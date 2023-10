Hạ viện Mỹ hiện đang do đảng Cộng hòa kiểm soát với 221 ghế so với 212 ghế của đảng Dân chủ, do đó việc bầu ra Chủ tịch Hạ viện được coi là vấn đề nội bộ của đảng Cộng hòa. Mỗi ứng cử viên phải giành được ít nhất 217 phiếu để được bầu làm Chủ tịch Hạ viện.

Nghị sỹ Jim Jordan thất bại trong vòng bỏ phiếu đầu tiên bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Ảnh: Getty

Không nằm ngoài dự đoán, ứng cử viên của đảng Dân chủ hiện là lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện, ông Hakeem Jeffries, đã có được toàn bộ 212 phiếu của các nghị sỹ Dân chủ. Trong khi đó, ông Jim Jordan, ứng cử viên của đảng Cộng hòa giành được 200 phiếu, không đủ số phiếu quá bán để trở thành người đứng đầu Hạ viện. Có 20 Hạ nghị sỹ Cộng hòa đã không bỏ phiếu cho ông Jim Jordan mà bỏ phiếu cho các nghị sỹ khác trong đảng.

Hạ viện Mỹ đã tạm nghỉ sau vòng bỏ phiếu đầu tiên và Hạ nghị sỹ Jim Jordan đang gặp gỡ các thành viên khác trong đảng nhằm thuyết phục họ bỏ phiếu cho mình. Ông Jim Jordan cho biết ông muốn có một cuộc bỏ phiếu thứ hai ngay trong ngày nhưng hiện chưa rõ điều này có được thực hiện hay không. Việc bỏ phiếu bầu chủ tịch Hạ viện Mỹ dự kiến sẽ còn kéo dài như những gì đã diễn ra hồi đầu năm khi ông Kevin McCarthy phải mất tới 15 vòng mới có đủ số phiếu cần thiết để trở thành Chủ tịch Hạ viện.

Kể từ khi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bị phế truất cách đây hai tuần, mọi hoạt động lập pháp tại Hạ viện Mỹ đã bị đình trệ. Điều này diễn ra trong bối cảnh hạn chót 17/11 để thông qua ngân sách cho chính phủ trong năm tài khóa mới đang đến gần trong khi cuộc xung đột ở Ukraine và cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đang tiếp tục leo thang.