English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump nêu lý do châu Âu không có quân đội mạnh

Thứ Năm, 06:50, 06/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ông Trump cho rằng nhiều nước châu Âu không xây dựng được lực lượng quân sự đủ mạnh do phụ thuộc vào Mỹ trong thời gian dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nhiều đồng minh châu Âu trong NATO hiện không sở hữu lực lượng quân sự đủ mạnh vì đã phụ thuộc vào Mỹ trong thời gian quá dài.

Ong trump neu ly do chau Au khong co quan doi manh hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Phát biểu tại một sự kiện ở vùng ngoại ô thành phố Las Vegas, bang Nevada ngày 5/8, ông Trump cũng cho rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã làm suy giảm đáng kể năng lực của quân đội Mỹ. Theo ông Trump, chính quyền tiền nhiệm đã “cho đi quá nhiều”, khiến tình trạng của lực lượng vũ trang Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Họ đã cho đi tất cả, họ đã chuyển giao quá nhiều. Khoảng 350 tỷ USD, theo tôi đó là một khoản tiền rất lớn”, ông Trump nói, nhưng không nêu cụ thể số tiền này được sử dụng cho mục đích nào.

Trước đó, ông Trump nhiều lần cáo buộc chính quyền Tổng thống Biden đã chuyển giao cho Ukraine lượng vũ khí trị giá khoảng 350 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ khẳng định Washington sẽ không tiếp tục viện trợ miễn phí mà sẽ bán các trang thiết bị quân sự cho các đối tác. “Tôi bán mọi thứ. Họ sẵn sàng trả tiền. Người châu Âu có rất nhiều tiền”, ông Trump nói.

Ông cũng cho rằng các nước châu Âu chưa xây dựng được lực lượng quân sự đủ mạnh do đã quá phụ thuộc vào sự bảo đảm an ninh của Mỹ trong nhiều năm.

“Họ không có một lực lượng quân sự mạnh vì đã dựa dẫm vào chúng tôi quá lâu. Tôi đã nói với họ rằng các vị không thể tiếp tục như vậy”, ông Trump nhấn mạnh.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump nói Hormuz sẽ sớm được mở lại, cảnh báo tấn công Iran rất mạnh
Ông Trump nói Hormuz sẽ sớm được mở lại, cảnh báo tấn công Iran rất mạnh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa cho giao thông hàng hải.

Ông Trump nói Hormuz sẽ sớm được mở lại, cảnh báo tấn công Iran rất mạnh

Ông Trump nói Hormuz sẽ sớm được mở lại, cảnh báo tấn công Iran rất mạnh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa cho giao thông hàng hải.

Ông Trump tuyên bố dành cho Iran “cơ hội cuối cùng”
Ông Trump tuyên bố dành cho Iran “cơ hội cuối cùng”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/8 khẳng định các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đang diễn ra, đồng thời cảnh báo đây là "cơ hội cuối cùng" để Iran đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Ông Trump tuyên bố dành cho Iran “cơ hội cuối cùng”

Ông Trump tuyên bố dành cho Iran “cơ hội cuối cùng”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/8 khẳng định các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đang diễn ra, đồng thời cảnh báo đây là "cơ hội cuối cùng" để Iran đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Mỹ hủy kế hoạch tấn công Iran: Bước lùi chiến thuật hay nước cờ của ông Trump?
Mỹ hủy kế hoạch tấn công Iran: Bước lùi chiến thuật hay nước cờ của ông Trump?

VOV.VN - Việc Mỹ bất ngờ hủy kế hoạch tấn công Iran được cho là xuất phát từ nhiều yếu tố, từ sức ép ngoại giao, bài toán quân sự đến nguy cơ xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát.

Mỹ hủy kế hoạch tấn công Iran: Bước lùi chiến thuật hay nước cờ của ông Trump?

Mỹ hủy kế hoạch tấn công Iran: Bước lùi chiến thuật hay nước cờ của ông Trump?

VOV.VN - Việc Mỹ bất ngờ hủy kế hoạch tấn công Iran được cho là xuất phát từ nhiều yếu tố, từ sức ép ngoại giao, bài toán quân sự đến nguy cơ xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