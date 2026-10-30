English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nga - châu Phi thúc đẩy hợp tác thực chất, triển khai dự án cụ thể

Thứ Sáu, 07:13, 30/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ ba đã khép lại tại Moscow với việc thông qua ba văn kiện quan trọng, trong đó Kế hoạch hành động của Diễn đàn Đối tác Nga – châu Phi giai đoạn 2027 - 2029 được xác định là khuôn khổ triển khai hợp tác trong ba năm tới.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện khoảng 50 quốc gia châu Phi, gồm các nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ và lãnh đạo các tổ chức hội nhập khu vực của châu lục. Nếu các hội nghị trước tập trung nhiều vào thiết lập và củng cố khuôn khổ quan hệ, thì tại hội nghị lần này các bên chú trọng yêu cầu chuyển các cam kết chính trị thành những dự án đầu tư, sản xuất và chuyển giao công nghệ cụ thể.

Kết thúc hội nghị, các bên thông qua Tuyên bố Hội nghị thượng đỉnh Nga – châu Phi lần thứ ba; Tuyên bố về hợp tác trong ứng dụng dân sự công nghệ trí tuệ nhân tạo và Kế hoạch hành động của Diễn đàn Đối tác Nga – châu Phi giai đoạn 2027 - 2029.

nga - chau phi thuc day hop tac thuc chat, trien khai du an cu the hinh anh 1
Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ ba. Ảnh: AP

Kinh tế tiếp tục là một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận tại hội nghị. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết kim ngạch thương mại giữa Nga và các nước châu Phi năm 2025 vượt 27 tỷ USD, tăng khoảng 1,5 lần so với thời điểm diễn ra Hội nghị năm 2023. Tổng thống Putin đánh giá đây là mức tăng tích cực, song cho rằng tiềm năng hợp tác giữa Nga và châu Phi vẫn còn rất lớn.

Trong lĩnh vực tài chính, Tổng thống Putin cho biết đồng ruble hiện chiếm tới 85% các giao dịch thương mại Nga - châu Phi. Phía Nga đề xuất mở rộng tài khoản đại lý trực tiếp giữa các tổ chức tài chính và tăng sử dụng Hệ thống truyền thông tin tài chính của Ngân hàng Trung ương Nga, nhằm tạo thêm các kênh thanh toán phục vụ thương mại và đầu tư.

nga - chau phi thuc day hop tac thuc chat, trien khai du an cu the hinh anh 2
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại hội nghị. Ảnh: AP

Bên cạnh thương mại, Nga và các nước châu Phi đặt trọng tâm vào mở rộng đầu tư, hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ. Các doanh nghiệp Nga hiện tham gia nhiều dự án trong lĩnh vực năng lượng, điện hạt nhân dân sự, khai khoáng, công nghiệp và logistics. Về phía châu Phi, thông điệp được nhiều lãnh đạo nhấn mạnh là chuyển từ mô hình chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu thô sang phát triển sản xuất và tạo giá trị gia tăng tại chỗ. Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Phi, Tổng thống Burundi Evariste Ndayishimiye kêu gọi tăng đầu tư vào công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng, logistics, nghiên cứu và công nghệ, đồng thời mở rộng chuyển giao kỹ năng và đào tạo nhân lực.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ ba đã cho thấy nỗ lực của cả hai bên trong việc hướng tới giai đoạn hợp tác thực chất hơn, với trọng tâm chuyển từ mở rộng thương mại sang đầu tư, sản xuất tại chỗ và chuyển giao công nghệ. Kế hoạch hành động 2027 - 2029 được kỳ vọng trở thành khuôn khổ để cụ thể hóa các cam kết thành những dự án trong ba năm tới.

nga - chau phi thuc day hop tac thuc chat, trien khai du an cu the hinh anh 3
Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ ba diễn ra tại Moscow. Ảnh: AP

Theo giới chuyên gia Nga, những kết quả đạt được tại hội nghị cũng phản ánh nhu cầu ngày càng rõ nét của cả Nga và các nước châu Phi trong việc mở rộng không gian hợp tác kinh tế và đa dạng hóa quan hệ đối tác. Chuyên gia Andrey Kortunov thuộc Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai cho rằng châu Phi ngày càng có ý nghĩa đối với Nga cả về địa chính trị lẫn kinh tế nhất là trong bối cảnh các trung tâm lớn trên thế giới đều gia tăng sự quan tâm tới châu lục này.

Hội nghị lần này cho thấy Nga đang hướng tới củng cố quan hệ với các nước châu Phi, mở rộng thị trường và thúc đẩy các dự án đầu tư tại khu vực có tiềm năng tăng trưởng lớn; trong khi các nước châu Phi tìm kiếm thêm nguồn vốn, công nghệ và đối tác để thúc đẩy công nghiệp hóa, gia tăng giá trị sản xuất trong nước và đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga phát thông điệp cứng rắn về nguy cơ xung đột với châu Âu
Nga phát thông điệp cứng rắn về nguy cơ xung đột với châu Âu

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow ủng hộ mọi nỗ lực nhằm khôi phục quan hệ với các nước châu Âu, đồng thời cảnh báo nếu xung đột giữa hai bên bùng phát, sẽ không có bên nào giành chiến thắng.

