ông Dmytro Lytvyn, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết các hạn chế đối với Starshield, phiên bản quân sự của hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink, vẫn đang được áp dụng tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky lên tiếng về mối quan hệ với ông Trump: Căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky làm dấy lên lo ngại tại Ukraine rằng Washington đang nghiêng về phía Nga, ông Zelensky đã trực tiếp lên tiếng về mối quan hệ với nhà lãnh đạo Mỹ.

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 22/10, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định giữa ông và Tổng thống Mỹ Trump không có mâu thuẫn cá nhân, đồng thời cảnh báo việc Mỹ có cách tiếp cận mềm mỏng sẽ chỉ khiến Nga “mạnh mẽ hơn”.

Ukraine tiết lộ sức mạnh tên lửa hành trình Filin của Nga: Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga bắt đầu triển khai tên lửa hành trình Filin mới, đồng thời công bố mô hình 3D tương tác mô tả các bộ phận thân tên lửa, hệ thống động cơ và cấu trúc linh kiện điện tử có nguồn gốc nước ngoài.

Mô hình 3D của tên lửa hành trình mới "Filin" của Nga. Ảnh: Cơ quan tình báo quân sự Ukraine HUR.

Theo cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Nga đang từng bước mở rộng kho vũ khí tấn công đường không. Filin được xem là một phần trong xu hướng phát triển các hệ thống tấn công sử dụng động cơ phản lực, phóng từ mặt đất, có chi phí thấp và khả năng sản xuất hàng loạt nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không đối phương.

Nga huy động tiêm kích MiG-35 đánh chặn UAV Ukraine?: Nga được cho là đã triển khai tiêm kích MiG-35 để đánh chặn máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine. Thông tin này gây chú ý khi Moscow hiện chỉ sở hữu 6 chiếc MiG-35.

Theo trang tin quân sự Defense Express của Ukraine, Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đang sử dụng các tiêm kích MiG-35 để đối phó với những cuộc tấn công bằng UAV tầm xa của Ukraine nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Nga tập kích Kiev, Ukraine phóng hàng trăm UAV về phía Moscow: Nga phóng tên lửa đạn đạo tấn công Kiev, trong khi Ukraine triển khai hàng trăm UAV hướng về Moscow, bất chấp những nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm thúc đẩy đàm phán chấm dứt xung đột.

Ukraine cho biết Nga đã phóng ít nhất 21 tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev trong 3 đợt. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói 3 tên lửa mang đầu đạn chùm, loại vũ khí phát tán nhiều bom con trên diện rộng và bị nhiều quốc gia cấm do nguy cơ gây thương vong cho dân thường. Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận về thông tin này.

Tổng thống Séc kêu gọi châu Âu chủ động đàm phán hòa bình Ukraine: Ngày 22/10, Tổng thống Séc Petr Pavel khẳng định, châu Âu cần tham gia tích cực hơn vào các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cho rằng việc thiếu lập trường phối hợp chung đang khiến lục địa này bị loại khỏi tiến trình ngoại giao quan trọng.

Theo ông Pavel, các đồng minh Mỹ chưa hẳn đã luôn đại diện tốt nhất cho lợi ích của châu Âu. Châu Âu cần bước vào đàm phán với tầm nhìn rõ ràng về kết quả mong muốn, những giới hạn không thể vượt qua, đồng thời chủ động đề xuất các phương án thay thế để các cuộc thương lượng tiến triển thực chất.

Ông Putin nêu mục tiêu chính của đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ với nhà báo Pavel Zarubin của kênh Vesti rằng Nga và Ukraine đủ gần gũi để có thể đạt được một thỏa thuận.

Nga hé lộ địa điểm đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine: Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Saudi Arabia đang được xem xét làm địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine.

“Hiện tại, chúng tôi đang đề cập đến Abu Dhabi khi xem xét tổ chức cuộc đàm phán 3 bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine”, ông Peskov nói khi được hỏi liệu thủ đô của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) có đang được cân nhắc làm địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán ba bên hay không.

Bà Aung San Suu Kyi trở lại tâm điểm chú ý sau loạt động thái mới của Myanmar: Cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi trở lại tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế sau khi chính quyền nước này liên tiếp có những động thái nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với bà. Mới đây nhất là việc cho phép bà liên lạc với con trai lần đầu tiên sau hơn 5 năm vào ngày 22/10.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Myanmar ngày 22/10, bà Aung San Suu Kyi đã gọi điện với con trai Kim Aris, hiện sinh sống tại Anh, thông qua Đại sứ quán Myanmar ở London. Cuộc điện thoại kéo dài 20 phút, từ 14h30 - 14h50 cùng ngày.

Thủ tướng Israel dọa “tung đòn quyết định” với Iran: Thủ tướng Israel ngày 22/10 tuyên bố rằng nước này cần tung đòn tấn công quyết định với Iran - quốc gia Hồi giáo đã bị Israel 2 lần tấn công phủ đầu trong chưa đầy 1 năm với cùng lý do: ngăn chặn vũ khí hạt nhân. Giới phân tích lo ngại đây không chỉ là lời đe dọa suông.

Lời đe dọa được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra tối 22/10, trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Bưu điện Jerusalem. Ông Netanyahu nhấn mạnh Israel trước đây đã tấn công Iran để ngăn nước này phát triển vũ khí hạt nhân và giờ đây, Israel cần tiếp tục tung đòn quyết định với Iran, hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở.

Ngoại trưởng 7 nước Trung Đông và châu Âu họp bàn về khủng hoảng khu vực: Ngoại trưởng 7 nước châu Âu và Trung Đông ngày 23/10 nhóm họp tại Thổ Nhĩ Kỳ để bàn về loạt vấn đề khu vực và quốc tế nóng hiện nay, đặc biệt là cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz và ở Saudi Arabia.

Cuộc họp diễn ra tại Istanbul, phía Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, có sự tham gia của Ngoại trưởng 3 nước châu Âu (E3) là Anh, Pháp và Đức, cùng nhóm 4 nước Trung Đông (R4) có nhiều ảnh hưởng là Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Pakistan và Ai Cập.

Cảnh đổ nát tại thành phố Taiz, Tây Nam Yemen sau cuộc tấn công tên lửa của lực lượng Houthi. Ảnh: Reuters.

Hàn Quốc tố Triều Tiên đặt thêm gần 1 triệu quả mìn quanh Khu phi quân sự: Sau vụ nổ tại Khu phi quân sự (DMZ) liên Triều vào hôm 21/9 khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương, Hàn Quốc vẫn đang đẩy mạnh hoạt động điều tra và tiếp tục đưa ra nhiều cáo buộc đối với Triều Tiên.

Trong một báo cáo trình lên Quốc hội, giới chức quân sự Hàn Quốc ước tính kể từ năm 2024 đến nay, Triều Tiên đã đặt thêm khoảng 960.000 quả mìn tại khu vực xung quanh Khu phi quân sự (DMZ). Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng xác nhận thông tin cho rằng Triều Tiên đã cài đặt một số lượng lớn mìn ở phía bắc ranh giới quân sự liên Triều.

Chưa đổ bộ, bão Champi đã gây thương vong tại Đài Loan (Trung Quốc): Mặc dù chưa đổ bộ, nhưng bão Champi đã khiến 1 người thiệt mạng và 42 người khác bị thương ở Đài Loan, Trung Quốc.

Bão Champi đang tiến về vùng biển phía Đông Đài Loan. Theo thông tin từ Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp Trung ương Đài Loan, tính đến 19h30 ngày 22/10, cơn bão đã khiến 1 người thiệt mạng và 42 người khác bị thương trên khắp hòn đảo.