Nóng thế giới hôm nay 15/9: Mỹ kêu gọi Ukraine ngừng tập kích cơ sở dầu Nga

Ông Trump kêu gọi Ukraine ngừng tập kích cơ sở dầu Nga: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dừng các đợt tập kích vào những cơ sở sản xuất dầu diesel của Nga, với lý do các đòn đánh này đang gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.

Một cơ sở dầu Nga bốc cháy do UAV Ukraine tập kích. Ảnh: Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga.

Tuyên bố trên được đưa ra ngày 13/9 khi phóng viên hỏi liệu ông Trump có trao đổi với Tổng thống Zelensky sau cuộc thảo luận gần đây với Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không. Ông Trump cho biết, ông đã thúc giục nhà lãnh đạo Ukraine điều chỉnh lại các mục tiêu quân sự.

Ông Trump tiết lộ loại tên lửa Patriot Ukraine có thể được cấp phép sản xuất: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/9 cho biết Mỹ và Ukraine đang thảo luận khả năng Washington cấp giấy phép để Kiev sản xuất một số phiên bản tên lửa đánh chặn Patriot.

Trả lời câu hỏi của báo giới về khả năng cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa dành cho hệ thống phòng không Patriot, ông Trump xác nhận Washington và Kiev “đã thảo luận về vấn đề này”. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, loại tên lửa được đề cập là những phiên bản có công nghệ ít phức tạp hơn so với các biến thể hiện đại nhất

Nga không loại trừ khả năng nối lại đàm phán ba bên về Ukraine: Nga để ngỏ khả năng nối lại đàm phán ba bên về Ukraine trong tháng 10/2026, trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang tìm cách tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và một số quốc gia đề nghị hỗ trợ tổ chức các cuộc đàm phán mới.

Theo phía Nga, hiện chưa có quyết định cụ thể về thời gian, địa điểm và thành phần tham dự cuộc gặp mới. Tuy nhiên, Nga cho biết sẵn sàng tiếp tục các cuộc tiếp xúc nhằm thúc đẩy tiến trình giải quyết xung đột. Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã đề nghị cung cấp địa điểm tổ chức đàm phán và Nga đánh giá đề xuất này là có thể chấp nhận được.

EU chưa đạt được đồng thuận gia hạn lệnh trừng phạt Nga: Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) hôm 14/9 chưa đạt được đồng thuận về việc gia hạn một trong những cơ chế trừng phạt Nga, trong bối cảnh thời hạn áp dụng biện pháp này sẽ hết hiệu lực vào ngày 15/9.

Theo tờ Politico, các nước thành viên EU đã không thể đạt đồng thuận về việc gia hạn cơ chế trừng phạt quy định đóng băng tài sản của khoảng 3.000 cá nhân và doanh nghiệp Nga. Ba nhà ngoại giao cho biết các đại sứ EU dự kiến nhóm họp trở lại vào cuối ngày 14/9 để tiếp tục thảo luận.

Ông Trump: Giám đốc CIA tham gia mọi khía cạnh đàm phán về Ukraine VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Ratcliffe tham gia mọi khía cạnh của đàm phán về Ukraine và ông ấy “đang làm rất tốt công việc của mình”.

Ông Trump nói gì về thông tin Trung Quốc hỗ trợ Iran trước vụ tấn công căn cứ Mỹ?: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/9 bác bỏ thông tin cho rằng Iran đã có được hình ảnh vệ tinh về một căn cứ quân sự tại Jordan từ các thực thể Trung Quốc trước vụ tấn công hồi tháng 7 khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Trước đó Nhật báo Phố Wall dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho hay Iran đã nhận được hình ảnh vệ tinh về căn cứ của Mỹ tại Jordan từ một số thực thể Trung Quốc trước khi tiến hành vụ tấn công. Khi được hỏi liệu ông có nêu vấn đề này trong cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay không, Tổng thống Trump không trả lời trực tiếp mà cho rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều tiến hành các hoạt động thu thập thông tin nhằm vào nhau.

Lực lượng Mỹ có thể tiếp tục hiện diện tại Iran để kiểm soát dầu mỏ: Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra khả năng lực lượng Mỹ có thể tiếp tục hiện diện tại Iran và giữ lại nguồn dầu mỏ, tương tự thỏa thuận khai thác năng lượng mà Washington từng đạt được tại Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo chí tại Ireland hôm 13/9. Ảnh: Reuters.

Ngày 13/9, phát biểu trong chuyến thăm Ireland, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ cuối cùng sẽ rút khỏi Iran, trừ trường hợp Washington quyết định ở lại và kiểm soát dầu mỏ tương tự như tại Venezuela. Người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng nguồn thu từ dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này đã bù đắp gấp nhiều lần chi phí chiến sự của phía Mỹ.

Iraq mở lại cửa khẩu với Iran, Tehran bác tuyên bố của Washington về Hormuz: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày 13/9 bác tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về eo biển Hormuz, khẳng định rằng tuyến hàng hải này vẫn bị đóng. Tehran đồng thời thách thức mọi lực lượng nước ngoài dám tới gần các vùng biển khu vực, bao gồm cả vịnh Ba Tư và vịnh Oman.

