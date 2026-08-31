Ông Trump tuyên bố trả đũa Iran sau cuộc tấn công căn cứ Mỹ

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ trả đũa các cuộc tấn công của Iran vào các căn cứ Mỹ ở Jordan.

"Chúng ta sẽ giáng một đòn mạnh vào họ. Chắc chắn họ sẽ có phản ứng", Tổng thống Donald Trump nói với phóng viên Trey Yingst của Fox News trong cuộc điện đàm ngày 31/8.

Ông Trump tuyên bố Washington sẽ có phản ứng mạnh mẽ sau khi Iran phóng tên lửa nhằm vào các căn cứ Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo Tổng thống Trump, lực lượng Mỹ đã để một tên lửa của Iran lọt qua hệ thống phòng không trong đêm vì xác định tên lửa này không hướng tới mục tiêu nào. Những tên lửa còn lại đã bị đánh chặn. Dù tuyên bố sẽ đáp trả, ông Trump cho biết vẫn còn “một tia hy vọng” về khả năng tiến hành các cuộc đàm phán với Tehran.

“Họ rất muốn gặp chúng tôi. Tôi chỉ không biết liệu có thể tin tưởng vào một thỏa thuận với họ hay không”, ông Trump nói đồng thời cho rằng các biện pháp trừng phạt đang gây sức ép ngày càng lớn đối với Iran.

Các quan chức Iran ngày càng thừa nhận tác động của lệnh trừng phạt Mỹ và tình trạng xuất khẩu dầu sụt giảm, trong khi các nguồn tin tình báo khu vực cảnh báo sức ép kinh tế gia tăng có thể châm ngòi cho một làn sóng bất ổn mới. Đồng rial của Iran đã giảm xuống khoảng 2,1 triệu rial đổi 1 USD, mức thấp kỷ lục.

Theo Fox News, một nguồn tin Mỹ nói rằng cuộc tấn công của Iran không gây ra thiệt hại đáng kể, dù Tehran đã phóng ít nhất 8 tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng Mỹ tại Jordan hôm 30/8. Vụ phóng tên lửa diễn ra sau khi Mỹ tiến hành cuộc không kích nhằm vào các bệ phóng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đảo Larak. Quân đội Mỹ tiến hành cuộc tấn công sau khi phát hiện IRGC chuẩn bị phóng tên lửa với mục đích triển khai các thủy lôi mới tại eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) mô tả đây là “hành động có giới hạn và chính xác” nhằm vào các lực lượng triển khai thủy lôi, được xác định là đang tạo ra “mối đe dọa tức thời” đối với hoạt động vận tải thương mại và dòng chảy tự do của thương mại toàn cầu.

Các quan chức Iran thừa nhận các biện pháp trừng phạt của Mỹ đang gây tổn thất ngày càng lớn trong bối cảnh xuất khẩu dầu suy giảm. Tuy nhiên, Tehran chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng thay đổi lập trường hoặc đạt được một thỏa thuận với Washington.