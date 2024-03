New Zealand cáo buộc tin tặc Trung Quốc tấn công mạng quốc hội

Cáo buộc của New Zealand được đưa ra vào ngày 25/3, chỉ một ngày sau khi chính quyền Mỹ và Anh công bố một loạt cáo buộc hình sự và lệnh trừng phạt đối với 7 tin tặc. Những tin tặc này được cho là đang sống ở Trung Quốc này đã có hành vi do thám nhằm vào các quan chức, nhà báo, tập đoàn, nhà hoạt động ủng hộ dân chủ tại Mỹ và cơ quan giám sát cuộc bầu cử ở Vương quốc Anh.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng New Zealand Judith Collins tuyên bố trước báo giới: “Việc sử dụng các hoạt động gián điệp trên mạng để can thiệp vào các thể chế và quy trình dân chủ ở bất cứ đâu là không thể chấp nhận được”.

Bà Collins cũng cho biết Cục An ninh Chính phủ (GCSB) của New Zealand đã tìm ra danh tính của nhóm tin tặc thực hiện hoạt động gián điệp nhằm vào nghị viện New Zealand.

New Zealand tố Trung Quốc cử gián điệp mạng do thám Quốc hội New Zealand. Ảnh: AP

Tuy nhiên, NCSC đã nhanh chóng khắc phục hậu quả và loại bỏ kẻ xâm nhập khỏi hệ thống máy chủ của New Zealand.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng New Zealand cũng nói thêm rằng New Zealand sẽ không hành động giống Mỹ và Anh trong việc trừng phạt Trung Quốc vì New Zealand không có bộ luật cho phép áp dụng các hình phạt như vậy và cũng không có kế hoạch ban hành luật trong tương lai.

Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters xác nhận rằng phát hiện của GCSB đã được thông báo tới Đại sứ Trung Quốc Vương Tiểu Long.

“Sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của chúng tôi là không thể chấp nhận được và chúng tôi đã kêu gọi Trung Quốc ngăn chặn các hoạt động như vậy trong tương lai”, ông Peters nói.

Ngoại trưởng New Zealand đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị vào tuần trước và khẳng định mối quan hệ giữa hai nước là “quan trọng và phức tạp”. Khẳng định hai nước vẫn tiếp tục duy trì hợp tác trên một số lĩnh vực, ông Peters cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm của New Zealand trong vấn đề tin tặc.

“New Zealand chắc chắn sẽ lên tiếng nếu phát hiện những hành vi đáng lo ngại trong tương lai”, ông Peters cho biết.