Thời sự quốc tế sáng 29/8: Ukraine tố Nga đánh lớn, tập kích xuyên đêm

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VOV.VN - Bản tin Thời sự quốc tế tối 28/08 cập nhật những thông tin nóng hổi nhất, tâm điểm là việc Điện Kremlin vừa chính thức lên tiếng trước những tin đồn rộ lên về khả năng Nga có thể phát động tấn công vào lãnh thổ các quốc gia thành viên NATO.
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VOV.VN - Giới chức địa phương cho biết vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào một trung tâm xăng dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga đã gây ra ít nhất 91 thương vong tại đây.
VOV.VN - Giới chức địa phương cho biết vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào một trung tâm xăng dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga đã gây ra ít nhất 91 thương vong tại đây.
VOV.VN - Hệ thống phòng không Ukraine đối mặt với sự đe dọa của tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV phóng từ Nga sang, trong đó tên lửa đạn đạo tỏ ra nguy hiểm nhất.
VOV.VN - Hệ thống phòng không Ukraine đối mặt với sự đe dọa của tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV phóng từ Nga sang, trong đó tên lửa đạn đạo tỏ ra nguy hiểm nhất.
VOV.VN - Một nhà máy lọc dầu lớn tại tỉnh Yaroslavl của Nga bốc cháy sau một cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.
VOV.VN - Một nhà máy lọc dầu lớn tại tỉnh Yaroslavl của Nga bốc cháy sau một cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.
VOV.VN - Kyiv Independent dẫn các kênh theo dõi chiến sự cho biết, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một kho hàng thuộc Wildberries - nhà bán lẻ trực tuyến lớn của Nga - tại tỉnh Tula hôm 5/8.
VOV.VN - Kyiv Independent dẫn các kênh theo dõi chiến sự cho biết, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một kho hàng thuộc Wildberries - nhà bán lẻ trực tuyến lớn của Nga - tại tỉnh Tula hôm 5/8.
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VOV.VN - Moscow cho biết loạt tập kích tên lửa mới của Nga nhắm vào các cơ sở công nghiệp quân sự và trung tâm hậu cần trong và xung quanh thủ đô Ukraine.
VOV.VN - Moscow cho biết loạt tập kích tên lửa mới của Nga nhắm vào các cơ sở công nghiệp quân sự và trung tâm hậu cần trong và xung quanh thủ đô Ukraine.