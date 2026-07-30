Nóng thế giới 30/7: Iran nã tên lửa vào căn cứ Mỹ, Iraq tập kích Saudi Arabia

Mỹ - Saudi Arabia không kích Iraq, Iran tiếp tục tấn công trên biển: Ít nhất 20 người được báo cáo đã thiệt mạng trong đòn không kích kết hợp của liên quân Mỹ - Saudi Arabia vào miền Bắc Iraq vào sáng 29/7.

Máy bay Mỹ không kích. Ảnh minh họa: Military times.

Đây là lần đầu tiên liên quân Mỹ - Saudi Arabia tập kích vào Iraq kể từ đầu xung đột. Chiến dịch được tiến hành chỉ vài giờ sau khi Saudi Arabia tố cáo các tay súng thân Iran ở Iraq ngày thứ 2 liên tiếp tấn công cơ sở dầu mỏ của quốc gia vùng Vịnh.

Iran bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo vào các căn cứ Mỹ tại Trung Đông: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các lực lượng nước này đã đánh chặn thành công toàn bộ tên lửa đạn đạo trong một cuộc tấn công "bất ngờ" Iran phát động nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, CENTCOM cho biết vào khoảng 17h45 ngày 28/7 (giờ miền Đông nước Mỹ), lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ lãnh thổ Iran nhằm vào các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông.

"Tất cả các tên lửa của Iran đã bị đánh chặn thành công. Các lực lượng Mỹ vẫn duy trì cảnh giác và ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao", CENTCOM nêu rõ.

Iran bác bỏ đề xuất của Oman cùng quản lý eo biển Hormuz: Một quan chức cấp cao Iran ngày 29/7 cho biết Tehran đã bác bỏ đề xuất của Oman về việc cùng quản lý eo biển Hormuz, qua đó làm giảm kỳ vọng về một bước đột phá ngoại giao nhằm hạ nhiệt cuộc xung đột.

Trao đổi với Reuters, vị quan chức này khẳng định kế hoạch trên "không có cơ hội thành công". Theo ông, Iran và Oman nên tự quản lý eo biển Hormuz dựa trên phạm vi chủ quyền và khu vực kiểm soát của mỗi nước, không có sự can dự của các cường quốc bên ngoài.

Ngoại trưởng Ukraine: Vụ tấn công tàu Iran ở biển Caspi là ngoài ý muốn: Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 28/7 cho biết ông đã điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araqchi, sau khi Tehran lên án vụ máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công một tàu của Iran.

Trong cuộc trao đổi, ông Sybiha kêu gọi Iran tránh làm leo thang căng thẳng và chấm dứt mọi sự hỗ trợ dành cho Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.

"Tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải kiềm chế mọi hành động có thể làm leo thang căng thẳng, đồng thời chấm dứt mọi sự hỗ trợ cho cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine", ông Sybiha viết trên mạng xã hội X sau cuộc điện đàm.

Iran cảnh báo chặn tàu qua eo biển Hormuz nếu sử dụng tài sản bị Mỹ phong tỏa VOV.VN - Iran tuyên bố sẽ không cho phép các tàu thuộc những quốc gia hoặc doanh nghiệp sử dụng nguồn tài sản bị phong tỏa của Tehran đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ tiếp tục gia tăng.

UAV từ Iraq tiếp tục tấn công cơ sở dầu khí tại Saudi Arabia VOV.VN - Saudi Arabia cho biết đã đánh chặn nhiều UAV xuất phát từ Iraq nhằm vào các cơ sở dầu khí, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp xảy ra các vụ tấn công. Diễn biến mới làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng và bất ổn an ninh tại Trung Đông.

Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky thảo luận hợp tác sản xuất tên lửa Patriot: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hội đàm tại Nhà Trắng, tập trung vào thúc đẩy tiến trình hòa bình với Nga và mở rộng hợp tác quốc phòng, trong đó có kế hoạch cấp phép để Ukraine tham gia sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.

Cuộc gặp kín tại Phòng Bầu dục giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trước lễ tang Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một trong những nghị sĩ Mỹ ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất. Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Zelensky cho biết hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc gặp "tốt đẹp" và trao đổi về việc Mỹ cấp phép để Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot theo cam kết mà Tổng thống Trump đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh NATO hồi đầu tháng.

Tổng thư ký ASEAN khẳng định tầm quan trọng của Đồng thuận 5 điểm về Myanmar: Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn khẳng định Đồng thuận 5 điểm tiếp tục là văn kiện tham chiếu quan trọng của ASEAN về vấn đề Myanmar, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN trong thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác khu vực và ứng phó các thách thức chung.

