Nga kêu gọi phối hợp hành động để chấm dứt xung đột ở dải Gaza

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov, cùng với việc giải quyết các nhiệm vụ cấp bách nhằm ngăn chặn bạo lực hiện nay ở dải Gaza, cần phải bắt đầu ngay thống nhất về chiến lược hành động tập thể nhằm giải quyết xung đột bằng chính trị, là nhiệm vụ trước đây được Bộ tứ các nhà hòa giải quốc tế bao gồm Nga, Mỹ, EU và Liên hợp quốc thúc đẩy.

Nhiều ngôi nhà bị san phẳng sau một vụ không kích của Israel vào Khan Younis, miền nam Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Ông Mikhail Bogdanov cũng khẳng định, ngoại giao Nga đang thực hiện những nỗ lực mạnh mẽ nhằm giảm leo thang căng thẳng ở dải Gaza. Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng không thể giải quyết vấn đề xung đột ở dải Gaza bằng những khuyến khích vật chất và ý tưởng về hòa bình kinh tế.

Cùng ngày, Phó đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên hợp quốc Nga Dmitry Polyansky cho biết Nga sẽ triệu tập một cuộc họp mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về cuộc xung đột ở dải Gaza.

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã không thông qua một dự thảo nghị quyết do Nga soạn thảo và một dự thảo nghị quyết do Brazil soạn thảo về chủ đề xung đột ở dải Gaza.