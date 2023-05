Nhóm Bộ Tứ tái khẳng định cam kết về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở

Tuyên bố chung nhấn mạnh mọi quốc gia đều có vai trò đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực cũng nhưu duy trì luật pháp quốc tế bao gồm các nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Các nước thành viên nhóm Bộ Tứ tái khẳng định cam kết đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở cũng như ủng hộ vai trò trung tâm và tính thống nhất của ASEAN và tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của ASEAN.

Lãnh đạo các nước thành viên nhóm Bộ Tứ gặp nhau hôm 20/5. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố chung đánh giá cao vai trò lãnh đạo khu vực của ASEAN bao gồm tại Thượng đỉnh Đông Á và Diễn đàn khu vực ASEAN. Tuyên bố chung khẳng định cam kết phối hợp với các quốc đảo Thái Bình Dương nhằm giải quyết các thách thức chung đồng thời tăng cường hợp tác trong khu vực Ấn Độ Dương.

Liên quan tới các vấn đề toàn cầu và khu vực, nhóm Bộ Tứ quyết tâm duy trì hòa bình và ổn định trong lĩnh vực hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nhóm Bộ Tứ phản đối mạnh mẽ các hành động gây bất ổn hoặc đơn phương tìm cách thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép.

Tuyên bố chung nêu bật tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt được thể hiện qua Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, và việc duy trì tự do hàng hải và hàng không, trong giải quyết các thách thức đối với trật tự hàng hải dựa trên luật lệ bao gồm ở Biển Hoa Đông và Biển Đông; nhấn mạnh, các tranh chấp cần được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực.

Tuyên bố chung cũng lên án các hoạt động thử tên lửa đạn đạo gây bất ổn của Triều Tiên cũng như việc nước này theo đuổi vũ khí hạt nhân, vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an; cho rằng các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là mối đe dọa lớn đối với hòa bình ở ổn định quốc tế. Tuyên bố chung kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các nghĩa vụ của nước này theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, kiềm chế khỏi các hành động khiêu khích và tham gia đối thoại thực chất. Các nước thành viên nhóm Bộ Tứ tái khẳng định cam kết đối với phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và kêu gọi tất cả các nước tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về tình hình tại Myanmar và một lần nữa kêu gọi ngừng ngay bạo lực tại đây đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực của ASEAN trong vấn đề Myanmar.

Tuyên bố chung cũng thông báo Ấn Độ sẽ chủ trì thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ tiếp theo vào năm 2024./.