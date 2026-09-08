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Tổng thống Trump gợi ý đổi tên bang New Mexico thành New America

Thứ Ba, 05:55, 08/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thúc đẩy ý tưởng đổi tên bang New Mexico thành New America, giữa lúc các cuộc đàm phán thương mại với Mexico ngày càng gia tăng căng thẳng.

Hôm qua (7/9), trong kỳ nghỉ Lễ Lao động, Tổng thống Trump đã đăng tải trên mạng xã hội nhiều hình ảnh và bản đồ nước Mỹ điều chỉnh tên vùng lãnh thổ của bang New Mexico thành New America. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết, bản thân đã nhận được nhiều đề xuất về việc này và đánh giá đây là ý tưởng mang lại vẻ đẹp cũng như vị thế cao hơn cho người dân địa phương.

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Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Đề xuất trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh đổi tên Ontario thành “Hồ Nước Mỹ” vào tháng trước, ngay sau khi các cuộc đàm phán thương mại song phương với Canada rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, giới chuyên gia pháp lý khẳng định chính phủ liên bang Mỹ hoàn toàn không có thẩm quyền pháp lý để thay đổi tên gọi của một tiểu bang.

Nguồn tin chính quyền sở tại cho biết Thống đốc bang New Mexico, bà Michelle Lujan Grisham - đại diện Đảng Dân chủ, đã lên tiếng bác bỏ ý tưởng này. Lãnh đạo bang nhấn mạnh tên gọi New Mexico không phải là vấn đề để đưa ra tranh luận, bởi tên gọi này đã có từ trước khi nước Mỹ được thành lập.

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Ông Trump bác khả năng Nga có ý định tấn công NATO

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/9 cho rằng Nga không có ý định tấn công lãnh thổ NATO, sau khi Đức cáo buộc Moscow đứng sau vụ máy bay không người lái mang chất nổ tại sân bay Leipzig/Halle hồi tháng trước. 

Trần Phương/VOV-Washington
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