Nga truy tố các nghị phạm vụ tấn công khủng bố ở Moscow

Tòa án quận Basmanny ở thủ đô Moscow ngày 24/3 đã truy tố 4 trong số 11 nghi phạm bị bắt giữ về hành vi khủng bố liên quan đến vụ tấn công nhà hát Crocus. 4 đối tượng này là những kẻ trực tiếp thực hiện hành vi giết người. Vụ án sẽ được điều tra kín để giữ bí mật và đảm bảo an toàn cho quá trình điều tra.

Dalerdzhon Mirzoyev, một nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố tại Moscow. Ảnh: Reuters

Truyền thông Nga xác định những người này đều là công dân Tajikistan và đang sống ở Nga. Các đối tượng sẽ bị giam giữ cho đến ngày 22/5 tới và có thể lâu hơn tùy vào thời điểm ấn định ngày xét xử. Theo tuyên bố, 3 trong số 4 nghi phạm nêu trên đã nhận tội. Theo luật pháp Nga, cả 4 đối tượng đều có nguy cơ đối mặt với án tù chung thân.

Theo cập nhật mới nhất từ các cơ quan chức năng của Nga, vụ tấn công khủng bố hôm 22/3 đã khiến 137 nạn nhân thiệt mạng và 182 người khác bị thương; số nạn nhân thiệt mạng còn có thể tăng. Đến nay, danh tính 62 thi thể đã được xác định. Đối với những nạn nhân còn lại, công tác xét nghiệm ADN đang được tiến hành.

Cùng với đó, cuộc điều tra hiện trường vụ án vẫn tiếp tục. Không có dấu vết của thủ đoạn gài mìn hoặc các thi thể bị gài mìn. Trong quá trình tìm kiếm, các cơ quan chức năng của Nga cũng đã phát hiện 4 bộ quân phục, hơn 500 viên đạn và 28 băng đạn cũng như 2 khẩu súng trường của các đối tượng tấn công.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Ủy ban điều tra Nga Svetlana Petrenko nhấn mạnh: “Các hoạt động điều tra đang được tiến hành với các nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố. Các nhà điều tra sẽ sớm thực hiện các bước để áp dụng biện pháp ngăn chặn dưới hình thức giam giữ các đối tượng. Việc nhận dạng thi thể các nạn nhân vẫn tiếp tục. Trong số 137 người, có 3 trẻ em. Thi thể của họ đã được tìm thấy tại địa điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố”.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ khủng bố tại Nga, một số nước trên thế giới đã tăng cường các biện pháp an ninh trong nước.

Trả lời phỏng vấn báo giới hôm qua (24/3) Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cảnh báo một cuộc tấn công khủng bố tương tự như vụ xả súng tại địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc gần thủ đô Moscow hoàn toàn có thể xảy ra ở những quốc gia mà nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện diện. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Italia, hóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã bị tấn công nhưng chưa bị tiêu diệt. Cuộc tấn công cho thấy mức độ nguy hiểm cao và ngay cả ở châu Âu. Do đó, các quốc gia không nên lơ là.

Ngay sau tuyên bố của Italia, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal thông báo chính phủ nước này sẽ nâng mức cảnh báo khủng bố lên cấp độ cao nhất. Chia sẻ trên mạng xã hội X, Thủ tướng Attal cho biết,quyết định trên được đưa ra sau khi tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng thừa nhận thực hiện vụ tấn công ở Nga và những mối đe dọa về an ninh mà nước Pháp đang phải đối mặt. Thông báo được đưa ra sau cuộc họp giữa các quan chức an ninh và quốc phòng cấp cao của Pháp với Tổng thống Emmanuel Macron.

Cùng ngày, sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Serbia, liên quan đến vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Nga, Bộ Nội vụ Serbia tuyên bố sẽ tăng cường các biện pháp an ninh tại các địa điểm công cộng, bao gồm các trung tâm thương mại. Bộ Nội vụ nước này cũng khẳng định trách nhiệm trong việc bảo đảm an ninh cho người dân, đồng thời cho biết sẽ triển khai các biện pháp tăng cường an ninh tại tất cả các trung tâm mua sắm và những nơi tụ tập đông người.