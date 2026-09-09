Nóng thế giới hôm nay 9/9: Quan hệ Nga - Đức có diễn biến căng thẳng mới

Nga yêu cầu đóng Tổng lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg. Bộ Ngoại giao Nga ngày 7/9 thông báo rút lại sự đồng ý cho phép Tổng lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg hoạt động. Theo quyết định này, cơ quan ngoại giao Đức phải đóng cửa trước ngày 18/9 và toàn bộ nhân viên phải rời khỏi Nga vào cùng thời hạn.

“Phía Nga rút lại sự đồng ý đối với hoạt động của Tổng lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Tổng lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg. Ảnh: Reuters

Moscow cáo buộc các quyết định của phía Đức đã gây ra “một vòng leo thang mới trong quan hệ song phương”, đồng thời cho rằng Berlin phải “chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hậu quả” phát sinh. Thông báo chính thức về việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg đã được Bộ Ngoại giao Nga trao cho người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao Đức tại Moscow.

UAV Nga áp đảo buộc xe tăng Abrams của Ukraine phải dừng xung trận. Kể từ khi tiếp nhận xe tăng Abrams vào năm 2025, các kíp lái thuộc Trung đoàn Tấn công Độc lập số 425 “Skala” của Ukraine đã sử dụng loại xe tăng này trong hai chiến dịch tại khu vực Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng và là một mắt xích trong tuyến phòng thủ gồm nhiều thị trấn ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine.

Một số báo cáo cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 25 xe tăng Abrams của Ukraine đã bị phá hủy, hư hại hoặc bỏ lại. Số này nằm trong tổng cộng 80 chiếc Abrams do Mỹ và Australia cung cấp, gồm 31 chiếc từ Mỹ và 49 chiếc từ Australia.

Ukraine cho biết, sự xuất hiện dày đặc của máy bay không người lái (UAV) Nga trên chiến trường khiến họ phải tạm dừng sử dụng xe tăng M1A1 Abrams trong tác chiến

Ukraine tăng tốc chương trình lá chắn Freyja chống tên lửa đạn đạo. Ukraine đang chuẩn bị các cuộc gặp với đối tác nhằm thúc đẩy chương trình chống tên lửa đạn đạo Freyja, đồng thời tiếp tục mở rộng năng lực tấn công tầm xa, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.

Theo ông Zelensky, chương trình Freyja sẽ là một trong những nội dung được thảo luận trong các cuộc làm việc sắp tới với những quốc gia và doanh nghiệp tham gia dự án.

Thông tin được Tổng thống Ukraine đưa ra sau cuộc họp với Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Ihor Klymenko, trong quá trình chuẩn bị chương trình nghị sự cho cuộc họp của Bộ Tổng tham mưu thuộc Tổng tư lệnh tối cao.

Tổng công tố Ukraine từ chức giữa bê bối tham nhũng lớn. Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko ngày 7/9 cho biết ông đã đệ đơn xin từ chức lên Tổng thống Volodymyr Zelensky và quốc hội.

Báo Kyiv Independent dẫn lời ông Kravchenko tuyên bố: “Đây là một quyết định chính trị. Tôi đã đưa ra quyết định này một cách có cân nhắc. Tôi không muốn vị trí tổng công tố bị sử dụng như một công cụ trong cuộc đối đầu chính trị”.

Ông Kravchenko cho biết lập trường của ông về những cáo buộc nhằm vào mình không thay đổi, đồng thời khẳng định ông không liên quan đến kế hoạch bị cáo buộc.

Iran tuyên bố thiết lập vùng loại trừ hàng hải trên Vịnh Ba Tư. Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X ngày 7/9, ông Mohsen Rezaee, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cho biết Washington đã nhận được “cảnh báo rõ ràng” từ các tên lửa mới của Iran. Ông nêu rõ Iran sẽ đáp trả cuộc chiến kinh tế bằng cách thiết lập vùng loại trừ hàng hải trải rộng từ Vịnh Ba Tư đến khu vực bị phong tỏa, đồng thời điều chỉnh căn bản phương án tác chiến nhằm vào các tàu chiến và căn cứ của Mỹ.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục gia tăng, đồng thời hoạt động vận tải hàng hóa qua eo biển Hormuz có dấu hiệu chững lại. Đây là một trong những tuyến hàng hải năng lượng quan trọng nhất thế giới, kết nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Arab.

Houthi tấn công Saudi Arabia, làm leo thang nghiêm trọng xung đột khu vực. Theo truyền thông Mỹ ngày 8/9, Thiếu tướng Turki Al-Maliki, người phát ngôn lực lượng liên quân do Saudi Arabia đứng đầu, cho biết ít nhất 73 người đã bị thương. Ông Al-Maliki mô tả các cuộc tấn công là nguy hiểm và vô nghĩa.

