Nổ mỏ than tại Pakistan khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích

Theo giới chức địa phương, thời điểm xảy ra vụ nổ mỏ có tổng cộng 36 công nhân đang làm việc trong khu vực bị sập của tổ hợp mỏ. Đến đêm qua, lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể của 8 nạn nhân ra ngoài, trong khi 28 người vẫn bị mắc kẹt dưới lòng đất.

Hiện trường khu vực mỏ than bị sập. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng chức năng Pakistan cho biết, các đội cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm ở độ sâu khoảng 1.220m. Tuy nhiên, khả năng tìm thấy những người còn sống là không cao. Theo các thông tin ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ một vụ nổ khí mê-tan rất mạnh, làm hư hại hai mỏ than nằm liền kề nhau.

Tai nạn xảy ra tại khu vực Sorange, gần thủ phủ Quetta của tỉnh Balochistan. Đây là một trong những vùng khai thác than lớn của Pakistan, song thường xuyên ghi nhận các vụ tai nạn lao động do điều kiện khai thác còn nhiều rủi ro, đặc biệt là các vụ nổ khí mê-tan và sập hầm mỏ.