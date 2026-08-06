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Nắng nóng nghiêm trọng tại Hàn Quốc khiến 21 trường hợp tử vong

Thứ Năm, 09:23, 06/08/2026
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VOV.VN - Số ca tử vong do đợt nắng nóng kỷ lục tại Hàn Quốc tiếp tục tăng cao, thậm chí đã vượt quá số lượng của cả năm 2025 vừa qua. 

Theo số liệu sơ bộ của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, tính từ giữa tháng 5 đến hết ngày 5/8, tổng số ca tử vong do nắng nóng kỷ lục tại nước này đã tăng lên 21 trường hợp, 2.441 bệnh nhân đã phải đến các phòng cấp cứu vì các triệu chứng liên quan đến sốc nhiệt.

nang nong nghiem trong tai han quoc khien 21 truong hop tu vong hinh anh 1
Nhiệt độ đo được tại quận Gangnam, Seoul vào hôm 5/8. Ảnh: Yonhap News

Mặc dù tổng số ca mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng, sốc nhiệt đến thời điểm này của mùa Hè năm nay ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng số ca tử vong lại vượt quá tổng số 20 của cả năm 2025. Một trong những nạn nhân tử vong gần đây nhất do sốc nhiệt là một người đàn ông 60 tuổi, đang làm việc ngoài trời tại một trang trại ở huyện Eumseong, tỉnh Bắc Chungcheong vào ngày 4/8 vừa qua.

Cũng theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, trong số các bệnh nhân cấp cứu do sốc nhiệt, chiếm phần lớn là người ở độ tuổi từ 65 trở lên, chủ yếu bị sốc nhiệt khi đang làm việc hoặc tham gia giao thông ngoài trời, trong đó có 61,7% được xác nhận là kiệt sức do nóng, tiếp theo là say nắng với 16,8% và 11,5% là bị chuột rút do nắng nóng.

Liên quan đợt nắng nóng được cho là kỷ lục trong 84 năm trở lại đây tại Hàn Quốc, Cơ quan Khí tượng Quốc gia đã phải ban bố “Cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng” cho hầu khắp toàn bộ khu vực Seoul và vùng lân cận, 43% khu vực này được xác nhận nằm trong mức cảnh báo cao nhất.

Dự báo trong ngày hôm 6/8, nhiệt độ tại Seoul và nhiều khu vực lân cận dự kiến cũng ​​sẽ đạt 39 độ C. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã phải lên tiếng yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp cụ thể để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi đợt thiên tai nguy hiểm này. Trong khi đó, giới chuyên gia cũng cảnh báo thời tiết trong vài ngày tới sẽ tiếp tục trở nên khắc nghiệt. Vì vậy, mọi người dân cần triệt để thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh say nắng, sốc nhiệt, như hạn chế làm việc ngoài trời, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, bổ sung nước và chất điện giải thường xuyên… cũng như thường xuyên sử dụng quạt, điều hòa không khí.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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