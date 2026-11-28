Trong số các công ty xây dựng Nhật Bản, Tập đoàn Kajima đã bắt đầu thương mại hóa robot sử dụng AI vật lý để chụp ảnh và đo lường điều kiện tại các công trường từ năm 2025. Robot bốn chân được trang bị camera và máy quét, cho phép di chuyển dựa trên khả năng tự phán đoán, nhận biết vị trí của các cột, tường, lối đi và tạo ra bản đồ của tòa nhà.

Robot sử dụng AI vật lý của công ty xây dựng Kajima. Ảnh: Kajima.

Việc sử dụng robot tuần tra thường xuyên có lợi thế là có thể giám sát tiến độ thi công một cách hiệu quả.

Ông Ishimoto Hiroshi - chuyên gia tự động hóa cho biết: “Các robot này ứng dụng công nghệ AI thông minh, gần với con người hơn trước. Có 2 loại chính. Loại thứ nhất có thể nhận biết hoàn cảnh xung quanh, phát hiện chướng ngại vật với hình ảnh 3 chiều và có thể dễ dàng đi qua mà không xảy ra va chạm. Loại thứ 2 có thể di chuyển tại những điểm khó khăn như giàn giáo yếu, mặt bằng có nhiều đồ vật ngổn ngang. Những robot này góp phần bảo đảm an toàn cho con người tại các công trường xây dựng và sẽ được áp dụng rộng rãi hơn”.

Robot bánh xe của tập đoàn xây dựng Shimizu. Ảnh: Shimizu.

Ngoài ra, tập đoàn xây dựng Shimizu cũng dự kiến ​​đưa vào sử dụng một loại robot hỗ trợ công việc cho giám sát công trường từ tháng 12 tới. Robot này được trang bị 4 bánh xe, cho phép di chuyển linh hoạt và vượt qua các chướng ngại vật một cách dễ dàng. Sau khi di chuyển quanh công trường, robot sẽ sử dụng công nghệ AI để tự động xử lý các hình ảnh đã ghi lại, từ đó chỉ ra các vấn đề tồn tại.

Bên cạnh đó, các robot còn có tính năng tổng hợp tiến độ thi công, hiển thị trực quan trên bản vẽ với các trạng thái như "đang thi công", "đã hoàn thành" hoặc "chưa bắt đầu", giúp người quản lý nhanh chóng nắm bắt tình hình. Các robot này được đánh giá là đang góp phần to lớn vào việc giải quyết bài toán khó về nguồn nhân lực và bảo đảm an toàn lao động của Nhật Bản.