Phó Chỉ huy phụ trách chính trị của Hải quân Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran , Đại tá Ali Mohammadi nêu rõ eo Hormuz vẫn nằm dưới quyền kiểm soát hoàn toàn của Iran.

Mỹ chặn 101 tàu liên quan Iran, lưu thông qua eo Hormuz vẫn ở mức thấp: Thông báo của Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) sáng 14/9 cho biết, kể từ khi triển khai lệnh phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran từ ngày 14/7, lực lượng Mỹ đã ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển đối với 101 tàu, tấn công và vô hiệu hóa 3 phương tiện. 2 tàu bị đổ bộ để kiểm tra. Thông báo không đề cập 10 tàu dầu Iran mà CENTCOM đã tấn công và phá hủy trong gần 10 ngày đầu tháng 9.

Thông tin Mỹ chặn tàu Iran được công bố trong bối cảnh căng thẳng tại các vùng biển khu vực vẫn ở mức cao, khiến hoạt động lưu thông tiếp tục suy giảm và giá dầu thô thế giới liên tục bật tăng.

Phi công tiêm kích Mỹ bị bắn rơi tại Iran hé lộ cuộc giải cứu đầy kịch tính VOV.VN - Viên phi công Mỹ được giải cứu khỏi Iran sau khi máy bay bị bắn rơi vào tháng 4/2026 đã lần đầu tiên chia sẻ câu chuyện chi tiết về chiến dịch giải cứu đầy rủi ro trong một cuộc phỏng vấn với chương trình truyền hình “60 Minutes” vào ngày 13/9.

Mỹ muốn nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân Iran: Mỹ đang tìm cách nối lại thương lượng với Iran, trong đó muốn đưa chương trình hạt nhân trở lại thành trọng tâm của các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, khác biệt về vấn đề eo biển Hormuz, các biện pháp phong tỏa và điều kiện của mỗi bên đang tiếp tục cản trở triển vọng ngoại giao.

Truyền thông Mỹ ngày 13/9 đưa tin, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đã trao đổi với đại diện một số quốc gia vùng Vịnh về mong muốn chuyển trọng tâm của bất kỳ vòng đàm phán Mỹ - Iran nào trong tương lai trở lại chương trình hạt nhân của Tehran, thay vì chủ yếu tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Iran đã thông báo với các nước trong khu vực rằng Tehran chỉ sẵn sàng thảo luận hồ sơ hạt nhân sau khi vấn đề Hormuz được giải quyết, trong đó có việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng biển Iran.

Tàu hàng Ấn Độ bị tấn công, Iran và các nước vùng Vịnh hoãn họp về eo biển Hormuz: Ít nhất một thủy thủ Ấn Độ được xác định mất tích, trong vụ tàu hàng Ấn Độ bị tấn công tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, bên thực hiện cuộc tập kích chưa được xác định.

Thông tin về tàu hàng Ấn Độ bị tập kích được Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận tối 13/9. Cơ quan này cho biết tàu MT El Gaia bị tấn công ngoài khơi Oman, bên trong eo biển Hormuz. 13 trong tổng số 14 thủy thủ đã được cứu sống, 1 người mất tích.

Houthi chiếm thêm 2 đảo chiến lược trên Biển Đỏ: Bất chấp nỗ lực kháng cực mạnh mẽ của quân đội chính phủ Yemen, hôm 14/9, lực lượng Houthi tiếp tục chiếm giữ thêm 2 đảo chiến lược tại khu vực biển Đỏ, cho phép nhóm này mở rộng không gian kiểm soát đối với tuyến hàng hải chiến lược nối với Ấn Độ Dương.

Lực lượng Houthi. Ảnh: AP.

2 đảo vừa bị Houthi chiếm giữ là Greater Hanish và Lesser Hanish, nằm cách eo biển Bab al-Mandab khoảng 160 km về phía Bắc. Thông tin được 2 quan chức chính phủ Yemen xác nhận với một số nguồn tin khu vực sáng 14/9.

Xung đột tại Yemen leo thang, Saudi Arabia không kích các vị trí của Houthi: Giao tranh tiếp diễn ác liệt tại Yemen, khi lực lượng Houthi chiếm được các vị trí trọng yếu ở bờ biển phía Tây, đồng thời chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào một thành phố chiến lược của lực lượng chính phủ Yemen. Trong khi, đó Saudi Arabia tiếp tục không kích các vị trí của Houthi.

Theo một quan chức quân sự cấp cao, lực lượng chính phủ Yemen hiện đang tập trung nhân sự và vũ khí để bảo vệ thành phố Marib ở miền Trung nước này, trước bất kỳ cuộc tấn công nào mới của lực lượng Houthi.

Cuối tuần qua, Houthi đã điều một lượng lớn tay súng và trang thiết bị quân sự đến các khu vực xung quanh Marib, làm dấy lên lo ngại về việc giao tranh tiếp tục leo thang tại Yemen.

Ông Trump nói có thể gặp Tổng thống lâm thời Venezuela ở New York: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/9 cho biết ông có thể gặp Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tại New York vào cuối tháng này.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, khi được hỏi liệu ông có gặp Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez trong chuyến công tác sắp tới tới New York hay không, Tổng thống Trump trả lời: “Có thể. Đúng vậy, có thể”.