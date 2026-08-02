Thương vong do động đất tại Nhật Bản lên tới 140 người

Theo báo cáo mới nhất của chính quyền tỉnh Kumamoto, Nhật Bản,tính đến thời điềm đầu giờ chiều ngày 2/8, con số thương vong do trận động đất xảy ra chiều 28/7 đã lên tới 140 trường hợp, trong đó có 38 người chết, 9 người đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện vẫn còn 9.228 người phải sống tại 229 điểm lánh nạn tập trung.

Nhiều cây cầu và cao tốc trên cao bị sập do động đất tại Nhật Bản. Ảnh: Jiji Press

Theo các chuyên gia, ngoài nguyên nhân trực tiếp do động đất, còn có các nguyên nhân liên quan khác gây tử vong như sang chấn hậu thảm họa, nắng nóng cực đoan và “hội chứng huyết khối tĩnh mạch sâu”, xảy ra ở những người lánh nạn và tránh nóng trong các ô tô cá nhân, khi ngồi với một tư thế quá lâu làm máu ở chân lưu thông không tốt, tạo ra cục máu đông có thể di chuyển lên phổi gây tắc nghẽn nguy hiểm.

Thống đốc tỉnh Kumamoto Kimura Takashi đã phải lên tiếng kêu gọi người dân áp dụng các biện pháp phòng chống hội chứng nên trên và nguy cơ sốc nhiệt như để động cơ và điều hòa ô tô hoạt động trong suốt thời gian ở trong xe, giữ cho không khí trong xe lưu thông tốt, uống nước và vận động cơ thể thường xuyên...

“Chúng tôi sẽ cung cấp xăng cho những người phải lánh nạn trong ô tô. Tôi cũng mong muốn mọi người đến các điểm lánh nạn tập trung, nơi có điều hòa nhiệt độ, để đảm bảo an toàn cá nhân”, ông Kimura nói.

Thiệt hại về vật chất do động đất gây ra cũng vô cùng nghiêm trọng, với 3.851 công trình công cộng và tư nhân bị hư hại, nhiều cầu cống, đường cao tốc trên cao bị sập, hệ thống điện và nước sạch ở nhiều khu vực bị gián đoạn cục bộ. Đặc biệt, do ảnh hưởng của thiên tai, hàng loạt các doanh nghiệp lớn nội vùng như Toyota, Mitsubisi, Honda, Daihatsu, Sony, TSMC… buộc phải tạm dừng hoạt động.

Bên cạnh đó, việc xử lý “rác thiên tai”, bao gồm hàng trăm triệu tấn phế thải vật liệu của những công trình bị sập… cũng là vấn đề đòi hỏi nhiều thời gian và công sức để giải quyết. Tất cả những yếu tố này đang mang lại không chỉ thiệt hại trước mắt, mà cả những tổn thất lâu dài về kinh tế - xã hội, thậm chí có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng các sản phẩm thiết yếu, bao gồm cả chất bán dẫn, tác động tiêu cực tới an ninh kinh tế của Nhật Bản.