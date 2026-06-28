Ấn Độ và Seychelles ký 19 thỏa thuận, nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Cộng hòa Seychelles, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Patrick Herminie đã chứng kiến việc công bố 19 thỏa thuận và sáng kiến hợp tác, qua đó mở rộng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Các văn kiện được công bố sau các cuộc hội đàm cấp cao trong chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Ấn Độ tới Seychelle, phản ánh xu hướng tăng cường hợp tác giữa Ấn Độ và quốc đảo có vị trí chiến lược trên Ấn Độ Dương, tập trung vào các lĩnh vực an ninh, kết nối, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ phát triển.

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Seychelles - Ảnh: ANI

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, các thỏa thuận đáng chú ý gồm Hiệp ước dẫn độ; thỏa thuận hợp tác thăm dò và sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình; thỏa thuận triển khai hệ thống thanh toán số dựa trên nền tảng UPI tại Seychelle; thỏa thuận tín dụng tổng hợp với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Ấn Độ (Exim Bank of India); cùng bản ghi nhớ về các bước chuẩn bị xây dựng Bệnh viện Quốc gia mới của Seychelle.

Trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, Ấn Độ cam kết trao tặng Seychelle 1 tàu tuần tra cao tốc, bàn giao 10 xe chuyên dụng và 5 thuyền buồm lớp Laser Radial cho Lực lượng Quốc phòng Seychelle.

Hai bên cũng triển khai nhiều dự án hỗ trợ phát triển, gồm bàn giao 6 xe cứu thương, viện trợ 500 tấn gạo và 8.500 tấn xi măng. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã ra mắt logo kỷ niệm chung và tổ chức lễ khởi công trực tuyến Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Kỹ thuật tại Seychelle.

Ngoài ra, hai nước còn ký các biên bản ghi nhớ về đào tạo ngoại giao; hợp tác nghiên cứu, đào tạo nông nghiệp; công nhận đào tạo và cấp chứng chỉ cho thuyền viên làm việc trên các tàu treo cờ Seychelle cũng như hợp tác trong lĩnh vực không gian.

Thủ tướng Ấn Độ được trao danh hiệu “Người bảo vệ chân trời xanh” - Ảnh: ANI

Chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi diễn ra theo lời mời của Tổng thống Patrick Herminie. Ông sẽ tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh Seychelle với tư cách Khách mời danh dự. Các thỏa thuận được ký kết nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho hợp tác song phương trong thời gian tới.

Nhân dịp chuyến thăm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã được Tổng thống Seychelle trao tặng danh hiệu “Người bảo vệ chân trời xanh” - danh hiệu cao quý nhất của Seychelle cho những cá nhân có ​​vai trò lãnh đạo trong việc bảo tồn môi trường và phát triển bền vững.