Trong cuộc trao đổi với báo chí bên lề Diễn đàn Truyền thông ASEAN (AMF) lần thứ 10 diễn ra ngày 29/7 tại Manila (Philippines), Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đã trả lời nhiều câu hỏi của về tình hình Myanmar, Biển Đông, hợp tác kinh tế, chống tội phạm xuyên quốc gia và quan hệ giữa ASEAN với các đối tác.

Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn trao đổi với báo chí bên lề Diễn đàn Truyền thông ASEAN (AMF) lần thứ 10 diễn ra ngày 29/7 tại Manila (Philippines).

Thái Lan hoãn vô thời hạn đối thoại hòa bình sau vụ tấn công ở Narathiwat: Chính phủ Thái Lan ngày 28/7 thông báo tạm hoãn vô thời hạn tiến trình đối thoại hòa bình với đại diện các nhóm vũ trang ở miền Nam nước này sau vụ tấn công tại tỉnh Narathiwat hôm 22/7 khiến 5 binh sĩ thiệt mạng và 6 người dân bị thương.

Trưởng đoàn đối thoại hòa bình của Chính phủ Thái Lan, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Thanut Suvarnananda cho biết vụ xả súng và đánh bom tại tỉnh Narathiwat tuần trước đã khiến tiến trình đối thoại phải tạm dừng, dù trước đó hai bên đã đạt được một số tiến triển tích cực thông qua các cuộc trao đổi ở cấp kỹ thuật.

Bà Keiko Fujimori tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Peru, cam kết lập lại ổn định: Bà Keiko Fujimori đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Peru, cam kết khôi phục ổn định chính trị, tăng cường an ninh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ vẫn đối mặt với nhiều thách thức và chia rẽ.

Trong bài phát biểu nhậm chức, bà Keiko Fujimori 51 tuổi cam kết khôi phục ổn định chính trị, tăng cường an ninh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư.

UAV Yitong TP200 - sản phẩm lưỡng dụng của Trung Quốc: UAV Yitong TP200 của Trung Quốc không chỉ là một phương tiện không người lái mới mà còn là minh chứng rõ nét cho chiến lược “Hợp nhất Quân sự - Dân sự” (Military-Civil Fusion - MCF) mà Bắc Kinh theo đuổi trong nhiều năm qua.

UAV đa nhiệm TP200 do Yitong UAV System có trụ sở tại thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc chế tạo. Ảnh: CGTN.

Ngày 26/7, Công ty Yitong UAV System đã hoàn thành chuyến bay thử đầu tiên của mẫu UAV đa nhiệm TP200 tại thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông.

Điều đáng chú ý là TP200 không phải một sản phẩm đơn lẻ mà nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của Yitong UAV.

Nhật Bản căng mình ứng phó động đất 7,1 độ: Thiệt hại gia tăng: Trận động đất mạnh 7,1 độ tại miền Nam Nhật Bản đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, nhiều người mất tích và hàng chục nghìn hộ dân mất điện, nước. Hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương trong bối cảnh các dư chấn tiếp tục được ghi nhận.

Phát biểu tại một cuộc họp báo lúc 8h30 sáng 29/7 theo giờ địa phương), Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae xác nhận, số người thiệt mạng do động đất đã tăng lên 13 người, bao gồm cả những trường hợp vẫn đang được điều tra nguyên nhân liên quan đến thảm họa.

Nhật Bản khẩn trương ứng phó với thiệt hại do động đất tại khu vực Kyushu: Ngay sau khi trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại khu vực Kyushu - miền Nam Nhật Bản, Chính phủ nước này đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp để hạn chế thiệt hại do động đất gây ra.

Phát biểu trước báo giới tại Phủ Thủ tướng vào tối 28/7, Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết, bà đã chỉ thị cho các bộ - ngành liên quan nhanh chóng đánh giá mức độ thiệt hại, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và nỗ lực hết sức để ứng phó khẩn cấp với thiên tai trên nguyên tắc ưu tiên tính mạng người dân là trên hết, cung cấp kịp thời và chính xác thông tin cho người dân, nhất là đối với công tác sơ tán, đồng thời cam kết sẽ triển khai mọi biện pháp để ứng phó và giảm thiểu thiệt hại.

Động đất 7,1 độ rung chuyển Nhật Bản: Hỏa hoạn bùng phát, 300.000 người sơ tán: Trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra tại tỉnh Kumamoto, miền nam Nhật Bản, ngày 28/7, khiến hàng nghìn hộ gia đình mất điện, nhiều tuyến đường và cầu cống bị hư hại.

Một trung tâm thương mại bị sập một phần khiến nhiều người mắc kẹt, trong khi giới chức lo ngại có thương vong. Phát biểu tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết chính phủ đang khẩn trương đánh giá mức độ thiệt hại tại khu vực chịu ảnh hưởng. Kumamoto từng hứng chịu trận động đất thảm khốc cách đây khoảng một thập kỷ.