Nóng thế giới ngày 24/6: Iran bác tin cho phép thanh sát viên IAEA tới làm việc

Iran chưa cho phép thanh sát viên IAEA tới giám sát: Iran ngày 23/6 lên tiếng bác bỏ thông tin do Phó Tổng thống Mỹ JD Vance công bố trong đó nói rằng Tehran đã chấp nhận để các thanh sát viên quốc tế trở lại giám sát chương trình hạt nhân của nước này. Hãng thông tấn Fars của Iran khẳng định tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ là không đúng sự thật. Trong một tuyên bố chính thức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cũng khẳng định Iran chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào liên quan vấn đề hợp tác với IAEA. Hợp tác giữa Tehran và IAEA sẽ tiếp tục theo cơ chế hiện hành và phù hợp với quyết định của Quốc hội cũng như Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

Ảnh vệ tinh cơ sở hạt nhân Natanz sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tháng 3/2026 (Ảnh: Reuters)

Iran ngày 23/6 cũng khẳng định quyền quản lý và kiểm soát của nước này đối với eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới mà Tổng thống Mỹ cũng đe dọa có thể áp đặt thu phí. Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf nhấn mạnh eo biển Hormuz thuộc quyền quản lý của Iran, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Mỹ sẽ làm mọi thứ cần thiết nếu Iran không thực hiện cam kết: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/6 (giờ Mỹ) cảnh báo rằng ông sẽ thực hiện mọi biện pháp mà mình cho là cần thiết nếu Iran không thực hiện đầy đủ các cam kết theo lộ trình thỏa thuận kéo dài 60 ngày vừa đạt được sau các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ. Ông Trump một lần nữa nhấn mạnh rằng phương án quân sự vẫn được cân nhắc nếu Iran không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận.

“Nếu Iran không thực hiện đúng thỏa thuận của họ, hoặc nếu họ không cư xử đúng mực, tôi sẽ làm những gì tôi phải làm”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Iran, Oman khẳng định bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz: Ngày 23/6, Iran và Oman tái khẳng định cam kết bảo đảm hoạt động vận tải thương mại an toàn và không thu phí qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh hai nước tiến hành các cuộc tham vấn tại thủ đô Muscat về cơ chế quản lý tuyến hàng hải chiến lược này sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận khung nhằm chấm dứt xung đột.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi. Theo Ngoại trưởng Oman, hai bên nhất trí tôn trọng luật pháp quốc tế và bảo đảm quyền tự do, an toàn hàng hải đối với các tàu thương mại đi qua Eo biển Hormuz.

Iran thông báo kết quả đàm phán kỹ thuật với Mỹ: Ngày 23/6, truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Iran và Mỹ tại Thụy Sĩ đã kết thúc, theo đó hai bên nhất trí thành lập các nhóm đàm phán chuyên trách về vấn đề hạt nhân và gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, hãng thông tấn IRNA cho biết hai bên đã quyết định thành lập 4 nhóm công tác gồm: Nhóm Gỡ bỏ Trừng phạt, Nhóm Các vấn đề hạt nhân, Nhóm Tái thiết và Phát triển kinh tế, cùng Nhóm Giám sát và Thực thi.

Theo ông Gharibabadi, việc thành lập các nhóm công tác này nhằm thúc đẩy tiến trình thảo luận theo hướng chuyên sâu, đồng thời tạo khuôn khổ để xử lý các vấn đề trọng tâm trong quan hệ giữa Tehran và Washington.

Lebanon thiệt hại khoảng 1,38 tỷ USD do xung đột Israel Hezbollah: Báo cáo mới của Liên Hợp Quốc cho thấy cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah đã gây thiệt hại khoảng 1,38 tỷ USD đối với nhà cửa ở miền Nam Lebanon, với hơn 11.000 tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn và hàng triệu người chịu ảnh hưởng. Báo cáo do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Hội đồng Nghiên cứu khoa học quốc gia (CNRS) thuộc chính phủ Lebanon cho thấy, tổng cộng có 11.095 tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn, ảnh hưởng đến 17.891 đơn vị nhà ở, trong khi 2.242 tòa nhà bị hư hại một phần và 9.311 tòa nhà bị hư hại nhẹ. Báo cáo này ước tính thiệt hại đối với các tòa nhà ở miền Nam Lebanon là khoảng 1,38 tỷ USD.

