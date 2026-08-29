Nóng thế giới hôm nay 29/8: Tổng thống Trump tuyên bố Hormuz là “lãnh thổ Mỹ”

Ông Trump lại tuyên bố eo biển Hormuz là “lãnh thổ mới của Mỹ”: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz là “lãnh thổ mới của Mỹ”, tiếp tục khẳng định Washington đang kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này trong bối cảnh cuộc xung đột với Iran kéo dài và hoạt động vận tải qua eo biển vẫn chưa trở lại bình thường.

Hình ảnh do Tổng thống Mỹ Trump đăng tải trên mạng xã hội hôm 28/8, với nội dung khẳng định eo biển Hormuz thuộc lãnh thổ Mỹ, tương tự như Puerto Rico và Guam. Ảnh: Trump Truth Social.

Hôm 28/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social hình ảnh bản đồ eo biển Hormuz với dòng chữ “NEW U.S. Territory” (Lãnh thổ mới của Mỹ), đặt khu vực này bên cạnh hình ảnh các vùng lãnh thổ thuộc Mỹ như Puerto Rico và Guam. Động thái này được xem là bước tiếp theo sau tuyên bố trước đó của ông Trump về việc Mỹ trên thực tế đã kiểm soát eo biển thông qua hoạt động phong tỏa hàng hải.

Iran tiếp tục nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz: Giới chức Iran hôm 27/8 tiếp tục nhấn mạnh điều kiện tiên quyết phải có để mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới. Theo đó, chỉ khi Mỹ đáp ứng các yêu cầu chính đáng của Iran, eo biển Hormuz mới được gỡ bỏ phong tỏa.

Thông điệp do Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei đưa ra và được các phương tiện truyền thông nhà nước Iran trích dẫn. Ông Rezaei nhấn mạnh Mỹ cần phải thực hiện các bước đi thực tế đáp ứng các điều kiện của Iran và chỉ khi đó, eo biển Hormuz mới có thể được mở cửa trở lại.

Nhà Trắng xác nhận Mỹ và Iran hiện không tiến hành đàm phán: Ngày 27/8, Nhà Trắng xác nhận Mỹ và Iran hiện không tiến hành các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, bất chấp những nỗ lực trung gian đang được Qatar và một số nước trong khu vực thúc đẩy.

Phát biểu trên chương trình của Fox News, Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hiện không có cuộc đàm phán nào diễn ra và tình trạng này sẽ tiếp tục cho tới khi Tổng thống Donald Trump nhận thấy Iran sẵn sàng trở lại bàn đàm phán một cách thực chất. Theo bà Leavitt, Washington đến nay vẫn chưa thấy điều đó.

Cách Iran vô hiệu hóa chiến tranh kinh tế của Mỹ và “đáp trả như động đất” VOV.VN - Khi Mỹ triển khai kế hoạch mới nhất nhằm làm tê liệt nền kinh tế Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo này đã đe dọa sẽ có các biện pháp đáp trả ở quy mô khu vực và toàn cầu, nhằm đẩy cao rủi ro cho cả Mỹ lẫn thế giới.

Nga lần đầu sử dụng Iskander-1000 nâng cấp tập kích Kiev: Nga lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-1000 nâng cấp tập kích Kiev. Phiên bản mới được cho là có tầm bắn tới 550 km, xa hơn đáng kể so với mẫu tiêu chuẩn.

Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, lực lượng Nga đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo nâng cấp, tạm gọi là Iskander-1000, để tập kích Kiev.

Tình báo Ukraine: Nga lập hạm đội USV vươn xa hàng trăm km trên biển: Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết Nga có thể đang vận hành nhiều loại tàu mặt nước không người lái (USV) để tuần tra trên vùng biển mở, với khả năng hoạt động trong thời gian dài mà không cần sự can thiệp thường xuyên của con người.

Một danh mục mới được phía Ukraine công bố liệt kê nhiều mẫu USV có khả năng mang thuốc nổ, ngư lôi hoặc thiết bị trinh sát, đồng thời thực hiện các hành trình dài trên biển. Theo thông tin được công bố, một số phương tiện có thể di chuyển hàng trăm km và đạt tốc độ gần 55 hải lý/giờ, trong khi vẫn duy trì khả năng hoạt động tự động hoặc bán tự động.

Nga cảnh báo cơ sở quân sự Anh ở Ukraine có thể trở thành mục tiêu: Nga cảnh báo có thể tấn công các cơ sở quân sự của Anh tại Ukraine và bên ngoài nước này để đáp trả những cuộc tấn công sử dụng vũ khí do Anh cung cấp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo các cơ sở và trang thiết bị quân sự của Anh tại Ukraine và những nơi khác có thể trở thành mục tiêu tấn công của Moscow nếu Kiev tiếp tục sử dụng vũ khí do London cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga.

Tổng thống Donald Trump: Nga sẽ không tấn công lãnh thổ NATO: Tổng thống Donald Trump ngày 27/8 khẳng định Tổng thống Vladimir Putin sẽ không tấn công một quốc gia thành viên NATO, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng chuyến thăm Moscow của Giám đốc CIA John Ratcliffe hồi đầu tuần nhằm cảnh báo Nga về khả năng thực hiện một cuộc tấn công như vậy.

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông không tin Nga sẽ tấn công lãnh thổ NATO.

