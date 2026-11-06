Ông Gadi Eisenkot chiếm ưu thế lớn cho vị trí Thủ tướng tại Israel

Tổng thống Israel Issac Herzog tối 5/11 thông báo đã hoàn tất quá trình tham vấn với các khối trong Quốc hội về đề cử ứng viên cho chức Thủ tướng mới. Kết quả, Thủ lĩnh của phe đối lập, ông Gadi Eisenkot, Chủ tịch đảng Yashar, nhận được 67 đề cử. Trong khi đó, đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Chủ tịch đảng Likud, nhận được 46 đề cử. Tuy nhiên, Tổng thống Herzog cho biết ông vẫn cần tiến hành thêm một số cuộc tham vấn với lãnh đạo các đảng, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 8/11.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lãnh đạo phe đối lập Israel kiêm cựu tư lệnh quân đội, Gadi Eisenkot. Ảnh: Reuters

Trước đó, truyền thông Israel cho biết, ông Eisenkot đã nhận được đề cử của toàn bộ các nghị trong 4 đảng thuộc liên minh đối lập là đảng Yashar do chính ông Eisenkot lãnh đạo, đảng Cùng nhau (B’Yachad) của cựu Thủ tướng Naftali Bennett, đảng Dân chủ của ông Yair Golan và đảng “Israel – ngôi nhà của chúng ta” (Yisrael Beytenu) của cựu Ngoại trưởng Avigdor Lieberman. Đặc biệt, Thủ lĩnh phe đối lập đã nhận được ủng hộ của 2 liên minh của người Arab là Liên minh chung và Liên minh Ra’am, với tổng cộng 19 ghế. Qua đó, ông Eisenkot nhận được tới 67 đề cử, chiếm quá nửa số nghị sỹ Quốc hội gồm 120 ghế.

Ngược lại, đương kim Thủ tướng Netanyahu bất ngờ đánh mất sự ủng hộ của đảng Do thái giáo Torah Thống nhất (United Torah Judaism - UTJ), với 7 ghế. Đảng UTJ hôm qua tuyên bố không đề cử hay ủng hộ bất kỳ ứng viên nào, dù trước đó thông báo ủng hộ ông Netanyahu thành lập Chính phủ mới.

Theo luật bầu cử Israel, trong trường hợp được chỉ định, ứng viên Thủ tướng có 28 ngày và có thể được gia hạn thêm 14 ngày, để thành lập Chính phủ mới. Nếu nỗ lực thành lập Nội các mới thất bại, Israel sẽ phải giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử lại trong vòng 90 ngày. Đây là kịch bản mà phe đối lập cũng như các đảng Arab, không mong muốn. Bởi trong thời gian chờ bầu cử lại, ông Netanyahu tiếp tục làm Thủ tướng tạm quyền. Phe đối lập và các đảng Arab lo ngại ông Netanyahu sẽ tìm mọi cách để trì hoãn bầu cử, bao gồm cả khả năng mở lại cuộc chiến với Iran.