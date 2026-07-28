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Nga bình ổn thị trường nhiên liệu, bảo đảm nguồn cung

Thứ Ba, 06:55, 28/07/2026
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VOV.VN - Sau khi Chính phủ Nga triển khai hàng loạt biện pháp bình ổn thị trường nhiên liệu, tình hình cung ứng xăng, dầu tại nhiều địa phương đã có dấu hiệu cải thiện, dù giới chức nước này cho rằng thị trường vẫn cần tiếp tục được theo dõi chặt chẽ.

Để bình ổn thị trường nhiên liệu trong nước, chính phủ Nga đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc tạm thời hạn chế xuất khẩu xăng và dầu diesel, mở rộng cơ chế bù giá cho các doanh nghiệp ưu tiên cung ứng nhiên liệu trong nước và điều chỉnh một số chính sách thuế nhằm khuyến khích tăng nguồn cung.

Phó Thủ tướng Nga, Alexander Novak, ngày 25/7 cho biết chính phủ quyết định kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng đến hết năm 2026 nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường nội địa. Trong khi đó, lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel sẽ được dỡ bỏ khi thị trường trong nước phục hồi. Người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết, các biện pháp của chính phủ đã bắt đầu phát huy hiệu quả và tình hình tại nhiều khu vực đã trở nên thuận lợi hơn. Tuy nhiên, theo ông, thị trường nhiên liệu vẫn đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt và cần duy trì các biện pháp hỗ trợ để bảo đảm nguồn cung ổn định.

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Ảnh minh họa. Nguồn: Ria Novosti

Theo chuyên gia độc lập về thị trường nhiên liệu Anastasia Bunina, dù còn quá sớm để khẳng định thị trường đã hoàn toàn phục hồi, nhưng giai đoạn căng thẳng nhất đã qua. Bà cho biết nguồn cung tại Moscow và vùng thủ đô hiện cơ bản đã được khôi phục, nhiều trạm xăng tư nhân đang hoạt động bình thường trở lại, trong khi giá nhiên liệu bán buôn đã giảm đáng kể, qua đó giảm nguy cơ giá bán lẻ tăng đột biến.

Theo giới chức Nga, thị trường nhiên liệu chịu nhiều sức ép trong mùa hè năm nay sau khi một số cơ sở hạ tầng năng lượng bị tấn công, làm gián đoạn nguồn cung và đẩy giá nhiên liệu tăng. Đây cũng là một trong những yếu tố được Ngân hàng Trung ương Nga cân nhắc khi quyết định hạ lãi suất cơ bản xuống 14% nhưng vẫn duy trì quan điểm thận trọng trong điều hành chính sách tiền tệ.

Hương Trà/VOV-Moscow
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