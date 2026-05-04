Ngành sản xuất của Indonesia trong tháng 4 giảm mạnh nhất trong năm qua

Theo khảo sát của S&P Global công bố ngày 4/5, Chỉ số Nhà Quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Indonesia trong tháng 4 giảm dưới ngưỡng 50 điểm - mức phân định giữa mở rộng và thu hẹp, ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 5/2025. Các doanh nghiệp cho rằng nguyên nhân do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, nguồn cung gián đoạn và sức mua khách hàng suy yếu. Đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp sản lượng giảm, cho thấy áp lực lên các nhà sản xuất khi chi phí tăng và nhu cầu giảm trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Ông Usamah Bhatti, nhà kinh tế học của S&P Global ngày 4/5 cho biết, ngành sản xuất của Indonesia bắt đầu chịu áp lực lạm phát gia tăng trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông. Tình trạng suy giảm diễn ra bất chấp sự gia tăng nhẹ về số lượng đơn đặt hàng mới, do khách hàng tìm cách mua hàng trước để phòng ngừa rủi ro trước những đợt tăng giá tiếp theo và nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Công nhân tại một nhà máy may ở Indonesia (Jakartaglobe).

Niềm tin kinh doanh của thị trường Indonesia cũng suy yếu khi sự lạc quan giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng qua. Môi trường sản xuất ảm đạm hơn đã ảnh hưởng đến thị trường lao động, khiến các nhà sản xuất cắt giảm việc làm nhiều nhất trong 10 tháng qua. Lạm phát chi phí đầu vào tăng cao nhất kể từ tháng 4/2022, buộc các nhà sản xuất phải tăng giá bán cao nhất trong 12 năm qua.

Trong khi đó Bộ Công nghiệp Indonesia cũng xác nhận, 7 tiểu ngành sản xuất sụt giảm trong tháng 4, bao gồm thực phẩm và đồ uống, dệt may và sản phẩm gỗ. Chỉ số niềm tin công nghiệp (IKI) của nước này trong tháng 4 giảm nhẹ xuống 51,75 điểm do nhu cầu và sản lượng giảm sút. Nguyên nhân do xung đột ở Trung Đông gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung nguyên liệu hóa dầu, ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp như dệt may và nhựa.