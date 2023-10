Ngoại trưởng Trung Quốc lần đầu điện đàm với người đồng cấp Palestine và Israel

Đây không phải là lần đầu tiên Ngoại trưởng Trung Quốc đề cập đến tình hình Israel và Palestine sau các cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas, nhưng là lần đầu tiên ông điện đàm với Ngoại trưởng của cả hai nước trong cùng một ngày.

Thông tin do Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tải sáng nay (24/10) cho biết, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Palestine Riyad al-Maliki, ông Vương Nghị tuyên bố, Trung Quốc lên án mạnh mẽ và phản đối mọi hành vi tổn hại dân thường, vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và đảm bảo điều kiện sống cơ bản nhất cho người dân Gaza.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Ông cho rằng, lối thoát duy nhất cho vấn đề Palestine là thực hiện “giải pháp hai nhà nước”, thực hiện các quyền sinh tồn, quyền lập nước và quyền trở về của người dân Palestine. Ngoại trưởng Trung Quốc một lần nữa kêu gọi nhanh chóng triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế có thẩm quyền hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả hơn, thúc đẩy nối lại các cuộc hòa đàm giữa Palestine và Israel, đồng thời thiết lập thời gian biểu và lộ trình cụ thể cho mục tiêu này.

Ông tuyên bố: “Dải Gaza cần nhất là nỗ lực chấm dứt chiến tranh và thúc đẩy hòa bình chứ không phải những tính toán địa chính trị”, khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho người dân ở đây và nỗ lực thúc đẩy vấn đề Palestine sớm được giải quyết một cách toàn diện, công bằng và lâu dài.

Trong khi đó, tại cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Israel Eli Cohen, ông Vương Nghị nhấn mạnh, “các quốc gia đều có quyền tự vệ, nhưng cần tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ sự an toàn của dân thường”. Ông bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng xung đột liên tục leo thang và tình hình ngày càng nghiêm trọng, cho rằng “chỉ có tuân thủ khái niệm an ninh chung mới có thể đạt được an ninh bền vững, chỉ có kiên trì đường lối giải quyết chính trị những lo ngại an ninh chính đáng của Israel mới có thể được giải quyết triệt để”.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Vương Nghị tiến hành hàng loạt cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ và các nước trong khu vực. Trong đó, khi trao đổi với Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian hôm 15/10, ông cho rằng hành động của Israel ở dải Gaza đã vượt quá mức tự vệ và kêu gọi nước này chấm dứt “trừng phạt tập thể” người dân ở Gaza. Đây được coi là tuyên bố cứng rắn nhất của Bắc Kinh về xung đột ở dải Gaza từ trước tới nay.