Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng giá dầu và giá xăng sẽ giảm mạnh sau khi xung đột với Iran chấm dứt, đồng thời khẳng định tiến triển trong các cuộc đàm phán với Tehran sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng Mỹ.

Ông Trump dự báo giá dầu sẽ “giảm kịch sàn” khi xung đột với Iran chấm dứt. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Las Vegas ngày 5/8, ông Trump dự báo giá dầu sẽ “giảm xuống mức rất thấp” sau khi tình hình với Iran kết thúc. Theo ông, giá dầu giảm sẽ nhanh chóng kéo theo giá xăng tại các trạm nhiên liệu đi xuống.

“Ngay khi tình hình với Iran kết thúc, giá dầu sẽ giảm xuống mức rất thấp, giá xăng cũng sẽ giảm”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh những kết quả mà chính quyền của ông đạt được trong việc kiềm chế lạm phát. Ông cho rằng chính quyền hiện nay đã tiếp quản nền kinh tế trong bối cảnh nước Mỹ phải đối mặt với “mức lạm phát tồi tệ nhất trong lịch sử”, nhưng sau đó đã đưa giá cả xuống thấp hơn. Ông Trump dẫn chứng giá dầu giao dịch ở mức khoảng 75 USD/thùng trong ngày 6/8 là dấu hiệu cho thấy giá năng lượng đang đi đúng hướng.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục đàm phán với Iran về việc nối lại hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz. Ông bày tỏ lạc quan rằng hai bên có thể sớm đạt được một thỏa thuận và cho rằng việc giá năng lượng giảm sẽ là một trong những lợi ích kinh tế lớn nhất nếu tiến trình này thành công.