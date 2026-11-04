Iran cho phép tàu của 4 nước đi qua eo Hormuz
VOV.VN - Nghị sĩ cấp cao trong Quốc hội Iran hôm qua thông báo Tehran đã miễn trừ hạn chế lưu thông với tàu của 4 nước qua eo biển Hormuz. Trong đó, tàu của Qatar, nước đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran, không bị thu phí.
Thông tin về Hormuz nói trên được Nghị sĩ Amir Hayat Moqaddam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran, công bố với hãng thông tấn Sinh viên. Ông Moqaddam cho biết Tehran đã quyết định cho phép tàu hàng của các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Iraq và Qatar, được tự do lưu thông qua eo biển Hormuz mà không bị hạn chế. Trong số này, các tàu của Trung Quốc và Ấn Độ, phải trả phí. Tàu của Qatar được miễn trừ. Cơ chế áp dụng với tàu của Iraq không được đề cập.
Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu chiến lược của thế giới, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Tuy nhiên, vùng biển này đã bị Tehran tuyên bố chủ quyền và hạn chế lưu thông từ cuối tháng 2/2026, sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran. Đến nay, việc mở lại eo Hormuz vẫn là một trong những nội dung đàm phán cam go nhất giữa Mỹ và Iran, dù nhiều nỗ lực trung gian quốc tế đã được triển khai.
Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) hôm 3/11 cảnh báo, nếu giao thương qua eo Hormuz tiếp tục bị gián đoạn, tác động với an ninh năng lượng của chính các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi (MENA), sẽ trở nên trầm trọng hơn.