Nhà cửa tại làng Maifadoun, miền nam Lebanon bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel ngày 22/6 (Ảnh: AP)

Trung Quốc và Ấn Độ tìm biện pháp cải thiện quan hệ: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 22/6 kêu gọi Ấn Độ đặt vấn đề biên giới giữa hai nước ở vị trí phù hợp, tránh để ảnh hưởng đến tổng thể quan hệ song phương; đồng thời trân trọng đà phục hồi và cải thiện quan hệ giữa hai bên. Phát biểu được ông Vương Nghị đưa ra trong cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval tại thủ đô New Delhi, bên lề Hội nghị Đại diện cấp cao về An ninh Quốc gia các nước BRICS lần thứ 16. Trong khi đó, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ mô tả cuộc gặp là “mang tính xây dựng và hướng tới tương lai”. Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval nhấn mạnh, một mối quan hệ ổn định, có thể dự đoán và mang tính xây dựng sẽ góp phần tăng cường lòng tin cũng như sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Quân đội Mỹ triển khai hệ thống tên lửa Typhon tới Nhật Bản: Mỹ sẽ triển khai một hệ thống hỏa lực tầm trung chiến lược (MRC) tới tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản, để tham gia cuộc tập trận đa quốc gia đang được tổ chức trên phạm vi toàn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hệ thống hỏa lực tầm trung chiến lược này, còn được biết đến với tên gọi Typhon, đã được triển khai tại Căn cứ Iwakuni từ tháng 9/2025. Đây là hệ thống phóng tên lửa tầm trung cơ động trên mặt đất, có khả năng khai hỏa tên lửa SM-6 và tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.600 km. Theo kế hoạch, trước mắt Typhon sẽ tham gia cuộc tập trận đa quốc gia “Lá chắn can trường” (Valiant Shield) từ Căn cứ Không quân Kanoya của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản tại tỉnh Kagoshima.

Quốc hội Mỹ thông qua Luật Nhà ở Thế kỷ 21 nhằm hạ giá nhà: Thượng viện Mỹ ngày 22/6 đã thông qua với tỷ lệ áp đảo 85 phiếu thuận và 5 phiếu chống dự luật mang tên “Luật Nhà ở Thế kỷ 21”. Đây là một gói giải pháp quy mô lớn nhằm tăng nguồn cung nhà ở, hạ giá nhà và giúp nhiều người Mỹ dễ dàng sở hữu nhà hơn. Dự luật là văn bản hiếm hoi nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, trong bối cảnh giá nhà và chi phí sinh hoạt tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ. Luật mới sẽ dành thêm nguồn tài trợ để xây dựng nhà ở, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính nhằm đẩy nhanh quá trình cấp phép xây dựng và khuyến khích các chính quyền địa phương tăng nguồn cung nhà ở.

Một điểm đáng chú ý là dự luật đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế các quỹ đầu tư lớn và các công ty Phố Wall mua số lượng lớn nhà dành cho một hộ gia đình. Các nghị sĩ ủng hộ dự luật cho rằng tình trạng các tập đoàn mua gom nhà đã góp phần đẩy giá bất động sản tăng cao và khiến nhiều người Mỹ ngày càng khó mua được nhà.

Nắng nóng cực điểm bao trùm châu Âu và Mỹ. Ảnh: Reuters.

Nắng nóng cực điểm bao trùm châu Âu và Mỹ: Đợt nắng nóng cực đoan đang tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và hoạt động kinh tế - xã hội tại nhiều quốc gia châu Âu cũng như một số khu vực ở Mỹ; buộc chính quyền các nước phải triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp. Tại Pháp, nhiệt độ tại nhiều địa phương được dự báo vượt 40 độ C, khiến hàng trăm trường học phải đóng cửa hoặc rút ngắn thời gian học. Từ trưa ngày 23/6, 54 tỉnh, thành phố tại Pháp với khoảng 38,8 triệu dân được đặt trong tình trạng báo động đỏ do nắng nóng gay gắt, trong khi 35 địa phương khác tiếp tục duy trì mức cảnh báo cam. Không chỉ Pháp, các nước như Tây Ban Nha, Italy, Đức, Bỉ và Anh cũng đang phải đối mặt với nền nhiệt cao bất thường, vượt ngưỡng 40 độ C.

Bên kia Đại Tây Dương, thành phố New York của Mỹ cũng đang triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ hơn 1,4 triệu lao động thường xuyên làm việc ngoài trời. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân trực tiếp của đợt nắng nóng hiện nay là hiện tượng khí tượng được gọi là "khối Omega", kéo không khí nóng từ sa mạc Sahara lên châu Âu và duy trì trạng thái thời tiết ổn định trong thời gian dài.