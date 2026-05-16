Mỹ có thể có động thái leo thang căng thẳng với Cuba

Thứ Bảy, 06:18, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến công bố cáo trạng hình sự nhằm vào cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro vào tuần tới, trong động thái được đánh giá sẽ tiếp tục gia tăng sức ép đối với chính quyền Havana.

Theo một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ giấu tên, các công tố viên liên bang dự kiến công bố bản cáo trạng về cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro tại Miami vào ngày 20/5 liên quan đến vụ việc xảy ra năm 1996, khi máy bay chiến đấu Cuba bắn hạ các phi cơ do một nhóm người Cuba lưu vong vận hành.

Văn phòng công tố tại Miami cũng sẽ tổ chức một sự kiện tưởng niệm các nạn nhân trong vụ việc nói trên. Tuy nhiên, bản cáo trạng vẫn cần được đại bồi thẩm đoàn phê chuẩn trước khi chính thức được công bố.

Cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro tham dự cuộc diễu hành Ngày Quốc tế Lao động tại Havana, Cuba, ngày 1/5/2026. Ảnh: Reuters

Ông Raul Castro, năm nay 94 tuổi, là em trai cố lãnh tụ Fidel Castro, người từng dẫn dắt Cuba trong nhiều thập niên và đối đầu gay gắt với Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Ông Raul Castro giữ chức Chủ tịch Cuba đến năm 2018 và rời vị trí lãnh đạo Cuba vào năm 2021.

Vào thời điểm xảy ra vụ bắn hạ máy bay năm 1996, ông Raul Castro là Bộ trưởng Quốc phòng Cuba. Phía Cuba khi đó khẳng định hành động quân sự là phản ứng hợp pháp trước việc các máy bay xâm phạm không phận nước này. Trong khi đó, Mỹ và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) cho rằng các máy bay bị bắn hạ khi đang hoạt động trên vùng biển quốc tế.

Sau vụ việc, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Cuba. Năm 2003, Bộ Tư pháp Mỹ từng truy tố 3 sĩ quan quân đội Cuba song các bị can chưa bao giờ bị dẫn độ sang Mỹ.

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Havana tiếp tục leo thang căng thẳng. Tổng thống Trump gần đây đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia cung cấp nhiên liệu cho Cuba, khiến nước này đối mặt với tình trạng thiếu điện nghiêm trọng và khó khăn kinh tế kéo dài.

Trong một diễn biến liên quan, Giám đốc CIA John Ratcliffe được cho là đã chuyển thông điệp từ ông Trump tới giới chức Cuba trong chuyến thăm hiếm hoi tới Havana hôm 14/5. Theo đó, Mỹ chỉ sẵn sàng thúc đẩy hợp tác kinh tế và an ninh nếu Cuba thực hiện “những thay đổi mang tính nền tảng”.

Giới quan sát nhận định vụ việc gợi nhớ tới cáo trạng Mỹ từng đưa ra đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trước đây. Chính quyền Trump từng sử dụng cáo buộc này làm cơ sở cho chiến dịch bắt giữ ông Maduro hồi đầu năm 2026 để đưa sang Mỹ xét xử.

Theo Reuters, công tố viên liên bang hàng đầu tại Miami, ông Jason Reding Quiñones hiện đang giám sát cuộc điều tra liên quan đến ông Raul Castro, đồng thời phụ trách một số hồ sơ nhạy cảm khác liên quan đến cựu Giám đốc CIA John Brennan.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Tag: Chủ tịch Cuba Raul Castro Cuba Quan hệ Mỹ - Cuba
Tin liên quan

Cuba trước vòng xoáy trừng phạt, Liên hợp quốc kêu gọi đối thoại
Cuba trước vòng xoáy trừng phạt, Liên hợp quốc kêu gọi đối thoại

VOV.VN - Khủng hoảng tại Cuba đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế khi Liên hợp quốc kêu gọi các bên thúc đẩy đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng, trong bối cảnh Mỹ liên tiếp mở rộng các biện pháp trừng phạt và gia tăng sức ép kinh tế đối với nước này.

Tổng thống Brazil sẵn sàng hỗ trợ Mỹ giải quyết vấn đề Cuba
Tổng thống Brazil sẵn sàng hỗ trợ Mỹ giải quyết vấn đề Cuba

VOV.VN - Tổng thống Brazil Lula da Silva cho biết ông sẵn sàng hỗ trợ Mỹ giải quyết vấn đề Cuba, đồng thời kêu gọi Mỹ đối thoại với Havana nhằm chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài nhiều thập kỷ đối với đảo quốc này.

Mỹ tiếp tục áp đặt thêm lệnh trừng phạt nhằm vào Cuba
Mỹ tiếp tục áp đặt thêm lệnh trừng phạt nhằm vào Cuba

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/5 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới doanh nghiệp quân đội Cuba và công ty khai khoáng, cáo buộc Havana đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

Cuba chỉ trích các biện pháp siết chặt của Mỹ
Cuba chỉ trích các biện pháp siết chặt của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Cuba ngày 6/5 đã chỉ trích mạnh mẽ các biện pháp siết chặt của Mỹ nhằm vào đảo quốc này, cáo buộc Washington đang áp đặt một “lệnh phong tỏa dầu mỏ” gây ra khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng và làm gia tăng căng thẳng song phương.

Mỹ bác bỏ cáo buộc đang phong tỏa dầu với Cuba
Mỹ bác bỏ cáo buộc đang phong tỏa dầu với Cuba

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 bác bỏ cáo buộc cho rằng Mỹ đang thực hiện phong tỏa dầu mỏ đối với Cuba, song phía Havana và nhiều ý kiến quốc tế cho rằng các biện pháp gây sức ép của Washington vẫn là nguyên nhân chính khiến quốc đảo này rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

