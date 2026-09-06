Nóng thế giới hôm nay 6/9: Mỹ cảnh báo tấn công cơ sở hạt nhân Iran ở Núi Pickaxe

Mỹ cảnh báo tấn công cơ sở hạt nhân Iran tại Núi Pickaxe. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/9 cảnh báo có thể sớm tấn công Núi Pickaxe, cơ sở hạt nhân quan trọng của Tehran.

"Chúng tôi có thể sẽ tấn công Núi Pickaxe rất sớm", ông Trump nói với các phóng viên ở Nhà Trắng, đồng thời khẳng định Mỹ đã đạt được những thành công lớn trong các chiến dịch ở Iran và Venezuela.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Trump cũng khẳng định cuộc xung đột Trung Đông không phải là "vấn đề lớn". "Đối với chúng tôi, đó chỉ là vấn đề nhỏ, không phải một cuộc xung đột lớn. Các cuộc tấn công nhắm vào Iran xảy ra gián đoạn, theo từng đợt. Có nhiều cơ sở để nói rằng hiện giờ chúng tôi không giao chiến. Không có giao tranh", ông Trump lập luận.

Tổng thống Mỹ đồng thời bác bỏ những chỉ trích đối với cách chính quyền xử lý cuộc xung đột, khẳng định, điều quan trọng nhất là trên thực tế Mỹ đã ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tên lửa Iran được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở Tehran. Ảnh: Reuters

Mỹ duyệt gói vũ khí khổng lồ cho Saudi Arabia giữa lúc căng thẳng với Iran. Ngày 5/9, Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí bao gồm bom tấn công trực tiếp mở rộng (JDAM-ER) cùng các thiết bị liên quan trị giá khoảng 5 tỷ USD cho Saudi Arabia, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, Reuters dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ.

Mỹ cho rằng thương vụ vũ khí này sẽ giúp Saudi Arabia nâng cao năng lực phòng không, tăng khả năng phối hợp tác chiến với lực lượng Mỹ cũng như các đối tác khác tại vùng Vịnh. Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời đánh giá thương vụ phù hợp với các mục tiêu về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Washington.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng phê duyệt một thương vụ riêng trị giá khoảng 750 triệu USD, bao gồm động cơ xe tăng AGT-1500 và các thiết bị liên quan cho Saudi Arabia.

Tổng thống Trump cảnh báo eo biển Hormuz sắp mất vị thế chiến lược. Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 5/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng eo biển Hormuz đang dần mất đi tầm quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu khi nhiều tuyến vận chuyển thay thế được xây dựng.

"Có rất nhiều phương án thay thế cho eo biển Hormuz. Eo biển Hormuz không còn như trước đây", ông Trump nói với báo giới sau khi ký một loạt sắc lệnh hành pháp.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, nhiều đường ống mới đang được phát triển tại Trung Đông, cho phép vận chuyển dầu mà không cần đi qua eo biển Hormuz.

Xung đột Mỹ - Iran có thể còn kéo dài nhiều tháng. Theo New York Times, báo cáo tình báo Mỹ gần đây cho rằng Iran đã trở nên ngày càng tự tin hơn trong việc tấn công các mục tiêu tại Trung Đông, gồm tàu hàng tại eo biển Hormuz và các lực lượng của Mỹ. Tehran đã trở nên cứng rắn, cho thấy họ quyết tâm theo đuổi cuộc chiến thêm nhiều tháng nữa.

Báo cáo tình báo Mỹ cũng nhận định dù các cuộc giao tranh giữa hai bên vẫn khá hạn chế, song chính quyền Iran có thể cân nhắc thúc đẩy cuộc đối đầu leo thang. Tehran hiểu rằng sức mạnh quân sự của họ đã tốt hơn và họ không còn mặn mà với đàm phán. Ở chiều ngược lại, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng trừng phạt và gây áp lực kinh tế có thể khiến Iran phải nhượng bộ.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026 chính thức khởi động. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 của Mỹ chính thức khởi động ngày 4/9 khi bang Bắc Carolina bắt đầu gửi phiếu bầu qua thư cho cử tri.

