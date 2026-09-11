Mỹ tiếp tục siết chặt quy định đối với visa H-1B

Theo thông báo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ đăng trên Công báo Liên bang ngày 10/9, những người giữ visa lao động tạm thời H-1B và một số loại visa khác sẽ phải rời khỏi Mỹ ngay khi hợp đồng lao động kết thúc, thay vì được ở lại tối đa 60 ngày như hiện nay.

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: AP

Đề xuất này có thể tác động đáng kể tới các công ty công nghệ và tư vấn lớn của Mỹ, vốn phụ thuộc nhiều vào lao động nước ngoài có tay nghề cao, đặc biệt từ Ấn Độ và Trung Quốc.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho rằng các doanh nghiệp bị ảnh hưởng có thể gặp một số gián đoạn, song các vị trí này có thể được giao cho người lao động Mỹ. Trong một số trường hợp, người lao động nước ngoài đã rời Mỹ có thể nộp đơn xin trở lại nếu chủ lao động tiếp tục bảo lãnh.

Thời gian ân hạn 60 ngày được áp dụng từ năm 2017, nhằm cho phép lao động nước ngoài có thêm thời gian tìm công việc mới tại Mỹ hoặc giải quyết các vấn đề cá nhân như bán nhà, chuyển chỗ ở hay cho con nghỉ học trước khi rời khỏi nước này.

Visa H-1B, được Quốc hội Mỹ thiết lập từ năm 1990 và trở nên đặc biệt quan trọng đối với các công ty công nghệ trong việc tuyển dụng nhân lực trình độ cao. Một số luật sư về nhập cư cho rằng động thái này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian để các bộ phận nhân sự xử lý việc sa thải hoặc chấm dứt hợp đồng đối với nhân viên nước ngoài.

Đây được coi là bước đi mới nhất trong loạt biện pháp của chính quyền Tổng thống Trump nhằm siết nhập cư hợp pháp kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng tháng 1/2025. Trước đó, chính quyền Mỹ đã áp dụng mức phí visa cao hơn đối với lao động tay nghề cao và tạm dừng nhiều cuộc hẹn cấp visa nhập cư tại các Đại sứ quán và Lãnh sự quán trên toàn cầu để triển khai chương trình đào tạo mới.