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Nhật Bản có thể bị đẩy xuống vị trí nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới

Thứ Năm, 09:49, 15/10/2026
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VOV.VN - Theo ước tính mới nhất vừa được Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) công bố, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa của Nhật Bản dự kiến sẽ bị Ấn Độ và Anh vượt qua vào năm 2027, đẩy nền kinh tế lớn thứ tư thế giới này xuống vị trí thứ 6 trong số các nền kinh tế lớn nhất.

 

Theo số liệu ước tính của IMF, GDP danh nghĩa của Nhật Bản, khi quy đổi sang đồng USD, sẽ đạt mức 4.341,9 tỷ USD trong năm 2026. Trong khi đó, GDP danh nghĩa của Ấn Độ năm 2026 ước tính đạt 4.060,2 tỷ USD - đứng thứ 6 thế giới, sau Nhật Bản và Anh - ở mức dự báo 4.268,4 tỷ USD.

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Phố Nhật Bản. Ảnh: VOV.

Tuy nhiên, đến năm 2027, GDP danh nghĩa của Nhật Bản được dự báo tăng lên mức 4.467,6 tỷ USD, trong khi quy mô nền kinh tế Ấn Độ ước tính sẽ đạt 4.521,1 tỷ USD - vươn lên vị trí thứ 4 thế giới, chỉ sau Mỹ, Trung Quốc và Đức. Đối với Anh, GDP danh nghĩa cũng được dự báo tăng lên mức 4.488,9 tỷ USD, qua đó cũng sẽ vượt qua Nhật Bản.

Theo đánh giá, nguyên nhân cơ bản dẫn đến điều này là do cả Ấn Độ và Anh đều được dự báo đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn Nhật Bản. Bên cạnh đó, tình trạng đồng yên nội tệ liên tục mất giá so với đồng USD và kéo dài cũng ảnh hưởng lớn đến quy mô GDP danh nghĩa của Nhật Bản khi quy đổi sang đồng USD.

Đối với kinh tế toàn cầu, IMF dự báo tăng trưởng năm 2026 đạt 3,1%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 7.

Trước đó vào tháng 4, IMF cũng đã đưa ra dự báo nền kinh tế Anh sẽ vượt qua Nhật Bản vào năm 2029. Tuy nhiên với dự báo mới nhất, thời điểm nền kinh tế Anh vượt qua Nhật Bản có thể đến sớm hơn hai năm.

Ngoc Huân/VOV-Tokyo
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