Bắc Carolina là bang đầu tiên gửi phiếu bầu qua thư. Từ thời điểm này, các cơ quan bầu cử trên cả nước bước vào giai đoạn chuẩn bị cao điểm, từ hoàn thiện danh sách cử tri, bố trí nhân lực, địa điểm bỏ phiếu đến xây dựng các phương án dự phòng. Đáng chú ý, ngay từ những bước đầu tiên, các bang đã phải tính đến việc triển khai những quy định mới liên quan đến bỏ phiếu qua thư.

Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp hồi tháng 3 nhằm tăng cường một số yêu cầu đối với hình thức bỏ phiếu này. Tuy nhiên, một số nội dung đang được xem xét tại tòa án, khiến các cơ quan bầu cử phải theo dõi sát diễn biến pháp lý để chủ động điều chỉnh công tác chuẩn bị. Việc Bắc Carolina bắt đầu gửi phiếu bầu qua thư vì thế không chỉ đánh dấu những bước đi đầu tiên của tiến trình bỏ phiếu, mà còn mở ra giai đoạn cao điểm của cuộc đua Quốc hội Mỹ trước ngày 3/11.

Đặc phái viên Mỹ tới Moscow và Kiev nhằm khởi động lại đàm phán hòa bình Ukraine. Ảnh: Sputnik/Reuters

Mỹ khởi động nỗ lực hòa bình mới, Nga - Ukraine phản hồi tích cực. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai đặc phái viên sẽ mang theo một đề xuất nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, song không công bố chi tiết kế hoạch.

"Chúng tôi có một ý tưởng về hòa bình. Tôi đã giải quyết 8 cuộc chiến và hầu hết trong số đó khó khăn hơn nhiều. Cuộc xung đột này cần phải được giải quyết. Vì vậy, tôi đã cử hai nhà đàm phán xuất sắc tới Nga và Ukraine. Họ đã làm rất tốt. Chúng tôi cử họ tới để xem liệu có thể đạt được điều gì đó hay không. Và tôi cho rằng có một cơ hội tốt để chúng ta làm được điều đó", Tổng thống Trump nói.

Theo kế hoạch, ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner sẽ tới Moscow trước, sau đó tới Kiev để trao đổi với lãnh đạo hai nước. Đây là lần đầu tiên hai đặc phái viên Mỹ cùng tới Kiev trong khuôn khổ các nỗ lực ngoại giao hiện nay. Trước đó, cả hai đã nhiều lần tới Moscow để tham gia các cuộc trao đổi về khả năng thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Thứ trưởng Nga nêu điểm mấu chốt Mỹ cần tính đến khi giải quyết xung đột Ukraine. Phát biểu với hãng thông tấn TASS ngày 5/9, khi được hỏi về khả năng các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moscow, ông Ryabkov cho rằng, vấn đề then chốt là Washington sẵn sàng đi đến đâu trong việc tìm kiếm một giải pháp thực chất cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, điều này không chỉ liên quan tới những "nguyên nhân gốc rễ" mà Moscow thường xuyên đề cập, mà còn bao gồm diễn biến trên chiến trường.

"Tình hình đang liên tục thay đổi và không theo hướng có lợi cho Kiev", ông Ryabkov nhận định. Quan chức Nga cũng đề cập những diễn biến sau hội nghị thượng đỉnh tại Anchorage giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng vẫn còn nhiều câu hỏi về cách Washington tiếp cận các vấn đề cần giải quyết.

Hungary tiếp tục ngăn chặn tiến trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine. Theo hãng thông tấn Hungary, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Anita Orban cho biết, Hungary sẽ tiếp tục ngăn chặn việc mở thêm các chương đàm phán gia nhập EU của Ukraine cho đến khi nước này thực hiện thỏa thuận về quyền của cộng đồng thiểu số người Hungary ở Transcarpathia đạt được hồi tháng 6.

Bà Anita Orban cũng bác bỏ mọi ý kiến ​​cho rằng Hungary ủng hộ tiến trình gia nhập EU một cách nhanh chóng của Ukraine. Bà khẳng định lập trường của nước này vẫn không ủng hộ việc gia nhập nhanh chóng và sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU của Ukraine sau khi Kiev hoàn tất các cuộc đàm phán, một động thái cũng nằm trong chương trình tranh cử của Đảng cầm quyền.