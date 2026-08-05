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Nhật Bản sẽ tuyên bố trận động đất Kumamoto là “thảm họa nghiêm trọng”

Thứ Tư, 11:53, 05/08/2026
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VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản dự kiến tuyên bố trận động đất Kumamoto hôm 28/7 vừa qua là “thảm họa nghiêm trọng”. Với tuyên bố này, Tokyo sẽ có thể đẩy nhanh các nỗ lực khắc phục hậu quả tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Vào ngày 3/8 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã trực tiếp đến Kumamoto để thị sát các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất, sau đó nhấn mạnh sẽ chính thức tuyên bố các khu vực này là “vùng thảm họa nghiêm trọng”, dự kiến diễn ra ngày 7/8 sắp tới trong cuộc họp Nội các.

nhat ban se tuyen bo tran dong dat kumamoto la tham hoa nghiem trong hinh anh 1
Chính phủ Nhật Bản sẽ tuyên bố Trận động đất Kumamoto là “thảm họa nghiêm trọng” tại cuộc họp Nội các diễn ra ngày 7/8

Mục tiêu cốt lõi của Chính phủ là hỗ trợ các dự án khôi phục cơ sở hạ tầng công cộng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phục hồi tái thiết nhanh chóng ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Hôm qua (4/8), Chính phủ Nhật Bản cũng đã quyết định chi hơn 24,2 tỷ yên từ Quỹ dự phòng khẩn cấp của ngân sách năm tài chính hiện nay. Đây là một phần được trích ra từ quỹ dự phòng chung có tổng giá trị lên tới 1.000 tỷ yên, mà chính phủ có thể quyết định sử dụng trong trường hợp thiên tai và các tình huống khẩn cấp khác, mà không cần thông qua thảo luận tại Quốc hội.

Ngoài việc cung cấp thực phẩm, nước uống, vòi tắm di động, máy điều hòa cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, cũng như các nhu yếu phẩm cần thiết trước khi địa phương yêu cầu, số tiền này cũng được sử dụng để hỗ trợ chính quyền địa phương xây dựng nhà ở tạm thời, khôi phục các cơ sở hạ tầng công cộng và sửa chữa các tuyến đường bị hư hại, bao gồm cả cao tốc Kyushu - hiện vẫn đang bị đóng cửa.

Trong một tuyên bố tại cuộc họp của Ban Chỉ huy Ứng phó Thảm họa Khẩn cấp, Thủ tướng Takaichi cho biết Chính phủ cần phải chủ động thực hiện trước mọi biện pháp với quyết tâm “sẵn sàng làm tất cả những gì có thể”, để hỗ trợ những khu vực và người dân bị ảnh hưởng càng sớm càng tốt.

Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục sử dụng quỹ dự phòng để nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết, tùy thuộc vào tình hình tại các khu vực bị ảnh hưởng do động đất.

Trước đó vào ngày 31/7, Thủ tướng Takaichi Sanae cũng tuyên bố, chính phủ trung ương sẽ ứng trước 61,6 tỷ yên từ nguồn thuế phân bổ địa phương để hỗ trợ các đô thị bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa động đất tại Kumamoto, kêu gọi chính quyền địa phương bị ảnh hưởng nhanh chóng tiến hành các hoạt động ứng phó khẩn cấp và phục hồi mà không cần do dự về mặt tài chính.

Theo đánh giá, việc giải ngân kinh phí nhanh chóng sẽ giúp đẩy nhanh các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ, đảm bảo điều kiện tốt hơn cho hàng nghìn người hiện đang sơ tán tạm thời trong các trung tâm sơ tán. đồng thời giúp giảm thiểu tối đa áp lực tài chính lên ngân sách của tỉnh Kumamoto và các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Theo thông tin từ chính quyền tỉnh Kumamoto, tính đến 18 giờ chiều 4/8 - thời điểm 1 tuần sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,1 ở khu vực ngoài khơi Kumamoto, đã có 38 người thiệt mạng, bao gồm cả những trường hợp vẫn đang được điều tra nguyên nhân liên quan đến thảm họa. Ngoài ra, hơn 7.500 người phải sơ tán tạm thời tại 140 trung tâm sơ tán, 13.690 căn nhà được xác nhận bị hư hại, trong khi tình trạng mất nước sinh hoạt vẫn đang tiếp diễn đối với khoảng 44.380 hộ gia đình…

Trận động đất cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch của địa phương khi số người hủy đặt phòng tại các cơ sở lưu trú ở tỉnh Kumamoto lên tới hơn 65.500 du khách, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 900 triệu yên. Ngoài ra, có tổng cộng 68 di sản văn hóa bị hư hại, trong đó có hai di sản văn hóa thế giới.

Ngọc Huân, Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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