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Nhà thông minh trở thành nhu cầu thiết yếu ở Ấn Độ, hướng tới quy mô 24 tỷ USD

Thứ Hai, 05:18, 29/06/2026
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VOV.VN - Theo các ước tính, thị trường nhà thông minh tại Ấn Độ có thể tăng từ khoảng 6,7 tỷ USD năm 2026 lên 24 tỷ USD vào năm 2031, trở thành 1 trong những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới trong những năm tới.


Động lực tăng trưởng của thị trường nhà thông minh tại Ấn Độ đến từ quá trình đô thị hóa nhanh, thu nhập người dân cải thiện, Internet giá rẻ, mạng 5G ngày càng phổ biến và xu hướng chuyển đổi số trong đời sống.

Nếu trước đây nhà thông minh chủ yếu được xem là biểu tượng của cuộc sống hiện đại, hoặc sản phẩm dành cho nhóm khách hàng có thu nhập cao, thì nay người tiêu dùng Ấn Độ ngày càng coi đây là giải pháp thiết thực, giúp tiết kiệm thời gian, tăng cường an ninh và giảm chi phí sinh hoạt.

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Các thiết bị thông minh dành cho nhà cửa đang ngày càng được ưa chuộng tại Ấn Độ - Ảnh: X

Thực tế cho thấy các hộ gia đình ở Ấn Độ đang sử dụng ngày càng nhiều thiết bị thông minh, như camera giám sát, chuông cửa có hình, khóa điện tử, điều hòa điều khiển từ xa và hệ thống chiếu sáng cảm biến. Những thiết bị này giúp người dùng theo dõi nhà cửa khi đi làm hoặc đi xa, kiểm soát việc ra vào, bật điều hòa trước khi về nhà, đồng thời giảm tiêu thụ điện năng trong sinh hoạt hàng ngày.

Xu hướng mới của thị trường không còn dừng lại ở việc mua từng thiết bị riêng lẻ, đang chuyển sang xây dựng hệ sinh thái nhà thông minh tích hợp. Trong đó, đèn, điều hòa, camera, khóa cửa, bình nóng lạnh và các thiết bị gia dụng có thể hoạt động đồng bộ, kết nối với nhau và được quản lý trên một ứng dụng duy nhất. Sự thay đổi này cũng tác động đến lĩnh vực bất động sản, khi nhiều nhà phát triển đã bắt đầu tích hợp hệ thống nhà thông minh ngay từ giai đoạn thiết kế, thay vì coi đây là hạng mục nâng cấp sau khi bàn giao.

Tuy nhiên, người tiêu dùng Ấn Độ vẫn rất coi trọng hiệu quả đầu tư. Phần lớn khách hàng thường bắt đầu bằng các thiết bị cơ bản như camera an ninh, đèn thông minh hoặc khóa điện tử, sau đó mới từng bước mở rộng sang hệ thống hoàn chỉnh khi nhận thấy lợi ích rõ ràng.

Nhu cầu cũng không còn tập trung tại các đô thị lớn như New Delhi, Mumbai hay Bengaluru, còn đang lan nhanh sang các thành phố cấp hai và cấp ba như Jaipur, Indore, Chandigarh hay Ahmedabad. Hạ tầng số được cải thiện, thu nhập tăng và mức độ tiếp cận công nghệ cao hơn đang biến các thị trường này thành động lực tăng trưởng mới.

Bên cạnh tiện ích, tiết kiệm năng lượng đang trở thành yếu tố quan trọng thúc đẩy người dân đầu tư vào nhà thông minh. Các hệ thống điều khiển điện năng, chiếu sáng tự động và giải pháp kết hợp điện mặt trời giúp hộ gia đình theo dõi mức tiêu thụ điện theo thời gian thực, qua đó giảm chi phí vận hành trong bối cảnh giá điện tăng.

Dù vậy, thị trường nhà thông minh tại Ấn Độ vẫn đối mặt với một số thách thức, như bảo mật dữ liệu, phụ thuộc vào kết nối Internet, khả năng tương thích giữa thiết bị của các hãng khác nhau và yêu cầu về dịch vụ hậu mãi tại địa phương.

Tuy nhiên, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và các giải pháp quản lý năng lượng thông minh, nhà thông minh tại Ấn Độ đang dần chuyển từ sản phẩm xa xỉ thành tiện ích thiết yếu trong mỗi gia đình và được kì vọng sẽ bùng nổ mạnh mẽ trong những năm tới.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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