Lý do ông Trump được xem là tư lệnh chiến lược hiệu quả

Theo ông Carafano, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm ra chiến lược để giành chiến thắng và giữ cho Mỹ ở vị trí hàng đầu thế giới. Carafano là một cựu binh Mỹ với 25 năm kinh nghiệm trong quân ngũ.

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Reuters.

Mọi thứ cũ đều trở nên mới mẻ

Bộ ba tác phẩm của nhà lý luận quân sự người Phổ Clausewitz nhắc nhở chúng ta rằng có nhiều khía cạnh của chiến tranh mà một nhà lãnh đạo phải làm đúng để đạt được hiệu quả tốt, đó là sự liên kết giữa người dân, chính phủ và quân đội. Nếu bạn không kết hợp được ba yếu tố này, sẽ không có chiến lược tốt.

Clausewitz tin rằng việc làm chủ chiến tranh không dừng lại ở chỗ trở thành nhà lý luận bậc thầy. Điều quan trọng hơn, theo ông, phải là một chiến binh giàu kinh nghiệm và kỹ năng.

Có rất nhiều lý do để người Mỹ tin rằng ông Trump biết mình đang làm gì. Tổng thống là một trong những nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm nhất thế giới. Ông đã giám sát hiệu quả nhiều hoạt động quân sự khác nhau. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump đã góp phần quan trọng đánh tan Vương quốc Hồi giáo tự xưng IS và tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm này - kẻ bị xem là một trong những phần tử khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Trước khi Tổng thống Mỹ Biden rút quân khỏi Afghanistan, ông Trump đã cải tổ hoạt động của quân đội Mỹ đồn trú tại đây từ dưới thời Tổng thống Obama, từ đó làm giảm chi phí quân sự và tổn thất sinh mạng của lính Mỹ.

Sang nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump đã tác động đến cục diện chính trị ở Venezuela, mềm hóa quan hệ giữa Mỹ và quốc gia Mỹ Latin này. Ông cũng giáng đòn mạnh vào lực lượng buôn bán ma túy trong khu vực. Bên cạnh đó, ông Trump còn thúc đẩy tái thiết NATO, liên minh quân sự quan trọng bậc nhất thế giới.

Một đặc điểm nổi bật khác trong cách thức tiến hành chiến tranh của Tổng thống Trump là không bao giờ chỉ dựa vào bom đạn, mà kết hợp các công cụ quyền lực khác để tối đa hóa khả năng đạt được điều mình muốn, từ ngoại giao - thuyết phục, hăm dọa và đàm phán - đến hành động kinh tế, bao gồm thuế quan và các thỏa thuận thương mại cũng như phong tỏa và trừng phạt.

Quản lý các hoạt động quân sự: Trong mỗi trường hợp, Tổng thống Mỹ đều áp dụng một phương án hành động khác nhau (các hoạt động đạt được mục tiêu mong muốn), mang lại kết quả ông muốn.

Chỉ đạo chính quyền: Mỗi khi ông Trump đối đầu với một đối thủ, các hoạt động của ông đều khả thi (có thể triển khai được). Ông yêu cầu và chỉ đạo hành động của chính phủ, từ Cộng đồng Tình báo đến Bộ Tài chính, để hoàn thành phần việc của họ trong hoạt động đó.

Lãnh đạo người dân: Ông Trump chưa bao giờ phải dừng lại vì phe đối lập chính trị, cả trong nước lẫn quốc tế. Người dân có thể thích hoặc không thích những gì ông đang làm. Họ vui vẻ hoặc ít nhất là miễn cưỡng chấp nhận rằng ông có thể làm được điều đó.

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Ông Trump và bài toán Iran dài hạn

Hoạt động quân sự: Chuyên gia Carafano cho rằng Tổng thống Trump đã áp dụng một chiến lược quân sự có thể duy trì chừng nào ông muốn, với rất ít nguy cơ bị sa lầy hoặc bị dụ vào một cuộc rút lui “đau lòng” với nước Mỹ như ở Afghanistan. Trước hết, theo vị cựu binh Mỹ, ông Trump đã đạt được các mục tiêu chính của Mỹ tại Iran.

Tổng thống Trump không chỉ theo đuổi việc ném bom cho đến khi phía Iran nhượng bộ. Ông cũng sẽ không mở rộng chiến tranh bằng cách ồ ạt đưa bộ binh vào Iran. Chiến lược của ông Trump không phải là leo thang thống trị, mà là giảm thiểu rủi ro. Mỗi lần phía Iran trả đũa, ông sẽ xóa bỏ thêm năng lực và tài sản của Iran.

Mỹ có thể duy trì nhịp độ công kích như vậy. Chuyên gia Carafano nhận định, Mỹ sẽ không hết đạn dược, máy bay và tàu chiến trước khi ông Trump hết mục tiêu ở Iran.

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Đội ngũ chính quyền Trump: Tổng thống Trump được cho là sở hữu một nội các mạnh mẽ, có khả năng lãnh đạo tốt hơn so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Tổng thống đã ca ngợi Bộ trưởng Rubio là một trong những ngoại trưởng hiệu quả nhất thời hiện đại. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã vượt qua nhiều chỉ trích. Ngay cả những người chỉ trích ông Hegseth cũng thừa nhận ông có được sự tin tưởng của tổng thống và được toàn quyền điều hành Lầu Năm Góc. Tướng Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, là người vững vàng, được kính trọng và hiệu quả. John Ratcliffe đã khéo léo lãnh đạo CIA, thường là hoạt động âm thầm. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Bessent đã giúp chỉ đạo chiến tranh kinh tế và chính sách đối ngoại từ cương vị của mình.

Lòng người: Tổng thống Trump đang chơi một ván cờ dài hạn. Cuộc bầu cử tổng thống năm 2028 sẽ có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều. Cuộc bầu cử năm đó sẽ là một cuộc trưng cầu dân ý về Donald Trump, bất kể ứng cử viên là ai.

Ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ, chính sách đối ngoại không quyết định thắng thua trong bầu cử, mặc dù nó có thể khiến cử tri thất bại nếu họ cảm thấy các sự kiện đã hoàn toàn đi chệch hướng và có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ. Khả năng cao là cuộc chiến tranh Iran, như hiện đang được Nhà Trắng quản lý, sẽ không bao giờ trở thành loại xung đột như vậy. IRGC có thể muốn cuộc chiến này trở thành một phiên bản Triều Tiên, Iraq hay Afghanistan tiếp theo của Mỹ, nhưng điều đó khó có thể xảy ra, vì ông Trump đang tìm cách giảm thiểu rủi ro chính trị, chứ không phải tự đào hố địa chính trị sâu hơn cho mình.

Nhưng dù thế nào chăng nữa, ông Trump vẫn là người khơi mào xung đột Mỹ - Iran 2026.

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