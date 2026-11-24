Trong khuôn khổ cuộc họp Hội đồng Hợp tác song phương (JCBC) lần thứ 22 do Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong và Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường đồng chủ trì tại Singapore, hai bên đã công bố 29 bản ghi nhớ (MOU) và thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Robot hình người. Ảnh: Reuters.

Chia sẻ với báo giới sau cuộc họp, Bộ trưởng Phát triển kỹ thuật số và thông tin Singapore Josephine Teo nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những mũi nhọn hợp tác mang lại lợi ích thiết thực nhất cho người dân và doanh nghiệp hai nước, tập trung vào ba trụ cột chính.

Ở trụ cột thứ nhất, thay vì chỉ dừng ở phần mềm, Singapore và Trung Quốc đang đẩy mạnh hợp tác về Embodied AI (AI hiện thân) - các hệ thống AI tích hợp vào robot và thiết bị vật lý. Thông qua thỏa thuận mới giữa Tập đoàn JTC (Singapore) và Khu công nghiệp Tô Châu (Trung Quốc), doanh nghiệp hai nước sẽ có môi trường thử nghiệm thực tế và thúc đẩy đầu tư hai chiều.

Theo bà Teo, robot tích hợp AI sẽ giúp doanh nghiệp Singapore giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trong các khâu như kiểm định chất lượng và bảo trì dự đoán. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), việc tận dụng các mô hình AI đã được thử nghiệm thành công tại Trung Quốc giúp mở rộng năng lực vận hành mà không tốn quá nhiều nguồn lực.

Song song với phát triển, cả hai quốc gia đều đặt ưu tiên cao cho việc duy trì niềm tin của công chúng đối với công nghệ mới. Giới chức Singapore và Trung Quốc đã bắt đầu trao đổi kinh nghiệm và tiến tới thử nghiệm chung về quản trị AI, đặc biệt nhắm vào các vấn đề nóng như hàng rào an toàn cho Agentic AI (các tác nhân AI có khả năng tự ra quyết định và hành động), quy trình báo cáo sự cố và dán nhãn nội dung do AI tạo ra.

Lý do Mỹ khó thắng Trung Quốc trong “canh bạc” trí tuệ nhân tạo (AI) VOV.VN - Mỹ muốn thắng Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo (AI), coi đó như “canh bạc mang tầm vóc vũ trụ”. Nhưng chiến lược của Mỹ tập trung quá hẹp vào công nghệ, còn chiến lược của Trung Quốc bao trùm cả hệ sinh thái công nghệ và cơ sở hạ tầng rộng lớn hơn, khiến Mỹ ít cơ hội giành được chiến thắng tổng thể.

Trụ cột thứ ba hướng tới việc đơn giản hóa hoạt động giao thương quốc tế. Bà Teo chỉ ra rằng nhiều khâu trong thương mại hiện nay vẫn phụ thuộc nặng nề vào giấy tờ thủ công và tốn nhiều công sức. Việc ứng dụng AI kết hợp với thúc đẩy luồng dữ liệu xuyên biên giới được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí vận hành và giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận khách hàng mới.

Cuộc họp JCBC lần thứ 22 diễn ra ngay sau chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Lawrence Wong, trong bối cảnh Singapore và Trung Quốc đang thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới như AI, kinh tế số và nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do song phương.