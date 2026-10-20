Nhật Bản triển khai trợ lý AI cho nhân viên Chính phủ

Kể từ tháng 5 năm nay, Chính phủ Nhật Bản đã triển khai một dự án thí điểm quy mô lớn đối với nền tảng AI tạo sinh (Gen AI) do Chính phủ tự phát triển, nhằm hỗ trợ công việc cho khoảng 180.000 nhân viên Chính phủ, kể cả những người làm việc tại các văn phòng địa phương. Nền tảng này có tên gọi là “Genai”, ngoài việc hỗ trợ viết và dịch văn bản, cũng sẽ cho phép các nhân viên Chính phủ tìm kiếm các phản hồi trước đây của Quốc hội, và giúp việc soạn thảo nội dung trả lời các câu hỏi chất vấn tại Quốc hội được dễ dàng hơn.

Nhật Bản bổ sung chức năng “trợ lý AI” để nâng cao hiệu quả công việc cho các nhân viên Chính phủ. Ảnh minh họa: Reuters

Tuy nhiên, bắt đầu từ hôm nay (20/10), một chức năng có tên gọi “trợ lý AI” (AI Agent) sẽ được bổ sung vào nền tảng AI tạo sinh này, cho phép hệ thống tự động thực hiện các nhiệm vụ mà không cần hướng dẫn chi tiết.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp Nội các vào sáng nay, Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Furukawa Toshiharu cho biết, hệ thống “trợ lý AI” sẽ có chức năng hỗ trợ các công chức Chính phủ thực hiện các tác vụ văn phòng cơ bản như viết văn bản, dịch thuật, tóm tắt và tra cứu hệ thống luật pháp. Ngay cả đối với những nhân viên không có kiến ​​thức chuyên môn cũng chỉ cần đưa ra hướng dẫn về những việc cần làm, và “trợ lý AI” sẽ đồng thời thực hiện việc nghiên cứu, phân tích và thậm chí cả xây dựng tài liệu.

Bên cạnh đó, hệ thống “trợ lý AI” cũng có thể tự động phân tích quy trình công việc, kết nối thông tin giữa các phòng ban khác nhau và chủ động xử lý chuỗi thủ tục giấy tờ phức tạp. Trước thực tế Chính phủ Nhật Bản thường xuyên nhận rất nhiều ý kiến đóng góp từ người dân, “trợ lý AI” cũng sẽ giúp các nhân viên trong phân loại, tổng hợp xu hướng ý kiến và lọc ra các kiến nghị cốt lõi một cách tự động, giúp các bộ ngành đưa ra phản hồi nhanh hơn.

Theo lộ trình, Cơ quan Kỹ thuật số Nhật Bản dự kiến sẽ thúc đẩy việc sử dụng “trợ lý AI” trong khối cơ quan Chính phủ trước, sau đó cung cấp miễn phí cho chính quyền các địa phương, cũng như các tổ chức khác từ khoảng tháng 2 năm tới.