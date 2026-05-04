  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Ngành sản xuất của Indonesia trong tháng 4 giảm mạnh nhất trong năm qua

Thứ Hai, 20:06, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ số Nhà Quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Indonesia tháng 4/2026 giảm xuống 49,1 điểm, từ mức 50,1 trong tháng 3. Lần đầu tiên Chỉ số ngành sản xuất của Indonesia giảm xuống dưới ngưỡng 50 điểm trong năm qua, do tác động cuộc xung đột Trung Đông.

Theo khảo sát của S&P Global công bố ngày 4/5, Chỉ số Nhà Quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Indonesia trong tháng 4 giảm dưới ngưỡng 50 điểm - mức phân định giữa mở rộng và thu hẹp, ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 5/2025. Các doanh nghiệp cho rằng nguyên nhân do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, nguồn cung gián đoạn và sức mua khách hàng suy yếu. Đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp sản lượng giảm, cho thấy áp lực lên các nhà sản xuất khi chi phí tăng và nhu cầu giảm trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Ông Usamah Bhatti, nhà kinh tế học của S&P Global ngày 4/5 cho biết, ngành sản xuất của Indonesia bắt đầu chịu áp lực lạm phát gia tăng trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông. Tình trạng suy giảm diễn ra bất chấp sự gia tăng nhẹ về số lượng đơn đặt hàng mới, do khách hàng tìm cách mua hàng trước để phòng ngừa rủi ro trước những đợt tăng giá tiếp theo và nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Công nhân tại một nhà máy may ở Indonesia (Jakartaglobe).

Niềm tin kinh doanh của thị trường Indonesia cũng suy yếu khi sự lạc quan giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng qua. Môi trường sản xuất ảm đạm hơn đã ảnh hưởng đến thị trường lao động, khiến các nhà sản xuất cắt giảm việc làm nhiều nhất trong 10 tháng qua. Lạm phát chi phí đầu vào tăng cao nhất kể từ tháng 4/2022, buộc các nhà sản xuất phải tăng giá bán cao nhất trong 12 năm qua.

Trong khi đó Bộ Công nghiệp Indonesia cũng xác nhận, 7 tiểu ngành sản xuất sụt giảm trong tháng 4, bao gồm thực phẩm và đồ uống, dệt may và sản phẩm gỗ. Chỉ số niềm tin công nghiệp (IKI) của nước này trong tháng 4 giảm nhẹ xuống 51,75 điểm do nhu cầu và sản lượng giảm sút. Nguyên nhân do xung đột ở Trung Đông gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung nguyên liệu hóa dầu, ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp như dệt may và nhựa.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Tin liên quan

Indonesia kêu gọi đoàn kết khu vực tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 được tổ chức tại Cebu, Philippines, trong hai ngày 7 - 8/5/2026. Indonesia sẽ kêu gọi duy trì sự đoàn kết khu vực để đối phó với khủng hoảng tại Hội nghị cấp cao lần này.

Sao trẻ Indonesia bị cấm thi đấu 3 năm vì song phi đối thủ

VOV.VN - Tài năng trẻ 17 tuổi Fadly Alberto lĩnh án phạt cấm thi đấu 3 năm sau pha song phi triệt hạ đối thủ gây sốc trong làng bóng đá Indonesia.

Indonesia canh tác các giống lúa đột biến từ công nghệ chiếu xạ hạt nhân

VOV.VN - Nông dân Indonesia đang thu hoạch vụ đầu tiên canh tác các giống lúa đột biến, mang lại năng suất và chất lượng cao. Đây là các giống lúa được Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia (BRIN) phát triển thông qua phương pháp lai tạo đột biến bằng công nghệ chiếu xạ hạt nhân.

Indonesia đồng loạt khởi công 13 dự án hạ nguồn giai đoạn 2 trị giá 7 tỷ USD

VOV.VN - Hôm qua (29/4), Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã chủ trì lễ khởi công giai đoạn hai Dự án chế biến và phân phối dầu khí quốc gia ở tỉnh Trung Java, yêu cầu lựa chọn công nghệ tiên tiến nhất, mang lại hiệu quả và lợi ích tối đa cho cộng đồng.

