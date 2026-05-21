Nóng thế giới ngày 21/5: Ông Putin nói quan hệ Nga-Trung đạt tầm cao chưa từng có

Trung Quốc - Nga gia hạn Hiệp ước láng giềng hữu nghị, thúc đẩy hợp tác chiến lược: Trong cuộc hội đàm tại Bắc Kinh ngày 20/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí tiếp tục gia hạn Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung Quốc - Nga.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình gọi Tổng thống Putin là “người bạn thân thiết”, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc và Nga đang cùng định hình tương lai quan hệ song phương trên cơ sở cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. Ông Tập Cận Bình cho rằng lý do khiến quan hệ Trung Quốc - Nga đạt được mức độ hiện nay là nhờ hai bên không ngừng củng cố lòng tin chính trị và tăng cường hợp tác chiến lược. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi hai nước thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu “công bằng và hợp lý hơn”, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển đất nước.

Tổng thống Putin: Nga - Trung Quốc là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia: Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/5 khẳng định quan hệ Nga – Trung Quốc dựa trên các nguyên tắc chung, và là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia.

Phát biểu trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, ông Putin cho biết hai nước xây dựng đối thoại dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lợi ích của nhau, khi theo đuổi mục tiêu thúc đẩy hạnh phúc quốc gia. Mối quan hệ này, đồng thời, cũng đã đạt đến tầm cao chưa từng có; là một ví dụ về quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược thực sự.

“Quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc trong kỷ nguyên mới là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia hiện đại. Nó dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lợi ích của nhau, hỗ trợ lẫn nhau, tình hữu nghị và tình láng giềng chân thành. Mục tiêu của chúng ta là thúc đẩy hạnh phúc và thịnh vượng của nhân dân Nga và Trung Quốc”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Trung Quốc và Nga kiên định thúc đẩy phối hợp chiến lược “lưng tựa lưng”: Phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin ngày 20/5, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, quan hệ Trung - Nga đã bước vào giai đoạn mới phát triển chủ động và nhanh chóng hơn, với tin cậy chính trị không ngừng đi vào chiều sâu, hợp tác thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học công nghệ, văn hóa và địa phương liên tục được thúc đẩy, kết nối lòng dân ngày càng bền chặt.

Theo ông, để quan hệ song phương đạt đến tầm cao như hiện nay, là do hai nước đã không ngừng làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược với nghị lực bất chấp trở ngại, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực với tinh thần vươn tới tầm cao mới, bảo vệ công bằng và chính nghĩa quốc tế, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại với dũng khí điềm tĩnh trong hỗn loạn.

Ông Tập Cận Bình khẳng định, 25 năm trước, Trung Quốc và Nga đã ký Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga, thiết lập nền tảng thể chế về mặt pháp lý cho quan hệ láng giềng hữu nghị lâu dài và phối hợp chiến lược toàn diện, từ đó giúp quan hệ hai nước phát triển vượt bậc. Hiện nay, bối cảnh quốc tế đã có những thay đổi to lớn, “thế giới đang đối mặt với nguy cơ quay trở lại luật rừng”. Trong bối cảnh đó, tính tiên tiến, khoa học và giá trị thực tiễn của hiệp ước càng trở nên nổi bật. Trung Quốc ủng hộ việc gia hạn văn kiện này và sẽ cùng với Nga duy trì tinh thần của hiệp ước, kiên định thúc đẩy sự phối hợp chiến lược “lưng tựa lưng” giữa Trung Quốc và Nga.

Ông Trump hoãn lệnh tấn công Iran khi chỉ còn 1 giờ nữa là ra quyết định: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chỉ còn “một giờ nữa” là quyết định có tấn công Iran hay không vào hôm 19/5 trước khi ông được thuyết phục hoãn cuộc tấn công vài ngày.

Khi được hỏi đã gần đến mức nào với việc ra lệnh tấn công Iran, ông Trump trả lời các phóng viên hôm 19/5 tại Nhà Trắng rằng “Chúng tôi đã sẵn sàng… Việc đó lẽ ra đã xảy ra ngay bây giờ rồi”. Nếu lệnh tấn công được ban ra, điều đó sẽ chính thức chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran vẫn còn hiệu lực trên danh nghĩa đến nay.

