Nga nói Mỹ tìm cách lấy dữ liệu về kho vũ khí chiến lược của Moscow

TASS dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, việc Mỹ kêu gọi thảo luận các vấn đề về hiệp ước New START tách biệt với tình hình địa chính trị chung, và Washington đang tìm cách thu thập thông tin về kho vũ khí chiến lược của Nga.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: TASS

“Washington từ lâu đã vi phạm nội dung và tinh thần của thỏa thuận. Họ không chỉ từ bỏ các nguyên tắc được nêu trong Lời nói đầu của Hiệp ước New START mà còn vi phạm các giới hạn trọng tâm của Hiệp ước hạn chế số lượng vũ khí chiến lược. Mỹ từ chối trách nhiệm theo hiệp ước. Yêu cầu của Nga để giải quyết vấn đề đã bị phớt lờ”, ông Antonov cho biết trên Telegram, bình luận về báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ về lý do vì sao việc thực hiện Hiệp ước New START là vì lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.

Theo Đại sứ Nga tại Mỹ, yếu tố quan trọng dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay đối với Hiệp ước New START là cuộc chiến hỗn hợp của chính quyền Mỹ đối với Nga nhằm khiến Moscow chịu thất bại chiến lược.

“Những lời kêu gọi của Washington về việc giải quyết các vấn đề của Hiệp ước New START tách biệt với tình hình địa chính trị tổng thể. Mục tiêu thực sự của Mỹ là tiếp cận các căn cứ vũ khí hạt nhân của Nga để có được thông tin về sự phát triển kho vũ khí chiến lược của chúng tôi”, ông Antonov cho hay.

Vào tháng 2, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đình chỉ việc tham gia vào Hiệp ước New START với Mỹ. Ông Putin nhấn mạnh, Nga không rút khỏi hiệp ước này mà chỉ là đình chỉ tham gia hiệp ước.

Đầu tháng 6, Mỹ thông báo ngừng cung cấp cho Nga một số thông báo cần thiết theo hiệp ước kiểm soát vũ khí New START, bao gồm các cập nhật về vị trí tên lửa và bệ phóng, để đáp trả việc Moscow vi phạm hiệp ước.

Hiệp ước New START được ký kết tại Praha vào năm 2010, có hiệu lực vào năm 2011 và được gia hạn thêm 5 năm vào năm 2021 ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.

Hiệp ước giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Mỹ và Nga có thể triển khai, cũng như việc triển khai các tên lửa phóng trên bộ và từ tàu ngầm, cũng như số lượng máy bay ném bom triển khai loại vũ khí này.