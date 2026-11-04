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Cuộc đua thành lập Chính phủ mới tại Israel tăng tốc

Thứ Tư, 06:41, 04/11/2026
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VOV.VN - Ngày 3/11, 3 đảng trong liên minh cánh hữu tại Israel, tuyên bố sẽ đề cử đương kim Thủ tướng Netanyahu tiếp tục là người đứng đầu của Chính phủ mới. Trong khi đó, phe đối lập Israel thề sẽ lật đổ Chính phủ hiện hành, thay thế bằng một liên minh mới theo đường lối của thủ lĩnh phe này, ông Eisenkot.

Quyết tâm thay thế Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, được lãnh đạo của 4 đảng trong liên minh đối lập gồm ông Gadi Eisenkot, Thủ lĩnh đảng Yashar; ông Naftali Bennett, Thủ lĩnh đảng Cùng nhau (B’Ychad); ông Yair Golan, Thủ lĩnh đảng Dân chủ và ông Avigdor Liberman, Thủ lĩnh đảng “Israel là ngôi nhà của chúng ta” (Yisrael Beytenu), đưa ra trong một cuộc họp đặc biệt tổ chức chiều 3/11.

Tuyên bố chung của cuộc họp khẳng định: các đảng thống nhất khởi động ngay tức thì các cuộc đàm phán về Chính phủ liên minh mới, cùng một chiến lược điều phối tại Nghị viện, trước trước khi Quốc hội nhiệm kỳ mới tuyên thệ ngày 10/11. Lãnh đạo 4 đảng nhất trí lập tức hành động để thay thế Chính phủ hiện hành bằng một Chính phủ khẩn cấp quốc gia, đồng thời xác lập một thế đa số hoạt động tại Quốc hội.  

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Hình ảnh vận động tranh cử của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và cựu lãnh đạo quân đội Gadi Eisenkot trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Tel Aviv ngày 25/10. (Ảnh: Nir Keidar/Anadolu)

Theo truyền thông Israel, trước cuộc họp trên, Thủ lĩnh đảng Dân chủ, ông Yair Golan đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên với 2 lãnh đạo trong Liên minh chung của người Arab là ông Yousef Jabareen ông Ahmad Tibi. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo trong phe đối lập gặp gỡ với các Liên minh chung của người Arab. Trong cuộc bầu cử Quốc hội Israel ngày 27/10 vừa qua, Liên minh chung của người Arab giành được 11 ghế, đứng thứ 4 trong số các đảng và liên minh giành ghế tại Quốc hội Israel. Một liên minh tranh cử khác của người Arab là liên minh Ra’am giành được 8 ghế.

Cuối tuần trước, ông Golan cũng đã có cuộc gặp gỡ đáng chú ý với ông Mansor Abbas, Thủ lĩnh của liên minh Ra’am. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, ông Golan là lãnh đạo duy nhất trong phe đối lập bày tỏ mong muốn hợp tác với các đảng Arab để thành lập Chính phủ mới. Thủ lĩnh 3 đảng còn lại trong liên minh đối lập đều chưa bày tỏ bất kỳ ý định nào về khả năng có thể liên kết với các đảng Arab.

Tương tự, liên minh cánh hữu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã loại trừ kịch bản hợp tác với các đảng Arab. Về động thái đáng chú ý mới nhất của phe này, ngày 3/11, 3 đảng trong liên minh gồm đảng Shas, đảng Chủ nghĩa Phục Quốc Do thái Tôn giáo (Religious Zionism) và đảng Sức mạnh Do thái (Otza Yehudit) thông báo sẽ đề cử đương kim Thủ tướng Netanyahu thành lập Chính phủ mới.

Trong cuộc tổng tuyển cử ngày 27/10 vừa qua, đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu đứng đầu với 26 ghế, đảng Yashar của cựu tướng quân đội Eisenkots được 21 ghế, về thứ hai. Tính theo khối, Liên minh cánh hữu của ông Netanyahu có tổng cộng 53 ghế, phe đối lập được 48 ghế, trong khi các đảng Arab được 19 ghế. Với kết quả này, không bên nào nhận được quá bán, tối thiểu 61 trong tổng số 120 ghế tại Quốc hội (Knesset), để giành quyền thành lập Chính phủ mới.   

Theo kế hoạch, hôm nay 4/11, kết quả bầu cử chính thức được trình lên Tổng thống Issac Herzog để bắt đầu tiến trình tham vấn thành lập Nội các. Trường hợp các bên không thể thỏa hiệp về một liên minh cầm quyền mới, Israel sẽ phải giải tán Quốc hội và tiến hành bầu cử lại vào đầu năm sau.

Bá Thi/VOV-Cairo
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