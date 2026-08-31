Nóng thế giới hôm nay 31/8: Căng thẳng vấn đề hạt nhân giữa Mỹ và Nga

Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ nghiêm túc cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân tại châu Âu. Theo ông Andrey Belousov, nỗ lực của Washington nhằm khởi xướng thảo luận về vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga thực chất là nhằm đánh lạc hướng dư luận quốc tế khỏi mối đe dọa mà ông cho là xuất phát từ kho vũ khí hạt nhân Mỹ đang triển khai tại châu Âu.

Một vụ thử vũ khí hạt nhân của Mỹ. Ảnh: Ủy ban năng lượng nguyên tử Mỹ.

Các nhà hoạch định chiến lược quân sự Mỹ đang nghiêm túc cân nhắc khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân tại châu Âu - đặc phái viên Bộ Ngoại giao Nga Andrey Belousov nhận định khi trả lời phỏng vấn của đài RT.

Nga phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM): Quân đội Nga đã thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 28/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đầu đạn trong vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở tỉnh Arkhangelsk, bay qua lãnh thổ đất nước để đến thao trường Kura trên bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông.

Tuyên bố nêu rõ: “Tất cả các nhiệm vụ được giao đều đã hoàn thành trọn vẹn” trong quá trình thử nghiệm, qua đó xác nhận hiệu suất và các đặc tính bay của tên lửa.

Nổ lớn tại kho đạn gần thủ đô Kiev của Ukraine, 37 người thiệt mạng. Ít nhất 37 người đã thiệt mạng sau khi một kho đạn gần thủ đô Kiev của Ukraine phát nổ, nghi liên quan tới UAV của Nga vào tối 28/8. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ trừng phạt những người tắc trách trong vụ việc này.

Đây là sự cố thứ hai liên quan tới các kho đạn dược của Ukraine chỉ trong vòng hai tháng qua, và cũng được cho là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất của Nga tại khu vực Kiev trong năm nay.

Lý do Nga quyết định chưa dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine VOV.VN - Nga có thể đã dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine nhưng cuối cùng chọn cách kiềm chế - nghị sĩ hàng đầu Nga, Leonid Slutsky, lãnh đạo đảng LDPR, chia sẻ với nhà báo Mỹ Tucker Carlson.

Ông Putin tuyên bố Nga sở hữu trữ lượng than lớn thứ 2 thế giới. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng than cốc, quặng sắt và các loại khoáng sản khác vẫn là một trong những nền tảng của nền kinh tế quốc gia hiện nay.

Tổng thống Vladimir Putin vừa cho biết Nga sở hữu trữ lượng than lớn thứ 2 thế giới và vẫn giữ vị thế dẫn đầu trên thị trường toàn cầu bất chấp những thách thức mà ngành công nghiệp này đang phải đối mặt.

Iran chưa mở lại Hormuz, Lãnh tụ Khamenei kêu gọi vùng Vịnh đối đầu kẻ thù thực sự. Hôm 30/8, Iran tuyên bố dù đã đạt được đồng thuận với Oman về quản lý và vận hành eo biển Hormuz nhưng việc mở lại tuyến hàng hải này vẫn phụ thuộc lập trường và cách tiếp cận của Mỹ. Đồng thời, Lãnh tụ Iran gửi lời kêu gọi tới toàn vùng Vịnh.

Tuyên bố về Hormuz do Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ khẳng định thủy lôi tại eo biển này đã được dọn sạch và tuyến hàng hải chiến lược này vẫn đang được mở. Ông Gharibabadi nhấn mạnh đồng thuận về quản lý eo Hormuz đã được thống nhất với Oman nhưng điều đó không có nghĩa là vùng biển đã được mở lại.

Cùng ngày 30/8, Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã ra thông điệp bằng văn bản kêu gọi các nhà lãnh đạo vùng Vịnh hãy xác định “kẻ thù thực sự”, hiểu rõ kế hoạch và đối đầu với “kẻ thù”.

Chuyên gia: Sụp đổ sông băng là nguyên nhân chính gây ra lũ quét ở Nepal. Các chuyên gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) cho biết, vụ sụp sông băng ở độ cao lớn phía Nepal đã gây ra trận lũ bùn tàn phá một cửa khẩu biên giới quan trọng giữa Trung Quốc và Nepal.

Lũ quét kinh hoàng mang theo nhiều bùn đất. Ảnh: Reuters.

Những thảm họa liên quan đến sông băng như vậy đang ngày càng trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn trong bối cảnh tình trạng nóng lên toàn cầu ngày một gia tăng.

Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Ít nhất 750 người chết, nước dâng cao cản trở cứu hộ. Giới chức Nepal hôm 30/8 cho biết, tổng cộng ít nhất 750 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người vẫn mất tích sau trận lũ quét tàn phá Nepal và Tây Tạng gần biên giới Trung Quốc. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Hiện công tác cứu hộ lũ quét đã bước sang ngày thứ 5, với các trận mưa lớn suốt đêm và mực nước sông dâng cao cản trở các hoạt động tiếp cận những công nhân thủy điện được cho là bị mắc kẹt trong các đường hầm.

Nepal mở cửa cho chuyên gia quốc tế trong cuộc đua cứu người sau lũ quét. Trước quy mô thảm họa lũ quét ngày càng lớn và những khó khăn vượt quá khả năng ứng phó thông thường, Nepal đã điều chỉnh chính sách, cho phép các chuyên gia nước ngoài tham gia nhiệm vụ cứu hộ đặc biệt.

Sau nhiều ngày cứu hộ, những khó khăn mà Nepal phải đối mặt ngày càng rõ rệt. Hàng loạt tuyến đường và cầu bị phá hủy, nhiều khu dân cư bị cô lập, trong khi địa hình núi cao, hẻm núi hẹp và thời tiết thất thường khiến việc đưa lực lượng và thiết bị tới hiện trường vô cùng khó khăn.

Binh lính nổi loạn tấn công sân bay và dinh tổng thống tại thủ đô của Niger. Sáng sớm 29/8, các binh lính nổi loạn tại Niger đã tấn công sân bay và dinh tổng thống ở thủ đô Niamey. Một số nhân chứng cho biết nghe thấy tiếng đấu súng và tiếng nổ suốt nhiều giờ. Đài phát thanh và truyền hình quốc gia Niger phải tạm thời ngừng phát sóng.

Đến cuối buổi sáng cùng ngày, Bộ Quốc phòng Niger cho biết lực lượng vũ trang đang dần giành lại quyền kiểm soát các địa điểm bị tấn công. Tuy nhiên, các nguồn tin an ninh cho biết quân nổi loạn vẫn hiện diện tại sân bay và tình hình tổng thể vẫn chưa rõ ràng.

Niger kiểm soát tình hình sau vụ binh biến, các nước khu vực phản ứng VOV.VN - Chính quyền Niger cho biết tình hình tại thủ đô Niamey đã được kiểm soát sau vụ binh biến xảy ra trong đêm 28, rạng sáng 29/8. Các lực lượng trung thành với chính quyền đã giành lại quyền kiểm soát Căn cứ Không quân 101 và những địa điểm chiến lược bị các binh sĩ nổi dậy tấn công.

Dầu mỏ Venezuela - Mỹ: Động lực mới cho phục hồi và phát triển. Thỏa thuận năng lượng mới giữa Venezuela và Mỹ đang mở ra một hướng đi đáng chú ý cho nền kinh tế Venezuela, khi nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ được kỳ vọng sẽ được khai thác hiệu quả hơn, tạo thêm nguồn lực cho phát triển, việc làm và an sinh xã hội.

Với Venezuela, đây có thể là bước chuyển quan trọng để biến lợi thế tài nguyên dầu mỏ thành động lực phục hồi đất nước.

Triều Tiên bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới. Tại phiên họp thứ 2 của Quân ủy Trung ương khóa 9 ngày 29/8, Triều Tiên đã miễn nhiệm bộ trưởng quốc phòng đương nhiệm và bổ nhiệm tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Triều Tiên vào vị trí này.

Phiên họp thứ hai của Quân ủy Trung ương Triều Tiên khóa IX tổ chức ngày 29/8. Ảnh: KCNA.

Phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng 30/8 cho biết, cuộc họp đã nghe đánh giá về các hoạt động chính trị và quân sự gần đây của Ủy ban Quân đội nhân dân Triều Tiên và Bộ Quốc phòng nước này, đồng thời thảo luận một loạt kế hoạch tái cơ cấu bộ máy nhằm cải thiện và phát triển toàn diện công tác quốc phòng trong tương lai, cùng các vấn đề về tổ chức.

Người định cư Israel lại tấn công nhà của người Palestine tại Bờ Tây. Hôm 29/8, hàng chục phần tử cực đoan là người định cư Israel đeo mặt nạ đã tấn công các ngôi nhà của người Palestine bao quanh ngôi làng Qusra ở khu Bờ Tây. Đây là vụ tấn công quy mô lớn đầu tiên sau cuộc bao vây của người định cư tại khu vực này hồi đầu tháng 8 vấp phải sự lên án của quốc tế.

Theo các nhân chứng, những người định cư Israel đã bao vây một ngôi nhà của người Palestine và ném đá trong khi 7 người Palestine đang bị mắc kẹt bên trong. Quân đội Israel ra thông báo cho biết, binh sĩ và lực lượng cảnh sát biên giới đã có mặt tại hiện trường để giải tán những kẻ "gây rối" và bảo vệ cư dân bên trong ngôi nhà.