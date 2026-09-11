Nóng thế giới hôm nay 11/9: Máy bay chở Tổng thống Ukraine suýt va chạm UAV

Máy bay chở Tổng thống Ukraine Zelensky suýt bị UAV đâm trúng khi cất cánh: Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết chiếc máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ Moldova đến Oslo đã suýt bị một máy bay không người lái (UAV) đâm trúng.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Sopa.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã đến thủ đô của Na Uy vào tối 8/9 để tham dự tang lễ của Vua Harald V, theo al Jazeera.

“Chuyến bay của ông ấy suýt bị UAV đâm trúng khi đang cất cánh từ Moldova”, ông Støre nói với đài truyền hình công cộng Na Uy NRK vào hôm 9/9. “Đó là thực tế mà ông ấy đối mặt”.

Nga, Mỹ, Ukraine có thể tổ chức đàm phán tại Abu Dhabi: Nga và Mỹ thảo luận về khả năng nối lại liên lạc với Ukraine về một giải pháp hòa bình, bao gồm cả các cuộc đàm phán ba bên. Địa điểm tiềm năng cho một cuộc gặp như vậy là Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov công bố thông tin về khả năng đàm phán hòa bình trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Nga ngày 8/9.

Ông Trump: Cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc sau bầu cử giữa nhiệm kỳ: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/9 cho rằng cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11, đồng thời dự báo giá dầu và giá xăng sẽ giảm mạnh sau thời điểm này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Texas dự đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa, Tổng thống Donald Trump cho rằng giá dầu sẽ bắt đầu giảm mạnh ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Ông Trump cũng dự báo cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, hiện đã bước sang tháng thứ bảy, sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử. Theo Tổng thống Mỹ, Iran đang chịu sức ép kinh tế ngày càng lớn và sẽ không thể duy trì tình trạng hiện nay lâu hơn nữa.

Nổ lớn tại nhiều khu vực ven biển Iran: Truyền thông Iran đưa tin về một loạt tiếng nổ lớn phát ra từ nhiều khu vực ven bờ và trên biển phía Nam của nước này sáng sớm 10/9. Một số nguồn nghi ngờ các tiếng nổ là do hoạt động tập kích của Mỹ gây ra.

Theo truyền thông nhà nước Iran, một loạt khu vực ven biển phía Nam nước này, trong đó có các thành phố Sirik, Minab và đảo Qeshm, đã ghi nhận các tiếng nổ dữ dội. Hãng thông tấn IRNA khẳng định các vụ nổ tại Sirik là do vũ khí thù địch gây ra. Tuy nhiên, các thông chi tiết khác, chưa được công bố.

Iran phản đối nghị quyết của IAEA về chương trình hạt nhân: Ngày 9/9, Bộ Ngoại giao Iran lên tiếng phản đối nghị quyết của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA về việc đưa vấn đề hạt nhân của nước này lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, gọi đây là động thái "về cơ bản không liên quan" và bác bỏ cáo buộc Tehran "không tuân thủ" nghĩa vụ hạt nhân.

Phát biểu trên Đài Phát thanh và Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định Tehran không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào. Theo ông, những hành động bị cáo buộc là "vi phạm" bắt nguồn từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Đứng về phía Saudi Arabia, Pakistan cứng rắn cảnh báo Iran cần kiềm chế Houthi VOV.VN - Vừa qua, Houthi liên tục tập kích Saudi Arabia trong khi Pakistan đã ký Hiệp ước tương trợ phòng thủ Mecca với Saudi Arabia. Islamabad đã lên tiếng cứng rắn với Iran - đồng minh của lực lượng Houthi ở Yemen.

Iran mở rộng vùng cấm tàu thuyền bên ngoài eo biển Hormuz: Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 9/9 tuyên bố, một vùng cấm mới bên ngoài eo biển Hormuz sẽ bao phủ một phần Vịnh Oman và xa hơn nữa, đồng thời cho biết sẽ công bố tọa độ chính xác sau.

