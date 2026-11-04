Mỹ vẫn không có kế hoạch tấn công Iran ngay lập tức

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với tờ Financial Times, Tổng thống Trump bày tỏ hài lòng với tình hình đối đầu hiện nay giữa Mỹ và Iran, cho rằng Washington đang đạt được những mục tiêu đề ra.

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Reuters.

Khi được hỏi về những tín hiệu từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào cuối tuần này, ông Trump khẳng định Mỹ đã sẵn sàng hành động nếu cần thiết, nhưng có thể sẽ không có lý do để làm như vậy.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng hai nước hiện không thực sự ở trong tình trạng chiến tranh toàn diện. Ông nhắc lại các cuộc không kích trước đây của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran, đồng thời khẳng định Washington vẫn duy trì khả năng tiến hành các hoạt động quân sự mới.

Đáng chú ý, ông Trump xác nhận các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp diễn, trong đó có vấn đề xử lý hơn 450 kg urani đã làm giàu của Tehran. Tổng thống Mỹ cho biết ông không hài lòng với việc số vật liệu hạt nhân này vẫn còn tồn tại, dù đang bị chôn vùi dưới hàng trăm tấn đất đá.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra ngày 3/11, khi giá nhiên liệu tăng cao và những tác động kinh tế từ cuộc xung đột với Iran trở thành mối quan tâm lớn của cử tri Mỹ.

Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Doha, Qatar, vừa kết thúc một vòng thương lượng mà chưa đạt được đột phá. Phái đoàn Iran đã rời Doha hôm 1/11, song các bên vẫn tiếp tục trao đổi dự thảo thỏa thuận thông qua trung gian Qatar. Những bất đồng chủ yếu liên quan đến yêu cầu của Tehran về việc dỡ bỏ phong tỏa hải quân, nới lỏng trừng phạt và giải phóng tài sản bị đóng băng, đổi lại việc mở lại eo biển Hormuz. Ngày 3/11, Qatar xác nhận Washington và Tehran đang xem xét các đề xuất mới nhằm thu hẹp bất đồng và ngăn nguy cơ xung đột leo thang trở lại.