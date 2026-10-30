Nga phát thông điệp cứng rắn về nguy cơ xung đột với châu Âu

Phát biểu với báo giới tối 29/10, sau hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo châu Phi, Tổng thống Nga Putin đề cập đến cuộc điện đàm trong tuần giữa ông với lãnh đạo Phần Lan và Na Uy. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố Moscow sẵn sàng đối phó với nguy cơ xảy ra chiến sự với châu Âu, dù không mong muốn kịch bản này.

“Chúng tôi ủng hộ mọi bước đi...mọi hành động nhằm khôi phục quan hệ đầy đủ và toàn diện với các nước châu Âu”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo châu Phi. Ảnh: Reuters

“Trước hết, chúng tôi sẵn sàng nhưng không muốn chiến sự với châu Âu. Nếu có ai muốn điều đó, hãy cứ chuẩn bị. Tuy nhiên, đến nay họ vẫn chưa đạt được mục tiêu gây thất bại chiến lược cho Nga. Nếu tình hình đi quá xa, sẽ không có bên nào chiến thắng. Đừng để bất kỳ ai quên điều đó”, Tổng thống Nga cảnh báo.

Ông Putin cho rằng Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store đã đúng khi chủ động điện đàm với ông, bất chấp những chỉ trích từ một số thủ đô châu Âu cho rằng hai nhà lãnh đạo này đã đi ngược lập trường chung khi khởi động tiếp xúc với Moscow.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh Moscow không muốn hoạt động hàng hải trên biển Baltic bị cản trở. Ông cảnh báo việc hạn chế liên lạc có thể dẫn đến tình huống tương tự tại Vịnh Ba Tư hoặc eo biển Hormuz kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát hồi tháng 2.

“Có ai muốn tình hình tương tự xảy ra ở biển Baltic như tại Vịnh Ba Tư hay eo biển Hormuz hay không? Tôi không biết. Chúng tôi không muốn điều đó, nhưng sẽ đáp trả mọi thách thức”, ông Putin nói.