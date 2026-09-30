Nóng thế giới 30/9: Mỹ ra điều kiện nới lỏng trừng phạt Iran

Ông Trump ra điều kiện nới lỏng trừng phạt Iran: Một quan chức Mỹ hôm 28/9 cho biết, Tổng thống Donald Trump sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt và khôi phục quyền tiếp cận các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa trong khuôn khổ một thỏa thuận cuối cùng, nhưng chỉ khi Tehran đạt được “tiến bộ cụ thể” trong vấn đề hạt nhân. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các bên trung gian đang nỗ lực đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán.

Mỹ tấn công Iran. Ảnh chụp từ vệ tinh

Theo quan chức trên, Mỹ đang tiến hành “các cuộc thảo luận tích cực và mang tính xây dựng thông qua các bên trung gian”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sẽ không có thỏa thuận nào được ký kết nếu các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran chưa được giải quyết.

Ngoại trưởng Iran thảo luận với các nhà trung gian về eo biển Hormuz: Truyền thông nhà nước Iran cho biết Ngoại trưởng nước này dự kiến có các cuộc trao đổi tại New York với các nhà trung gian về vấn đề eo biển Hormuz, cũng như nỗ lực khôi phục hòa đàm Mỹ - Iran. Các cuộc tiếp xúc sẽ không có bất kỳ đại diện nào của Mỹ tham gia.

Thông tin được hãng thông tấn ISNA của Iran xác nhận tối 28/9, vài giờ sau khi truyền thông nhà nước Iran khẳng định Tehran không có kế hoạch đàm phán với Washington trong giai đoạn hiện nay. Nguồn tin cho biết, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sẽ chỉ gặp gỡ và trao đổi cùng các nhà trung gian, hoàn toàn không có sự tham dự của các đại diện Mỹ. Trọng tâm thảo luận là đề xuất của Iran về mở lại eo biển Hormuz và tương lai hòa đàm Mỹ-Iran.

Mỹ, Iran gặp riêng các nhà trung gian hòa giải tại New York: Mỹ và Iran dự kiến ​​sẽ tổ chức các cuộc đàm phán riêng với các nhà trung gian hòa giải Qatar trong ngày 28 hoặc 29/9 tại New York, Mỹ, trong một nỗ lực mới nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông.

Theo hãng tin Reuters, các nhà trung gian hòa giải Qatar có khả năng sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tại New York và cả với phía Mỹ trong hai ngày đầu tuần. Các cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ tập trung vào một phiên bản sửa đổi của đề xuất 7 ngày mà Iran đã trình bày tuần trước trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ).

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ giành chiến thắng trước Iran “rất sớm”: Ngày 28/9, phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Donald Trump cho biết các quan chức Mỹ đã liên lạc với những nhà trung gian hòa giải trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp cho cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.

Ông Trump bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ sẽ sớm giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, chiến thắng có thể đạt được bằng cách này hay cách khác và tiến trình đó sẽ diễn ra khá nhanh chóng. Ông cũng nhắc lại quan điểm Iran sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Trump phủ nhận đề nghị nới trừng phạt Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/9 bác thông tin cho rằng Washington đã đề nghị nới lỏng trừng phạt và giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa của Iran để đổi lấy những bước đi cụ thể liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. “Điều này không đúng. Tôi không đề nghị họ bất cứ điều gì”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trước đó, Axios và CNN dẫn các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Tổng thống Trump sẵn sàng xem xét nới trừng phạt và giải phóng một phần tài sản của Iran bị phong tỏa như một phần của thỏa thuận cuối cùng, với điều kiện Tehran đạt được “tiến triển cụ thể” trong vấn đề hạt nhân.

Ông Trump bác lo ngại AI “ngoài tầm kiểm soát”, hối thúc Mỹ tăng tốc: Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận kế hoạch dùng bữa tối với CEO Anthropic Dario Amodei, song vẫn giữ quan điểm phản đối việc làm chậm tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Cuộc đua AI đang tăng tốc. Ảnh: AP

Ông Trump cũng nhắc lại quan điểm rằng các quy định mới có thể tạo cơ hội để Trung Quốc vượt Mỹ trong cuộc đua phát triển AI. Dù ghi nhận những lo ngại của ông Amodei về việc AI phát triển quá nhanh có thể làm gia tăng rủi ro, ông Trump cho rằng điều quan trọng hơn là Mỹ phải duy trì lợi thế công nghệ trước Trung Quốc.

“Chúng ta đang dẫn trước Trung Quốc khoảng một năm rưỡi. Chúng ta đang dẫn đầu và đang xây dựng những cơ sở hạ tầng khổng lồ trị giá hàng nghìn tỷ USD. Tại sao chúng ta lại phải từ bỏ điều đó?”, ông Trump nói.

Trung Quốc ra mắt robot AI hiện thân có “hệ thần kinh thông minh”: Hôm 28/9, Trung Quốc đã ra mắt robot AI hiện thân có cấu ​​trúc điện tử hoàn toàn nội địa đầu tiên trên thế giới. Cấu trúc điện tử đóng vai trò như “hệ thần kinh thông minh” của robot. Sự ra đời của robot này đánh dấu bước chuyển của Trung Quốc từ làm chủ linh kiện chủ chốt sang tự chủ về hệ thống nền tảng. Robot trí tuệ nhân tạo (AI) hiện thân đầu tiên trên thế giới được trang bị cấu ​​trúc điện tử do Trung Quốc tự phát triển đã ra mắt tại Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung nước này.

