Nga cáo buộc Mỹ đẩy thế giới vào “cuộc chạy đua vũ trang mới”

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 24/4 cáo buộc Mỹ luôn sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp, trong đó có cả can thiệp quân sự, nhằm nắm giữ vai trò chủ đạo trong các mối quan hệ quốc tế, bao gồm cả việc đẩy thế giới vào một cuộc chạy đua vũ trang mới. Bên cạnh đó ông cũng cho rằng, Mỹ không sẵn sàng theo đuổi quan hệ đối tác dựa trên cơ sở bình đẳng, thậm chí là với đồng minh truyền thống của nước này.

Phát biểu ngày 24/4 tại một sự kiện quốc phòng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Bộ trưởng Sergei Shoigu cho biết: “Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến sự chuyển dịch của quan hệ quốc tế sang hệ thống đa cực. Điều đó có nghĩa là tầm ảnh hưởng và sự cạnh tranh toàn cầu được tái phân bố cho các nước. Trong bối cảnh đó, Mỹ vẫn muốn nắm giữ vai trò chủ đạo trong quan hệ quốc tế, bằng cách áp dụng mọi biện pháp bao gồm cả quân sự và đẩy các nước trên thế giới vào một cuộc đua vũ trang mới”.

Theo ông Shoigu, Mỹ không hề cảm thấy “hổ thẹn” khi tuyên bố sẵn sàng “chỉnh sửa” lại các xu hướng chung về kinh tế và chính trị trên thế giới, vốn không ủng hộ việc sử dụng vũ lực.

“Điều này được xác nhận trong các tài liệu và quyết sách của Mỹ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, nỗ lực để thay đổi những thỏa thuận quốc tế quan trọng nhất, bao gồm các quyết định của Liên Hợp Quốc hay các nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)”, ông nói.

Liên quan đến tình hình Syria, Bộ trưởng Shoigu khẳng định, mục đích chính của liên minh do Mỹ dẫn đầu tại Syria không phải là đánh bại khủng bố mà là tăng cường sự hiện diện về kinh tế và chính trị trong khu vực.

“Mỹ và đồng minh sử dụng lực lượng chống khủng bố và cực đoan quốc tế cho mục đích riêng. Iraq và Syria là ví dụ điển hình. Trong một thời gian dài, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu dường như không thể chống lại được nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), trái lại, lãnh thổ IS kiểm soát còn mở rộng ra. Rõ ràng, mục đích của Mỹ là nhằm làm gây bất ổn tình hình trong khu vực, củng cố vai trò ảnh hưởng về quân sự và kinh tế của nước này”, ông Shoigu nói.

Liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã bắt đầu can thiệp quân sự vào Syria năm 2014 nhằm mục đích chống khủng bố. Tuy nhiên, sự hiện diện của Mỹ ở chiến trường này không được Liên Hợp Quốc thông qua và cũng không được chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tán thành. Nga và chính phủ Syria nhiều lần cáo buộc Mỹ đã đưa quân đội bất hợp pháp vào Syria.

Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh, không chỉ có Syria mà tình hình tại Afghanistan cũng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, khi các chính sách của Washington thực sự đã khiến “khủng bố hoạt động mạnh hơn” ở phía bắc quốc gia này.

Ông Shoigu nói: “Mỹ và NATO đã hiện diện tại quốc gia này trong hơn 15 năm, song vẫn không thể bình ổn được tình hình. Về bản chất, Mỹ đang tìm kiếm một chỗ đứng tại Afghanistan để tăng cường ảnh hưởng đối với các quốc gia tại khu vực Trung Á.”

Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ, sự gia tăng các cứ điểm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan đã gây ra mối lo ngại đặc biệt, và số lượng các phần tử cực đoan tính đến nay là 4.500 đối tượng./.