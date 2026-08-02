English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thương vong do động đất tại Nhật Bản lên tới 140 người

Chủ Nhật, 15:31, 02/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh nắng nóng cực đoan kỷ lục và những sang chấn hậu thảm họa trở nên nghiêm trọng hơn, số nạn nhân của trận động đất 7,1 độ xảy ra chiều 28/7 tại tỉnh Kumamoto thuộc vùng Kyushu – miền Nam Nhật Bản, tiếp tục gia tăng. Bên cạnh đó còn có những thiệt hại lâu dài khác.

Theo báo cáo mới nhất của chính quyền tỉnh Kumamoto, Nhật Bản,tính đến thời điềm đầu giờ chiều ngày 2/8, con số thương vong do trận động đất xảy ra chiều 28/7 đã lên tới 140 trường hợp, trong đó có 38 người chết, 9 người đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện vẫn còn 9.228 người phải sống tại 229 điểm lánh nạn tập trung.

thuong vong do dong dat tai nhat ban len toi 140 nguoi hinh anh 1
Nhiều cây cầu và cao tốc trên cao bị sập do động đất tại Nhật Bản. Ảnh: Jiji Press

Theo các chuyên gia, ngoài nguyên nhân trực tiếp do động đất, còn có các nguyên nhân liên quan khác gây tử vong như sang chấn hậu thảm họa, nắng nóng cực đoan và “hội chứng huyết khối tĩnh mạch sâu”, xảy ra ở những người lánh nạn và tránh nóng trong các ô tô cá nhân, khi ngồi với một tư thế quá lâu làm máu ở chân lưu thông không tốt, tạo ra cục máu đông có thể di chuyển lên phổi gây tắc nghẽn nguy hiểm.   

Thống đốc tỉnh Kumamoto Kimura Takashi đã phải lên tiếng kêu gọi người dân áp dụng các biện pháp phòng chống hội chứng nên trên và nguy cơ sốc nhiệt như để động cơ và điều hòa ô tô hoạt động trong suốt thời gian ở trong xe, giữ cho không khí trong xe lưu thông tốt, uống nước và vận động cơ thể thường xuyên...

“Chúng tôi sẽ cung cấp xăng cho những người phải lánh nạn trong ô tô. Tôi cũng mong muốn mọi người đến các điểm lánh nạn tập trung, nơi có điều hòa nhiệt độ, để đảm bảo an toàn cá nhân”, ông Kimura nói.

Thiệt hại về vật chất do động đất gây ra cũng vô cùng nghiêm trọng, với 3.851 công trình công cộng và tư nhân bị hư hại, nhiều cầu cống, đường cao tốc trên cao bị sập, hệ thống điện và nước sạch ở nhiều khu vực bị gián đoạn cục bộ. Đặc biệt, do ảnh hưởng của thiên tai, hàng loạt các doanh nghiệp lớn nội vùng như Toyota, Mitsubisi, Honda, Daihatsu, Sony, TSMC… buộc phải tạm dừng hoạt động.

Bên cạnh đó, việc xử lý “rác thiên tai”, bao gồm hàng trăm triệu tấn phế thải vật liệu của những công trình bị sập… cũng là vấn đề đòi hỏi nhiều thời gian và công sức để giải quyết. Tất cả những yếu tố này đang mang lại không chỉ thiệt hại trước mắt, mà cả những tổn thất lâu dài về kinh tế - xã hội, thậm chí có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng các sản phẩm thiết yếu, bao gồm cả chất bán dẫn, tác động tiêu cực tới an ninh kinh tế của Nhật Bản.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhật Bản chạy đua với thời gian để hỗ trợ nạn nhân động đất
Nhật Bản chạy đua với thời gian để hỗ trợ nạn nhân động đất

VOV.VN - Chính phủ và các địa phương của Nhật Bản đang chạy đua với thời gian để giải cứu, hỗ trợ các nạn nhân của “Trận động đất Kumamoto” xảy ra vào ngày 28/7 vừa qua, trong bối cảnh thời tiết cực đoan nguy hiểm đang tiếp diễn. 

Nhật Bản chạy đua với thời gian để hỗ trợ nạn nhân động đất

Nhật Bản chạy đua với thời gian để hỗ trợ nạn nhân động đất

VOV.VN - Chính phủ và các địa phương của Nhật Bản đang chạy đua với thời gian để giải cứu, hỗ trợ các nạn nhân của “Trận động đất Kumamoto” xảy ra vào ngày 28/7 vừa qua, trong bối cảnh thời tiết cực đoan nguy hiểm đang tiếp diễn. 

