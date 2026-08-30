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Nga tăng biện pháp ổn định thị trường nhiên liệu

Chủ Nhật, 06:19, 30/08/2026
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VOV.VN - Ngày 29/8, trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng và nguồn cung tại một số khu vực chịu áp lực, Chính phủ Nga quyết định kéo dài lệnh hạn chế xuất khẩu nhiên liệu diesel, nhiên liệu hàng hải và dầu gasoil đến ngày 30/9 đối với các nhà sản xuất.

Nga siết xuất khẩu để giữ nguồn cung nhiên liệu trong nước

Theo Chính phủ Nga, lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu hiện có hiệu lực đến ngày 31/1/2027. Riêng đối với các nhà sản xuất diesel, nhiên liệu hàng hải và gasoil, thời gian hạn chế được gia hạn từ ngày 31/8 đến 30/9 nhằm ổn định thị trường nhiên liệu trong nước.

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Ảnh minh họa: Reuters.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh thị trường nhiên liệu Nga đã chịu sức ép về nguồn cung từ cuối tháng 5, khi tình trạng gián đoạn xuất hiện tại nhiều khu vực. Theo Cơ quan Thống kê Liên bang Nga (Rosstat), trong tuần từ ngày 18 - 24/8, giá xăng tiếp tục tăng tại nhiều địa phương, trong đó Dagestan và tỉnh Ryazan tăng lần lượt 7,8% và 6,2%. Tính từ đầu năm 2026, giá xăng và diesel tại Nga đã tăng tương ứng 19,4% và 18,4%.

Song song với hạn chế xuất khẩu, Chính phủ Nga đang tăng cường các biện pháp điều tiết thị trường, trong đó nghiên cứu xây dựng mức giá nhiên liệu tham chiếu theo từng khu vực để giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng.

Theo đó, các biện pháp ổn định nguồn cung bước đầu phát huy tác dụng khi một số địa phương nới lỏng hạn chế, số trạm xăng hoạt động tăng và tình trạng xếp hàng mua nhiên liệu giảm. Tuy nhiên, trước áp lực giá vẫn ở mức cao, Nga tiếp tục duy trì các biện pháp nhằm bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường trong nước.

Minh Phương/VOV-Moscow
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