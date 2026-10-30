Nga - châu Phi thúc đẩy hợp tác thực chất, triển khai dự án cụ thể

Hội nghị có sự tham dự của đại diện khoảng 50 quốc gia châu Phi, gồm các nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ và lãnh đạo các tổ chức hội nhập khu vực của châu lục. Nếu các hội nghị trước tập trung nhiều vào thiết lập và củng cố khuôn khổ quan hệ, thì tại hội nghị lần này các bên chú trọng yêu cầu chuyển các cam kết chính trị thành những dự án đầu tư, sản xuất và chuyển giao công nghệ cụ thể.

Kết thúc hội nghị, các bên thông qua Tuyên bố Hội nghị thượng đỉnh Nga – châu Phi lần thứ ba; Tuyên bố về hợp tác trong ứng dụng dân sự công nghệ trí tuệ nhân tạo và Kế hoạch hành động của Diễn đàn Đối tác Nga – châu Phi giai đoạn 2027 - 2029.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ ba. Ảnh: AP

Kinh tế tiếp tục là một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận tại hội nghị. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết kim ngạch thương mại giữa Nga và các nước châu Phi năm 2025 vượt 27 tỷ USD, tăng khoảng 1,5 lần so với thời điểm diễn ra Hội nghị năm 2023. Tổng thống Putin đánh giá đây là mức tăng tích cực, song cho rằng tiềm năng hợp tác giữa Nga và châu Phi vẫn còn rất lớn.

Trong lĩnh vực tài chính, Tổng thống Putin cho biết đồng ruble hiện chiếm tới 85% các giao dịch thương mại Nga - châu Phi. Phía Nga đề xuất mở rộng tài khoản đại lý trực tiếp giữa các tổ chức tài chính và tăng sử dụng Hệ thống truyền thông tin tài chính của Ngân hàng Trung ương Nga, nhằm tạo thêm các kênh thanh toán phục vụ thương mại và đầu tư.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại hội nghị. Ảnh: AP

Bên cạnh thương mại, Nga và các nước châu Phi đặt trọng tâm vào mở rộng đầu tư, hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ. Các doanh nghiệp Nga hiện tham gia nhiều dự án trong lĩnh vực năng lượng, điện hạt nhân dân sự, khai khoáng, công nghiệp và logistics. Về phía châu Phi, thông điệp được nhiều lãnh đạo nhấn mạnh là chuyển từ mô hình chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu thô sang phát triển sản xuất và tạo giá trị gia tăng tại chỗ. Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Phi, Tổng thống Burundi Evariste Ndayishimiye kêu gọi tăng đầu tư vào công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng, logistics, nghiên cứu và công nghệ, đồng thời mở rộng chuyển giao kỹ năng và đào tạo nhân lực.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ ba đã cho thấy nỗ lực của cả hai bên trong việc hướng tới giai đoạn hợp tác thực chất hơn, với trọng tâm chuyển từ mở rộng thương mại sang đầu tư, sản xuất tại chỗ và chuyển giao công nghệ. Kế hoạch hành động 2027 - 2029 được kỳ vọng trở thành khuôn khổ để cụ thể hóa các cam kết thành những dự án trong ba năm tới.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ ba diễn ra tại Moscow. Ảnh: AP

Theo giới chuyên gia Nga, những kết quả đạt được tại hội nghị cũng phản ánh nhu cầu ngày càng rõ nét của cả Nga và các nước châu Phi trong việc mở rộng không gian hợp tác kinh tế và đa dạng hóa quan hệ đối tác. Chuyên gia Andrey Kortunov thuộc Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai cho rằng châu Phi ngày càng có ý nghĩa đối với Nga cả về địa chính trị lẫn kinh tế nhất là trong bối cảnh các trung tâm lớn trên thế giới đều gia tăng sự quan tâm tới châu lục này.

Hội nghị lần này cho thấy Nga đang hướng tới củng cố quan hệ với các nước châu Phi, mở rộng thị trường và thúc đẩy các dự án đầu tư tại khu vực có tiềm năng tăng trưởng lớn; trong khi các nước châu Phi tìm kiếm thêm nguồn vốn, công nghệ và đối tác để thúc đẩy công nghiệp hóa, gia tăng giá trị sản xuất trong nước và đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.