Thiệt hại do động đất tại Nhật Bản gia tăng, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mới
Thiệt hại do động đất tại Nhật Bản gia tăng, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mới

VOV.VN - Thiệt hại do trận động đất mạnh 7,1 độ chiều 28/7 tại tỉnh Kumamoto thuộc vùng Kyushu - miền Nam Nhật Bản, tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, các chuyên gia đã suy đoán được nguyên nhân gây động đất và đưa ra nhiều cảnh báo mới.

Thiệt hại do động đất tại Nhật Bản gia tăng, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mới

Thiệt hại do động đất tại Nhật Bản gia tăng, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mới

VOV.VN - Thiệt hại do trận động đất mạnh 7,1 độ chiều 28/7 tại tỉnh Kumamoto thuộc vùng Kyushu - miền Nam Nhật Bản, tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, các chuyên gia đã suy đoán được nguyên nhân gây động đất và đưa ra nhiều cảnh báo mới.

Động đất Kumamoto 2026 có khả năng chỉ là khởi đầu của chuỗi địa chấn nguy hiểm
Động đất Kumamoto 2026 có khả năng chỉ là khởi đầu của chuỗi địa chấn nguy hiểm

VOV.VN - Trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra chiều 28/7 tại tỉnh Kumamoto thuộc vùng Kyushyu – miền Nam Nhật Bản, tiếp tục thu hút sự quan tâm sâu sắc của giới chuyên môn Nhật Bản, kèm theo những dự báo đầy lo ngại. 

Động đất Kumamoto 2026 có khả năng chỉ là khởi đầu của chuỗi địa chấn nguy hiểm

Động đất Kumamoto 2026 có khả năng chỉ là khởi đầu của chuỗi địa chấn nguy hiểm

VOV.VN - Trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra chiều 28/7 tại tỉnh Kumamoto thuộc vùng Kyushyu – miền Nam Nhật Bản, tiếp tục thu hút sự quan tâm sâu sắc của giới chuyên môn Nhật Bản, kèm theo những dự báo đầy lo ngại. 

Hiểm họa kép sau động đất ở Kumamoto 2026 tại Nhật Bản
Hiểm họa kép sau động đất ở Kumamoto 2026 tại Nhật Bản

VOV.VN - Trận động đất mạnh 7,1 độ chiều 28/7 tại tỉnh Kumamoto thuộc vùng Kyushyu)– miền Nam Nhật Bản, đã đẩy người dân vùng thiên tai vào tình thế phải đối diện với hiểm họa kép khi xảy ra vào thời điểm nắng nóng cực đoan lịch sử đang khiến số người bị sốc nhiệt gia tăng kỷ lục. 

Hiểm họa kép sau động đất ở Kumamoto 2026 tại Nhật Bản

Hiểm họa kép sau động đất ở Kumamoto 2026 tại Nhật Bản

VOV.VN - Trận động đất mạnh 7,1 độ chiều 28/7 tại tỉnh Kumamoto thuộc vùng Kyushyu)– miền Nam Nhật Bản, đã đẩy người dân vùng thiên tai vào tình thế phải đối diện với hiểm họa kép khi xảy ra vào thời điểm nắng nóng cực đoan lịch sử đang khiến số người bị sốc nhiệt gia tăng kỷ lục. 

Nhật Bản căng mình ứng phó động đất 7,1 độ: Thiệt hại gia tăng
Nhật Bản căng mình ứng phó động đất 7,1 độ: Thiệt hại gia tăng

VOV.VN - Trận động đất mạnh 7,1 độ tại miền Nam Nhật Bản đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, nhiều người mất tích và hàng chục nghìn hộ dân mất điện, nước. Hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương trong bối cảnh các dư chấn tiếp tục được ghi nhận.

Nhật Bản căng mình ứng phó động đất 7,1 độ: Thiệt hại gia tăng

Nhật Bản căng mình ứng phó động đất 7,1 độ: Thiệt hại gia tăng

VOV.VN - Trận động đất mạnh 7,1 độ tại miền Nam Nhật Bản đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, nhiều người mất tích và hàng chục nghìn hộ dân mất điện, nước. Hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương trong bối cảnh các dư chấn tiếp tục được ghi nhận.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