Nga phát thông điệp cứng rắn về nguy cơ xung đột với châu Âu

Nga phát thông điệp cứng rắn về nguy cơ xung đột với châu Âu

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow ủng hộ mọi nỗ lực nhằm khôi phục quan hệ với các nước châu Âu, đồng thời cảnh báo nếu xung đột giữa hai bên bùng phát, sẽ không có bên nào giành chiến thắng.

Thời sự quốc tế tối 29/10:Nga không mời châu Âu tham gia đàm phán 3 bên về Ukraine
Thời sự quốc tế tối 29/10:Nga không mời châu Âu tham gia đàm phán 3 bên về Ukraine

VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 29/10: Nga tuyên bố không mời châu Âu tham gia đàm phán ba bên về Ukraine; Tổng thống Putin chỉ trích phương Tây “bóc lột”, tuyên bố Nga mang điều tốt đến châu Phi; Ông Zelensky muốn đàm phán với ông Trump và ông Putin trước thượng đỉnh Mỹ - Trung - Nga...

Thời sự quốc tế tối 29/10:Nga không mời châu Âu tham gia đàm phán 3 bên về Ukraine

Thời sự quốc tế tối 29/10:Nga không mời châu Âu tham gia đàm phán 3 bên về Ukraine

VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 29/10: Nga tuyên bố không mời châu Âu tham gia đàm phán ba bên về Ukraine; Tổng thống Putin chỉ trích phương Tây “bóc lột”, tuyên bố Nga mang điều tốt đến châu Phi; Ông Zelensky muốn đàm phán với ông Trump và ông Putin trước thượng đỉnh Mỹ - Trung - Nga...

Oleshky - khoảng lặng giữa vùng chiến sự Nga - Ukraine
Oleshky - khoảng lặng giữa vùng chiến sự Nga - Ukraine

VOV.VN - Nga và Ukraine tiếp tục duy trì lệnh ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, nhằm tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào khu vực và chuẩn bị sơ tán dân thường.

Oleshky - khoảng lặng giữa vùng chiến sự Nga - Ukraine

Oleshky - khoảng lặng giữa vùng chiến sự Nga - Ukraine

VOV.VN - Nga và Ukraine tiếp tục duy trì lệnh ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, nhằm tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào khu vực và chuẩn bị sơ tán dân thường.

Phở Việt “phủ sóng” thủ đô nước Nga
Phở Việt “phủ sóng” thủ đô nước Nga

VOV.VN - Ở Moscow hiện nay, rủ nhau “đi ăn phở” đã trở thành nét văn hóa quen thuộc của nhiều người dân bản địa. Từ những chuỗi quán phủ khắp phố phường đến các không gian ẩm thực quy mô, món ăn Việt đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống của thủ đô nước Nga.

Phở Việt “phủ sóng” thủ đô nước Nga

Phở Việt “phủ sóng” thủ đô nước Nga

VOV.VN - Ở Moscow hiện nay, rủ nhau “đi ăn phở” đã trở thành nét văn hóa quen thuộc của nhiều người dân bản địa. Từ những chuỗi quán phủ khắp phố phường đến các không gian ẩm thực quy mô, món ăn Việt đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống của thủ đô nước Nga.

Đàm phán hòa bình Nga - Ukraine: Cơ hội mở ra, rào cản chưa được tháo gỡ
Đàm phán hòa bình Nga - Ukraine: Cơ hội mở ra, rào cản chưa được tháo gỡ

VOV.VN - Những ngày cuối tháng 10, triển vọng nối lại đàm phán Nga - Ukraine có thêm tín hiệu đáng chú ý khi các bên đề cập về khả năng tổ chức đàm phán ba bên với Mỹ tại Abu Dhabi vào tháng 11. Tuy nhiên, đằng sau những tín hiệu ngoại giao này là hàng loạt bất đồng chưa được tháo gỡ.

Đàm phán hòa bình Nga - Ukraine: Cơ hội mở ra, rào cản chưa được tháo gỡ

Đàm phán hòa bình Nga - Ukraine: Cơ hội mở ra, rào cản chưa được tháo gỡ

VOV.VN - Những ngày cuối tháng 10, triển vọng nối lại đàm phán Nga - Ukraine có thêm tín hiệu đáng chú ý khi các bên đề cập về khả năng tổ chức đàm phán ba bên với Mỹ tại Abu Dhabi vào tháng 11. Tuy nhiên, đằng sau những tín hiệu ngoại giao này là hàng loạt bất đồng chưa được tháo gỡ.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