Mỹ trừng phạt các thực thể có liên quan đến giao dịch ngoại tệ của Iran: Bộ Tài chính Mỹ ngày 19/5 đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Công ty Amin Exchange có trụ sở tại Iran vì cho rằng công ty này có một mạng lưới rộng khắp các công ty bình phong trải rộng trên nhiều khu vực pháp lý, bao gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và Hong Kong. Mỹ cũng đã phong tỏa 19 tàu mà họ cho là có liên quan đến việc vận chuyển dầu mỏ và hóa dầu của Iran đến các khách hàng nước ngoài.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ cũng đã chỉ định 7 công ty khác gồm 4 công ty có trụ sở tại Trung Quốc và 3 công ty ở Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), mà họ cho là các công ty bình phong hỗ trợ Amin Exchange.

Nga tiết lộ quan điểm của ban lãnh đạo mới ở Iran về vũ khí hạt nhân: Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS ngày 20/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh không ai cho rằng Iran cần phải có vũ khí hạt nhân.

“Theo lập trường từ trước đến nay của cả các nhà lãnh đạo tiền nhiệm cũng như hiện tại của Iran, nước này không nên sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông nói.

Ông Ryabkov cho biết Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đã quy định rõ các nghĩa vụ liên quan và Tehran chưa từng từ bỏ những cam kết đó.

NATO lần đầu bắn hạ UAV Ukraine trong không phận Baltic: Ngày 19/5, một máy bay quân sự của NATO đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) nghi là của Ukraine trong không phận Estonia, đánh dấu vụ vi phạm không phận mới nhất trong một loạt các vụ việc tương tự thời gian gần đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết, Lực lượng vũ trang Estonia nhận được thông tin sớm từ nước láng giềng Latvia, đồng thời radar quốc gia cũng phát hiện một UAV đang di chuyển về phía nam của nước này. Các biện pháp cần thiết đã được kích hoạt kịp thời và UAV nghi là của Ukraine đã bị một máy bay chiến đấu thuộc sứ mệnh Tuần tra Không phận Baltic của NATO tiêu diệt. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại dân sự và dữ liệu radar cho thấy không còn UAV trái phép nào khác trong không phận Estonia.

NATO: Kế hoạch rút quân của Mỹ không ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ: Khi được truyền thông hỏi về quyết định của Tổng thống Donald Trump rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Đức khỏi châu Âu, Tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu khẳng định động thái này không làm gián đoạn các kế hoạch phòng thủ khu vực của NATO.

Việc Mỹ cắt giảm quân số, theo đánh giá của Tướng Grynkewich, không đồng nghĩa với suy giảm cam kết mà là một phần trong chiến lược tái bố trí lực lượng. Bối cảnh của sự điều chỉnh này là các nước châu Âu đang từng bước nâng cao năng lực quốc phòng và chủ động hơn trong việc bảo đảm an ninh của mình.

Mưa lớn khiến hơn 20 người thiệt mạng ở Trung Quốc: Mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề ở nhiều khu vực miền Trung và Nam Trung Quốc, khiến ít nhất hơn 20 người thiệt mạng.

Tính đến 15h chiều 19/5, mưa lũ đã khiến 4 người thiệt mạng và 5 người khác mất tích tại huyện Quý Định, tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam nước này. Tại Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, 3 người đã thiệt mạng và 4 người mất tích. Mưa cực lớn cũng tàn phá huyện Thạch Môn, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc từ sáng sớm 17/5 đến chiều 19/5, khiến 4 người thiệt mạng, 1 người mất tích, 23 xã và thị trấn bị ảnh hưởng.

Động đất 5,9 độ tại Nhật Bản: Theo báo cáo nhanh do Cơ quan khí tượng Nhật Bản vừa công bố, vào lúc 11h46 hôm 20/5, theo giờ địa phương, tại khu vực ngoài khơi đảo lớn Okinawa – cực Nam Nhật Bản, đã xảy ra một trận động đất mạnh. Theo ghi nhận ban đầu, chấn độ ở khu vực tâm chấn lên tới 5,9 độ, độ sâu tâm chấn là khoảng 50km.

Mặc dù không gây ra sóng thần, nhưng năng lượng của hoạt động địa chấn khiến một vùng rộng lớn thuộc tỉnh Kagoshima phải chịu những chấn động trên 5 độ. Kèm theo đó là nhiều rủi ro khác được giới chuyên môn cảnh báo. Trong cuộc họp báo khẩn cấp vừa diễn ra, đại diện Cơ quan khí tượng Nhật Bản nhấn mạnh: “Tại các khu vực chịu chấn động mạnh, có nguy cơ xảy ra đá rơi, sạt lở đất. Tất cả cư dân cũng cần chú ý đến động đất kèm mưa lớn. Trong vòng khoảng 1 tuần, đặc biệt là 2 đến 3 ngày tới, nguy cơ tiếp tục có động đất trên 5 độ là rất cao. Tất cả mọi người cần hết sức đề phòng và chuẩn bị các phương án tự bảo vệ an toàn”.