Theo ông Al-Maliki, lực lượng Houthi đã tấn công các cơ sở dân sự và kinh tế tại các thành phố Abha, Khamis Mushait, Jazan và Najran (đều nằm ở miền Tây Saudi Arabia).

Bộ Năng lượng Saudi Arabia cũng cho biết các cuộc tấn công đã gây hỏa hoạn tại một số cơ sở ở khu vực miền Nam, khiến một số hoạt động phải tạm thời đình chỉ.

Theo ông Al-Maliki, Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp (do Saudi Arabia đứng đầu và đã chiến đấu chống Houthi trong cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm tại Yemen) sẽ kiên quyết đối phó với cách tiếp cận thù địch của lực lượng Houthi.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia tuyên bố trên mạng xã hội X: “Saudi Arabia khẳng định có quyền hợp pháp để thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ chủ quyền”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý đổi tên bang New Mexico thành New America. Ảnh Reuters

Tổng thống Trump gợi ý đổi tên bang New Mexico thành New America. Ngày 7/9, trong kỳ nghỉ Lễ Lao động, Tổng thống Trump đã đăng tải trên mạng xã hội nhiều hình ảnh và bản đồ nước Mỹ điều chỉnh tên vùng lãnh thổ của bang New Mexico thành New America. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết, bản thân đã nhận được nhiều đề xuất về việc này và đánh giá đây là ý tưởng mang lại vẻ đẹp cũng như vị thế cao hơn cho người dân địa phương.

Đề xuất trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh đổi tên Ontario thành “Hồ Nước Mỹ” vào tháng trước, ngay sau khi các cuộc đàm phán thương mại song phương với Canada rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, giới chuyên gia pháp lý khẳng định chính phủ liên bang Mỹ hoàn toàn không có thẩm quyền pháp lý để thay đổi tên gọi của một tiểu bang.

Ông Donald Trump dọa cấm Bombardier của Canada bán máy bay tại Mỹ. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “không cho phép bán máy bay của Bombardier ở Mỹ”, đồng thời cho rằng nếu Bombardier muốn tiếp cận thị trường Mỹ, hãng này phải sản xuất máy bay tại Mỹ.

Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày trước khi Canada bắt đầu áp dụng một loạt thuế quan trả đũa mới đối với hàng hóa Mỹ. Từ ngày 8/9, Ottawa sẽ áp thuế từ 15% đến 50% đối với khoảng 27,6 tỷ AUD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, để đáp trả việc Washington áp mức thuế 50% đối với một loạt sản phẩm của Canada.

Thái Lan bắt đầu mạnh tay trục xuất người nước ngoài theo quy định mới. Chỉ ít ngày sau khi quy định mới về trục xuất người nước ngoài có hiệu lực, Thái Lan đã bắt đầu áp dụng biện pháp này đối với các công dân nước ngoài vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, cho thấy nước này đang siết chặt thực thi cơ chế mới.

Đây là trường hợp người nước ngoài thứ hai bị Thái Lan ra lệnh trục xuất theo khuôn khổ quy định mới. Trước đó, ngày 5/9, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cũng đã ký lệnh trục xuất một công dân Israel sau khi Tòa án Koh Samui kết luận người này có hành vi đe dọa người khác qua tin nhắn.

Việc liên tiếp ban hành các lệnh trục xuất ngay sau khi quy định mới có hiệu lực cho thấy Thái Lan đã nhanh chóng đưa cơ chế này vào thực thi, tăng cường xử lý các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật, gây mất trật tự hoặc đe dọa an toàn xã hội.

Nepal đề nghị quốc tế bồi thường 20 triệu USD sau thảm họa lũ quét. Nepal đề nghị Liên hợp quốc hỗ trợ 20 triệu USD để bù đắp thiệt hại do trận lũ quét thảm khốc cuối tháng 8, đồng thời kêu gọi các quốc gia phát thải nhiều chia sẻ trách nhiệm với những nước dễ tổn thương trước biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, khoản 20 triệu USD chỉ là phần rất nhỏ so với thiệt hại thực tế. Một số ước tính cho rằng tổng thiệt hại có thể vượt 5 tỷ USD. Khoảng 20.000 ngôi nhà có thể phải xây dựng lại, trong khi tuyến cao tốc chính của Nepal cũng bị phá hủy. Một số ngôi làng nằm dọc các con sông có nguy cơ phải di dời lên khu vực cao và an toàn hơn.

Ngoại trưởng Nepal cho rằng yêu cầu 20 triệu USD cũng là “hồi chuông cảnh tỉnh” để cộng đồng quốc tế xây dựng cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho các nền kinh tế nhỏ và dễ tổn thương.