Giám đốc CIA John Ratcliffe tới Moscow. Ảnh: Reuters.

Nga nói việc Giám đốc CIA thăm Moscow là “bình thường”: Giám đốc cơ quan tình báo Nga cho biết cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ là “một phần công việc” và không có gì bất thường.

Hôm 25/8, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã có chuyến thăm Moscow và làm việc với các đối tác Nga. Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin xác nhận đã gặp ông Ratcliffe trong thời gian ông này ở Moscow. Ông Naryshkin cho biết các cuộc thảo luận như vậy giữa những người đứng đầu cơ quan tình báo là một phần “công việc thường xuyên” và diễn ra gần như hàng tuần.

Ba Lan không có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ: Ngày 27/8, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Paweł Zalewski khẳng định, Ba Lan không có kế hoạch đặt đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Washington đang xem xét lại việc triển khai quân đội Mỹ tại châu Âu.

Phát biểu trước báo giới, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Paweł Zalewski cho biết, Warsaw muốn tham gia cơ chế răn đe hạt nhân của NATO, tuy nhiên việc đó không có nghĩa là phải lưu giữ đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ Ba Lan.

Mỹ có thể điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu: Các đồng minh NATO của Mỹ lo ngại Washington trên thực tế đã đưa ra quyết định về việc điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại châu Âu.

Lầu Năm Góc đang xây dựng nhiều phương án điều chỉnh sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu, trong đó có khả năng giảm đáng kể lực lượng hiện gồm khoảng 80.000 quân. Theo Reuters, các đồng minh NATO tại châu Âu lo ngại quyết định này trên thực tế có thể đã được đưa ra.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố đổi tên hồ Ontario thành “Hồ Mỹ”: Tổng thống Donald Trump tiếp tục đẩy căng thẳng với Canada lên một mức mới khi ký sắc lệnh hành pháp hôm 27/8 đổi tên hồ Ontario thành “Hồ Mỹ” giữa lúc cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng ngày càng leo thang.

Sau khi ký sắc lệnh hành pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc đổi tên có hiệu lực ngay lập tức. Trước đó, trong một đoạn video được đăng tải tối 26/8, Tổng thống Trump ngồi tại Phòng Bầu dục với một bản đồ hồ Ontario trước mặt. Nhà lãnh đạo Mỹ gạch bỏ tên “Hồ Ontario” trên bản đồ và viết thay bằng “Hồ Mỹ”.

Sau “Hồ Mỹ”, ông Trump sẽ đổi tên Đại Tây Dương và Thái Bình Dương? VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Bộ Nội vụ cập nhật tên gọi của Hồ Ontario thành “Hồ Mỹ” (Lake America) trong hệ thống địa danh của Mỹ.

Israel tiếp tục tấn công Gaza; Hội đồng Hòa bình cảnh báo “không thể quay lại”: Israel hôm 27/8 tiếp tục các cuộc tấn công tại Gaza, khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng. Trong khi đó, quan chức của Hội đồng Hòa bình cảnh báo về “điểm không thể quay lại” nếu thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đổ vỡ.

Theo các nhân viên y tế Gaza, một cuộc không kích của Israel tại thị trấn Qarara ở phía Nam Gaza đã khiến 1 người thiệt mạng, trong khi các cuộc không kích tại thành phố Gaza ở phía Bắc dải đất khiến 2 người khác thiệt mạng.

Hàn Quốc cảnh báo bước ngoặt trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên: Trong bối cảnh bộ ba Mỹ - Nhật - Hàn vẫn đang tiếp tục những nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã đưa ra một nhận định đáng chú ý.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young phát biểu tại Diễn đàn quốc tế về bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Yohap.

Trong một phát biểu tại Diễn đàn quốc tế về bán đảo Triều Tiên được tổ chức tại Seoul, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young khẳng định “sức mạnh hạt nhân của Triều Tiên đã tăng lên gấp 100.000 lần trong khoảng 30 năm kể từ năm 1992” và “thực tế hiện nay cho thấy việc tiếp tục phương pháp ưu tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn như trước đây là không còn khả thi”.

Vụ em bé Việt Nam kiện khai sinh: Tòa Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết: Liên quan vụ án một em bé Việt Nam sinh ra tại Hàn Quốc kiện về việc các cơ quan chức năng của nước này không làm thủ tục đăng ký khai sinh cho bé, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã đưa ra phán quyết.

Liên quan đến đơn kiện hiến pháp do một em bé Việt Nam 7 tuổi sinh ra tại Hàn Quốc đệ trình, với sự đồng thuận của cả 9 thẩm phán, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã đưa ra phán quyết “việc thiếu một hệ thống cho phép đăng ký khai sinh cho trẻ em nước ngoài sinh ra tại Hàn Quốc theo luật pháp Hàn Quốc là vi phạm Hiến pháp”.

Nguy cơ lũ quét lần hai ở biên giới Nepal - Trung Quốc: Một hồ nước tạm thời hình thành do đất đá chặn dòng sông tại khu vực bị lũ đang tiếp tục dâng, nhà chức trách Nepal cảnh báo hồ có nguy cơ vỡ, có thể tạo ra một đợt lũ mới ở khu vực hạ lưu. Ở phía bên kia biên giới, Trung Quốc cũng cảnh báo nguy cơ tương tự.