Theo tuyên bố của IRGC, vùng cấm mới bắt đầu từ hướng Chabahar, bao phủ một phần Vịnh Oman và một phần khác của Biển Arab, dọc theo tuyến đường dẫn đến eo biển Hormuz.

Trước đó hôm 7/9, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei đã công bố về việc thiết lập một vùng cấm trên một phần Vịnh Ba Tư, vùng cấm này bao gồm eo biển Hormuz.

Số tàu hàng qua Hormuz tiếp tục giảm; Iran gây hư hỏng nhiều máy bay Mỹ tại Jordan: Dữ liệu phân tích hàng hải mới nhất cho biết lượng tàu đi qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm mạnh, trong bối cảnh đối đầu quân sự Mỹ - Iran tiếp tục leo thang và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cụ thể, dữ liệu phân tích hàng hải của Kpler công bố hôm 10/9 cho biết, trong ngày 9/9, chỉ có 7 tàu đi qua eo biển Hormuz từ cả hai hướng, giảm mạnh so với 12 tàu của ngày 8/9. Mức này cũng thấp hơn đáng kể, chỉ bằng 1 nửa so với trung bình 14 tàu lưu thông mỗi ngày trong giai đoạn 10 ngày gần nhất.

Saudi Arabia tiến hành 40 cuộc không kích nhằm vào Yemen: Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 10/9 cho biết không quân Saudi Arabia đã tiến hành thêm ít nhất 40 cuộc tập kích vào các vị trí của nhóm này trong ít giờ qua.

Một xe chở nhiên liệu bốc cháy tại cửa khẩu biên giới Al-Wadiah trên biên giới Saudi Arabia - Yemen sau một cuộc tấn công của lực lượng Houthi. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo của Houthi, máy bay chiến đấu Saudi Arabia đã tập kích nhiều vị trí ở các tỉnh Taiz, Hodeidah, Al-Jawf và Marib. Đây là những địa phương đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt kéo dài nhiều ngày qua giữa Houthi và quân đội quốc gia Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại do các cuộc không kích gây ra, không được đề cập.

Houthi chiếm thành phố cảng Mokha của Yemen bên bờ Biển Đỏ: Sau nhiều ngày giao tranh với lực lượng chính phủ Yemen, Houthi hôm 10/9 đã chiếm giữ thành phố cảng chiến lược Mokha trên bờ biển phía Tây Yemen, qua đó mở rộng hơn nữa quyền kiểm soát dọc theo Biển Đỏ và gần eo biển chiến lược Bab Al-Mandab.

Theo một quan chức Yemen, các lực lượng chính phủ đã rời Mokha và hiện đang đóng quân tại Dhubab, cách thành phố cảng nói trên khoảng 46km về phía Nam.

Trong khi Phó Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen, ông Tareq Saleh cho biết, lực lượng chính phủ đã chịu thương vong trong nhiều ngày bị Houthi tấn công tại Mokha và tỉnh Taiz.

Mỗi người Mỹ trưởng thành có thể nhận 5.000 USD nếu đảng Cộng hòa thắng cử giữa kỳ: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/9 tuyên bố sẽ thúc đẩy khoản “cổ tức” trị giá 5.000 USD cho mỗi công dân Mỹ trưởng thành nếu đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Phát biểu tại đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa ở Dallas, bang Texas, Tổng thống Donald Trump cho biết nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng tại cả Hạ viện và Thượng viện, chính quyền của ông sẽ hướng tới việc chi trả khoản “cổ tức” 5.000 USD cho mỗi công dân Mỹ trưởng thành.

Ông Trump: Vấn đề nhập cư giúp Đảng cực hữu AfD giành chiến thắng ở Đức: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/9 cho rằng, chiến thắng của đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) trong cuộc bầu cử cấp tiểu bang cuối tuần qua là nhờ các quy định về nhập cư “kinh khủng”.”

Đảng cực hữu AfD đã vươn lên vị trí dẫn đầu trong cuộc bầu cử địa phương hôm 6/9 tại bang Saxony-Anhalt, miền Đông nước Đức. Đây là lần đầu tiên một đảng cực hữu tiến gần đến quyền lực ở cấp tiểu bang tại nước Đức kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.