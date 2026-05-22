EU tìm kiếm vai trò lớn hơn trong đàm phán với Nga

Thứ Sáu, 15:20, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh các nỗ lực do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine chưa đạt đột phá rõ ràng, châu Âu ngày càng lo ngại về nguy cơ bị gạt ra bên lề trong việc định hình trật tự an ninh khu vực hậu xung đột.

Trong bức thư gửi tới lãnh đạo 27 nước thành viên EU, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đề xuất EU xem xét trao cho Ukraine quy chế “thành viên liên kết”, cho phép nước này tham gia các cuộc họp của khối nhưng không có quyền biểu quyết. Theo kế hoạch này, Ukraine cũng sẽ tham gia Uỷ ban châu Âu và Nghị viện châu Âu với tư cách quan sát viên không có quyền bỏ phiếu.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh đây không phải là một tư cách thành viên thu hẹp mà là bước đi “vượt xa” Hiệp định Hiệp hội hiện nay giữa EU và Ukraine. Đề xuất cũng bao gồm "một cơ chế khôi phục nhanh" nếu Ukraine bị đánh giá là thụt lùi về các tiêu chuẩn dân chủ và pháp quyền.

Động thái của Đức được xem là nỗ lực tìm kiếm một mô hình hội nhập linh hoạt hơn trong bối cảnh tiến trình gia nhập đầy đủ của Ukraine vẫn đối mặt nhiều rào cản chính trị và thủ tục. Theo quy định hiện hành, mọi quốc gia ứng cử viên phải hoàn tất 35 chương đàm phán liên quan đến pháp luật, tư pháp, kinh tế và quản trị, đồng thời cần sự đồng thuận tuyệt đối của toàn bộ 27 nước thành viên EU ở từng giai đoạn.

Tiến trình này thời gian qua nhiều lần bị đình trệ, đặc biệt do sự phản đối từ Hungary. Tuy nhiên, việc Chính phủ mới thân châu Âu nhậm chức tại Hungary hồi đầu tháng này làm gia tăng khả năng về một lập trường mềm mỏng hơn của nước này trong các vấn đề chung của Liên minh châu Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh những tín hiệu tích cực từ EU, cho rằng việc thúc đẩy tiến trình hội nhập “rất quan trọng” đối với Ukraine và khẳng định nước này đã hoàn thành mọi điều cần thiết để đạt được tiến triển này. Đối với Ukraine, tư cách thành viên EU không chỉ mang ý nghĩa kinh tế hay chính trị mà còn được xem như một bảo đảm an ninh chiến lược trong giai đoạn hậu chiến. Giữa lúc tiến trình gia nhập NATO tiếp tục bị đình trệ do sự phản đối từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số đồng minh phương Tây, Ukraine ngày càng xem EU là điểm tựa cho tương lai lâu dài của nước này.

Đáng chú ý, đề xuất của Thủ tướng Friedrich Merz cũng phản ánh xu hướng châu Âu muốn chủ động hơn trong hồ sơ Ukraine khi các nỗ lực trung gian do Mỹ dẫn dắt chưa đạt bước đột phá đáng kể. Trong thư gửi các lãnh đạo EU, ông cho rằng sáng kiến này “sẽ giúp thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra như một phần của giải pháp hòa bình thông qua thương lượng”, đồng thời nhấn mạnh điều đó rất cần thiết không chỉ cho an ninh của Ukraine mà còn cho an ninh của toàn châu lục. 

"Tôi vẫn tin tưởng chắc chắn rằng sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào với Nga được ký kết nếu thiếu sự tham gia của châu Âu. Tôi đã nhấn mạnh điều này nhiều lần, cả công khai lẫn trong các cuộc trao đổi riêng. Chính phủ Mỹ hiểu rằng nếu muốn có sự ủng hộ và chữ ký của châu Âu đối với bất kỳ thỏa thuận nào thì châu Âu phải được tham gia đầy đủ vào tiến trình đàm phán, cũng như vào chính thỏa thuận hòa bình đó", ông viết.

Những tuần gần đây, EU ngày càng công khai thảo luận khả năng xây dựng một kênh đàm phán riêng với Nga song song với tiến trình do Mỹ bảo trợ. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho rằng, vào thời điểm thích hợp, châu Âu cần tiến hành đàm phán với Nga để giải quyết các vấn đề an ninh chung.

Các cuộc tranh luận hiện không chỉ xoay quanh nội dung đàm phán mà còn liên quan tới câu hỏi ai sẽ đại diện cho châu Âu nếu đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin được nối lại. Một số cái tên như cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel hay cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi đã được truyền thông châu Âu nhắc tới. 

Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bước sang năm thứ năm mà chưa có dấu hiệu lắng dịu, sáng kiến của Đức cho thấy châu Âu đang tìm cách tái định hình vai trò chiến lược của mình, không chỉ trong tiến trình hòa bình Ukraine mà còn trong cấu trúc an ninh mới của toàn bộ lục địa hậu xung đột.

Thu Hoài/VOV1
Tin liên quan

VOV.VN - Theo báo cáo của tình báo quốc phòng Mỹ, Ukraine đã giành lại khoảng 400 km² lãnh thổ sau khi vô hiệu hóa hàng nghìn thiết bị Starlink mà lực lượng Nga sử dụng trên chiến trường. Động thái này được cho là đã gây không ít khó khăn cho Moscow.

VOV.VN - Theo báo cáo của tình báo quốc phòng Mỹ, Ukraine đã giành lại khoảng 400 km² lãnh thổ sau khi vô hiệu hóa hàng nghìn thiết bị Starlink mà lực lượng Nga sử dụng trên chiến trường. Động thái này được cho là đã gây không ít khó khăn cho Moscow.

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/5 cho biết các máy bay không người lái của Kiev đã tấn công thêm một nhà máy lọc dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, gây ra hỏa hoạn và tạo nên những cột khói đen dày đặc.

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/5 cho biết các máy bay không người lái của Kiev đã tấn công thêm một nhà máy lọc dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, gây ra hỏa hoạn và tạo nên những cột khói đen dày đặc.

VOV.VN - Theo các nhà phân tích quốc phòng, các cuộc tập kích bằng UAV đơn lẻ của Ukraine không đủ khả năng đảo ngược hoàn toàn cục diện chiến sự trước Nga, nhưng chúng đang tạo ra tác động ngày càng rõ rệt và có khả năng làm thay đổi tính chất của cuộc xung đột.

VOV.VN - Theo các nhà phân tích quốc phòng, các cuộc tập kích bằng UAV đơn lẻ của Ukraine không đủ khả năng đảo ngược hoàn toàn cục diện chiến sự trước Nga, nhưng chúng đang tạo ra tác động ngày càng rõ rệt và có khả năng làm thay đổi tính chất của cuộc xung đột.

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/5 cáo buộc Nga đang tìm cách kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cân nhắc khả năng mở các chiến dịch quân sự mới nhằm vào miền Bắc Ukraine hoặc trực tiếp tấn công một quốc gia thành viên NATO từ lãnh thổ Belarus.

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/5 cáo buộc Nga đang tìm cách kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cân nhắc khả năng mở các chiến dịch quân sự mới nhằm vào miền Bắc Ukraine hoặc trực tiếp tấn công một quốc gia thành viên NATO từ lãnh thổ Belarus.

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định quân đội Ukraine hiện là lực lượng “mạnh nhất và hùng hậu nhất châu Âu”, nhờ kinh nghiệm thực chiến, hỗ trợ quân sự từ phương Tây cùng tốc độ đổi mới nhanh trong lĩnh vực công nghệ quân sự.

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định quân đội Ukraine hiện là lực lượng “mạnh nhất và hùng hậu nhất châu Âu”, nhờ kinh nghiệm thực chiến, hỗ trợ quân sự từ phương Tây cùng tốc độ đổi mới nhanh trong lĩnh vực công nghệ quân sự.