OpenAI hoãn phát hành mô hình AI mới do lo ngại về an toàn: OpenAI đã hủy bỏ việc phát hành GPT-6.1 Astra, một mô hình AI thế hệ tiếp theo dự kiến ​​ra mắt vào tháng 10, sau khi thử nghiệm nội bộ cho thấy hệ thống này không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và tương thích của công ty.

Thông báo ra ngày 28/9 của nhà sản xuất ChatGPT xác nhận thông tin này. Hồi đầu tháng 9, giám đốc điều hành của OpenAI, Sam Altman, và Giám đốc điều hành của đối thủ Anthropic, Dario Amodei đã cùng các nhà lãnh đạo trong ngành kêu gọi giảm tốc độ phát triển AI và thực hiện các biện pháp an toàn mạnh hơn.

Nga nâng quân số lực lượng vũ trang lên hơn 2,44 triệu người: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh nâng quân số tối đa của Lực lượng vũ trang Nga lên hơn 2,44 triệu người, trong đó có hơn 1,55 triệu quân nhân tại ngũ.

Binh sĩ Nga. Ảnh: TASS

Theo sắc lệnh được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga, quân số tối đa của Lực lượng vũ trang Nga được ấn định ở mức 2.441.630 người, trong đó có 1.550.500 quân nhân.

Văn bản cũng yêu cầu Chính phủ Nga bố trí nguồn ngân sách liên bang cần thiết để thực hiện quy mô quân số mới. Đây là lần thứ tư trong năm 2026 Tổng thống Nga ký sắc lệnh liên quan đến việc tăng quy mô lực lượng vũ trang. Sắc lệnh trước đó về quân số lực lượng vũ trang, ban hành ngày 12/6/2026, sẽ được coi là hết hiệu lực.

Nga cảnh báo NATO về nguy cơ đối đầu liên quan vùng Kaliningrad: Đại sứ quán Nga tại Bỉ hôm 28/9 cảnh báo chính sách của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên quan vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga ở biển Baltic có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai bên.

Trong tuyên bố ngày 28/9, Đại sứ quán Nga tại Bỉ truyền đạt lập trường của lãnh đạo Nga tới Ban Thư ký quốc tế NATO và Bộ Ngoại giao Bỉ, đồng thời cảnh báo cách tiếp cận mà Nga cho là "liều lĩnh và vô trách nhiệm" có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra đối đầu quân sự trực tiếp với Nga.

Tàu khu trục mới nhất của Mỹ tới sát vùng Viễn Đông Nga: Tàu khu trục USS Ted Stevens, một trong những chiến hạm mặt nước hiện đại nhất của Hải quân Mỹ, đã tới Alaska ngày 27/9 trước lễ biên chế chính thức dự kiến diễn ra vào ngày 3/10. Đây là tàu thuộc cấu hình Flight III mới nhất của lớp Arleigh Burke.

Lễ biên chế USS Ted Stevens tại cảng Whittier sẽ là lễ biên chế tàu chiến đầu tiên của Hải quân Mỹ được tổ chức tại Alaska kể từ năm 2013. Sự xuất hiện của USS Ted Stevens tại Alaska đáng chú ý do bang này nằm sát vùng Viễn Đông Nga. Hai bên được ngăn cách bởi eo biển Bering, với khoảng cách giữa lãnh thổ Mỹ và Nga tại điểm gần nhất chỉ khoảng 90 km.

Nga cảnh báo Ukraine về “cái giá phải trả” sau các cuộc tập kích: Điện Kremlin hôm 28/9 tuyên bố, Ukraine đang phải trả giá cho các cuộc tấn công vào Nga trong những tháng gần đây và sẽ tiếp tục hứng chịu hậu quả khi lực lượng Moscow tiến hành các đợt tập kích có hệ thống vào nhiều mục tiêu tại Ukraine.

Khi được hỏi các cuộc tấn công của Ukraine ảnh hưởng thế nào đến lập trường của Moscow về đàm phán hòa bình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Ukraine sẽ phải trả giá cho những hành động đã diễn ra trong những tháng qua. Đó chính là điều đang xảy ra lúc này. Các lực lượng vũ trang của chúng tôi vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Triều Tiên khẳng định lại "vị thế cường quốc hạt nhân" tại Liên hợp quốc: Các báo lớn nhất của Hàn Quốc như Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia (KBS), Yonhap News… số ra hôm 28/9 đồng loạt đưa tin về phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 81 được tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, trong đó nhấn mạnh "vị thế cường quốc hạt nhân của Triều Tiên không thể bị lật đổ".

Theo KBS, trong bài phát biểu của mình, Thứ trưởng Kim Son-gyong tuyên bố “khả năng răn đe hạt nhân của Triều Tiên là một lực lượng tuyệt đối để bảo vệ chủ quyền và an ninh trước sự xâm lược và các mối đe dọa từ bên ngoài”.

Bầu cử Mỹ: Quận lớn nhất bang Washington xử lý những lá phiếu đầu tiên: Cơ quan bầu cử Quận King, bang Washington, Mỹ, hôm 28/9 bắt đầu xử lý các phiếu bầu sớm của cử tri quân nhân và cử tri ở nước ngoài trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Theo Sở Bầu cử Quận King, các phiếu bầu dành cho nhóm cử tri này được gửi đi từ ngày 18/9 và có thể được trả lại qua email hoặc fax. Đây cũng là nhóm cử tri duy nhất được phép sử dụng hai hình thức này. Đến nay, cơ quan bầu cử đã nhận khoảng 1.000 phiếu, trong tổng số khoảng 30.000 cử tri quân nhân và cử tri ở nước ngoài của quận.