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Ngày Văn hóa ASEAN 2026 ở Washington: Kết nối văn hóa, lan tỏa thông điệp hòa bình

Thứ Năm, 05:23, 15/10/2026
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VOV.VN - Ngày 14/10, tại bang Maryland, Mỹ, Câu lạc bộ Phu nhân, Phu quân ASEAN (ASC) đã tổ chức Ngày Văn hóa ASEAN 2026 với chủ đề Những sợi chỉ gắn kết tình hữu nghị ASEAN: Từ trang phục truyền thống đến hiện đại, cùng dệt nên hòa bình trên toàn thế giới.

Sự kiện do Indonesia chủ trì, thu hút khoảng 400 đại biểu và khách mời, bao gồm các đại sứ ASEAN, quan chức Mỹ, đại diện chính quyền địa phương và cộng đồng người dân các nước Đông Nam Á đang sinh sống tại Mỹ. Đây là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa đầu tiên kể từ khi Indonesia tiếp nhận vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Washington vào tháng 9 vừa qua.

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Quang cảnh buổi lễ

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Câu lạc bộ Phu nhân, Phu quân ASEAN, bà Nining Soesilo, khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc gìn giữ di sản văn hóa, thúc đẩy giao lưu và xây dựng những nhịp cầu hữu nghị, hòa bình giữa các quốc gia.

Điểm nhấn của Ngày Văn hóa ASEAN năm nay là chương trình trình diễn thời trang truyền thống và đương đại của các nước Đông Nam Á, với ba chủ đề Cội nguồn, Phát triển và Giao thoa. Những bộ trang phục được giới thiệu đã tái hiện hành trình từ các giá trị truyền thống đến những sáng tạo hiện đại, tôn vinh vẻ đẹp của lụa, hoa văn và nghệ thuật dệt may đặc trưng của từng quốc gia.

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Chủ tịch Câu lạc bộ Phu nhân, Phu quân ASEAN, bà Nining Soesilo phát biểu

Việt Nam góp phần tạo nên sắc màu riêng tại sự kiện với màn trình diễn áo dài Đông Hồ, kết hợp vẻ đẹp duyên dáng của tà áo dài truyền thống với những họa tiết mang đậm bản sắc văn hóa dân gian Việt Nam. Bên cạnh đó, gian hàng Việt Nam trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tơ lụa và các mặt hàng thủ công truyền thống cũng góp phần quảng bá nét tinh tế, phong phú của văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

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Trình diễn áo dài Việt Nam

Nước chủ nhà Indonesia cũng mang đến những thiết kế sử dụng nghệ thuật Batik, di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận, với các họa tiết tượng trưng cho hạnh phúc, thịnh vượng và sự hòa hợp. Chương trình còn có các tiết mục múa nghệ thuật, trình chiếu những câu chuyện về trang phục truyền thống.

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Khách tham quan gian hàng Việt Nam

Ngày Văn hóa ASEAN 2026 khép lại với thông điệp về sức mạnh của sự đa dạng văn hóa, tinh thần đoàn kết và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Thông qua những giá trị truyền thống được gìn giữ và tiếp nối, sự kiện góp phần lan tỏa hình ảnh một Cộng đồng ASEAN gắn kết, cùng hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Quang Trung, Trần Phương/VOV-Washington
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