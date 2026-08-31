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Nga phát tín hiệu cứng rắn về chiến sự với Ukraine

Thứ Hai, 07:36, 31/08/2026
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VOV.VN - Điện Kremlin cho biết lực lượng Nga đang tiến công trên toàn tuyến tiền tuyến Ukraine và hiện chưa có điều kiện cần thiết để nối lại đàm phán.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các lực lượng Nga đang tiến công trên toàn bộ tuyến tiền tuyến trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Chúng tôi đang tiến công trên tất cả các hướng của tiền tuyến. Đà tiến công của chúng tôi là rõ ràng và diễn biến hoàn toàn tích cực đối với Nga”, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói và nhấn mạnh diễn biến trên tiền tuyến hiện đang có lợi cho Nga.

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Nga dội hỏa lực, phá hủy loạt mục tiêu của Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ông Peskov cho biết Nga vẫn để ngỏ khả năng đàm phán về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine, song hiện chưa có điều kiện cần thiết để tiến hành các cuộc đàm phán.

“Chúng tôi vẫn để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán như vậy (về giải pháp hòa bình cho Ukraine). Tuy nhiên, hiện tại, đáng tiếc là chúng tôi không thể nói rằng đã có các điều kiện để tiếp tục đàm phán. Những điều kiện đó đơn giản là chưa tồn tại”, ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin đưa ra tuyên bố trên khi được hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể thảo luận với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về khả năng nối lại hoạt động của các nhóm đàm phán về Ukraine tại Istanbul hay không.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Erdogan dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Bishkek ngày 1/9.

Giang Bùi/VOV.VN
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