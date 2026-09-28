Nóng thế giới hôm nay 28/9: Nga nói gì về tương lai đường ống Nord Stream?

Nga và Đức có thể cùng mở lại đường ống Nord Stream?: Đặc phái viên của Tổng thống Nga kiêm Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev ngày 26/9 cho rằng Nga và Đức có thể cùng khởi động lại các đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) bị hư hại năm 2022.

Đường ống Dòng chảy phương Bắc. Ảnh: AP.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 26/9, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev đồng tình với đề xuất của đồng Chủ tịch đảng Thay thế cho Đức (AfD) Tino Chrupalla về việc tiến hành điều tra quốc tế vụ phá hoại 2 đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc và Dòng chảy phương Bắc 2, đồng thời sửa chữa và đưa các đường ống này trở lại hoạt động.

Nga, Đức nối lại đối thoại sau 4 năm nhưng vẫn căng thẳng: Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày 26/9 gặp nhau bên lề khóa họp lần thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Đây là cuộc tiếp xúc ngoại giao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022.

Quan hệ giữa Nga và Đức, gần như đóng băng kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra và tiếp tục căng thẳng sau vụ việc liên quan máy bay không người lái tại sân bay Leipzig/Halle ở miền Đông nước Đức hồi tháng 8.

Dấu hiệu cho thấy khoảng cách giữa hai bên vẫn còn lớn được thể hiện qua phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov sau cuộc gặp. Ông cho biết không nghe được điều gì mới từ người đồng cấp Đức. Tuy nhiên, theo quan chức hai bên, các ngoại trưởng vẫn thảo luận về quan hệ song phương và cuộc xung đột tại Ukraine.

Serbia kỳ vọng thỏa thuận khí đốt với Nga sẽ được gia hạn: Ngày 26/9, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cho biết, ông kỳ vọng thỏa thuận cung cấp khí đốt với Nga sẽ được gia hạn sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin, trong bối cảnh hợp đồng hiện tại sắp hết hạn vào cuối tháng 9 tới.

Tổng thống Vučić cho biết, Serbia tiếp tục phụ thuộc vào các đợt gia hạn ngắn hạn kể từ khi hợp đồng khí đốt ba năm với Nga hết hạn vào mùa hè năm 2025. Thỏa thuận cung cấp khí đốt hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 30/9 tới và ông kỳ vọng, thỏa thuận sẽ tiếp tục được gia hạn sau cuộc điện đàm ngày 26/9 giữa ông với Tổng thống Putin.

Đại giáo chủ Iran ủng hộ đề xuất mở lại eo biển Hormuz: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 26/9 khẳng định Đại giáo chủ Iran ủng hộ đề xuất mà nước này gửi tới Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược đang bị Tehran phong tỏa.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP.

Theo truyền thông khu vực, Tổng thống Pezeshkian đưa ra khẳng định này trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CBS bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin liên quan.

Mỹ bác đề xuất mở lại Hormuz của Iran, căng thẳng Trung Đông tiếp tục phức tạp: Một nỗ lực mới nhằm tháo gỡ bế tắc giữa Mỹ và Iran đã xuất hiện thêm trở ngại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh trong khu vực. Động thái này khiến triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng ngày 26/9, Tổng thống Donald Trump xác nhận ông đã từ chối đề xuất của Iran, cho rằng kế hoạch của Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz ngay lập tức là không thể chấp nhận.

Iran không còn tin tưởng vào đàm phán với Mỹ: Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Jazeera, Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết Iran không còn tin tưởng vào các cuộc đàm phán với Mỹ, sau khi các vòng đàm phán trước đó được tiếp nối bằng các cuộc tấn công và trừng phạt.

Tuy vậy, Iran hiện đang chờ đợi phản hồi của Mỹ về đề xuất mới nhất của họ nhằm chấm dứt chiến tranh.

“Chúng tôi không tin tưởng phía Mỹ và không biết trên cơ sở nào có thể đạt được sự hiểu biết với họ”, Tổng thống Pezeshkian nói với đài truyền hình có trụ sở tại Qatar trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 26/9.

Iran tin chỉ có ngoại giao mới giải quyết được xung đột với Mỹ VOV.VN - Iran ngày 27/9 khẳng định chỉ có ngoại giao mới có thể giải quyết xung đột với Mỹ và Israel, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.

Saudi Arabia bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Houthi: Liên minh hỗ trợ chính phủ hợp pháp Yemen hôm 26/9 cho biết, 2 máy bay không người lái và 2 tên lửa do lực lượng Houthi phóng về phía Saudi Arabia đã bị đánh chặn.

Theo Liên minh hỗ trợ chính phủ hợp pháp Yemen, các tên lửa nhằm vào thành phố Khamis Mushait, trong khi máy bay không người lái tấn công Thủ đô Riyadh. Các cảnh báo sớm được ban hành ở Abha, Jazan, Khamis Mushait đã được dỡ bỏ ngay sau đó.

5 thông điệp đối ngoại của Nga tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81: Thúc đẩy thế giới đa cực, tăng vai trò của các nước phương Nam, củng cố vai trò của Liên hợp quốc, duy trì đối thoại với Mỹ và thúc đẩy các cơ chế an ninh mới tại Á-Âu là những nội dung nổi bật trong chương trình nghị sự đối ngoại của Nga tại Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81.

Từ ngày 22 đến 26/9/2026, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, tiến hành nhiều cuộc gặp song phương, đa phương và có bài phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng, cho thấy 5 nhóm vấn đề nổi bật trong chương trình nghị sự đối ngoại của Nga tại kỳ họp năm nay.

Trung Quốc phản bác Mỹ về vấn đề Iran và Cuba tại Liên hợp quốc: Ngày 26/9, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính kêu gọi tôn trọng chủ quyền và an ninh của các quốc gia Trung Đông, trong đó có các nước vùng Vịnh, đồng thời yêu cầu "quốc gia liên quan" chấm dứt đe dọa sử dụng vũ lực và dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba.

Trung Quốc phản bác Mỹ về vấn đề Iran và Cuba tại Liên Hợp Quốc VOV.VN - Ngày 26/9, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính kêu gọi tôn trọng chủ quyền và an ninh của các quốc gia Trung Đông, trong đó có các nước vùng Vịnh, đồng thời yêu cầu "quốc gia liên quan" chấm dứt đe dọa sử dụng vũ lực và dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba.





Phát biểu tại phiên thảo luận chung của kỳ họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính nhấn mạnh các nước lớn cần thực hiện trách nhiệm đặc biệt trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, tuân thủ các quy tắc và tôn trọng pháp quyền.

Ông Trump không muốn Mỹ hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Washington không nên hợp tác hoặc tích hợp các sáng kiến trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc, với lý do Mỹ đang giữ vị trí dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa hai nước.

Ông Trump cho rằng Trung Quốc muốn làm chậm tiến bộ của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đồng thời khẳng định Washington đang dẫn trước Bắc Kinh và sẽ tìm cách duy trì lợi thế đó, đồng thời nhấn mạnh ông không muốn Mỹ tích hợp các sáng kiến trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc.